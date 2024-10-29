  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

上海特寫｜涮羊肉、豆汁……陸家嘴咖啡節創新咖啡挑戰味蕾

29/10/2024

　　作為全球咖啡店數量最多的城市，上海早就以「咖啡之都」聞名世界。上周，上海迎來了一年一度的陸家嘴咖啡節，該活動匯聚了全球70多個城市的260多個精選咖啡品牌以及100多家精品咖啡館參展，它們不僅帶來了各式各樣的創新咖啡風味，還展出了一系列與咖啡相關的周邊產品。

 

　　上周五，記者就來到陸家嘴咖啡節現場探訪，儘管當天是工作日，但現場人流量依然絡繹不絕，其中不乏來自周邊寫字樓的上班族，他們趁著工作間隙偷偷溜出辦公室來逛咖啡節，享受著忙碌生活中的一點小確幸。

 

上海特寫｜涮羊肉咖啡、青花椒咖啡……陸家嘴咖啡節創新口味

陸家嘴咖啡節僅需在線預約即可免費入場。記者上周四預約時發現周末兩日已經約滿，證明人氣挺旺。至於現場售賣的咖啡，其價格並不親民，普遍在50元（人民幣．下同）一杯，一些知名咖啡大師親手沖泡的咖啡甚至賣到100-200元一杯。

 

上海特寫｜涮羊肉咖啡、青花椒咖啡……陸家嘴咖啡節創新口味

這位頭戴斗笠、墨鏡遮面、身穿古裝的咖啡俠客也是一位咖啡攤主，很多客人在他的攤位買上一杯咖啡就席地而坐與他閑聊，而他也會在每一杯咖啡上手寫品牌名及祝福語。據這位名為「遊牧」的大俠說，過去三年，他一邊遊歷中國，一邊擺攤賣咖啡，足跡遍布大江南北。他的社交帳號記錄了他涉足的山河湖海，以及不同城市的泡咖啡場景。

 

上海特寫｜涮羊肉咖啡、青花椒咖啡……陸家嘴咖啡節創新口味

這家店名為Ignis，是一家來自日本東京的精品咖啡店，主打貴價咖啡，價格表上100克咖啡豆1480元人民幣的價格勸退不少客人，但也有不少客人願意買單一試，從他們喝完的表情來看，應該十分不錯。

 

上海特寫｜涮羊肉咖啡、青花椒咖啡……陸家嘴咖啡節創新口味

這家咖啡店以復古書報亭外觀為特色，由兩位媒體人創辦。該店主打內容文創，所提供的咖啡命名別出心裁，諸如「合法休息」、「適當發瘋」、「關掉鬧鐘」、「已讀亂回」等，成功吸引了眾多年輕顧客。

 

上海特寫｜涮羊肉咖啡、青花椒咖啡……陸家嘴咖啡節創新口味

一家名叫「北平冰匠」的北京精品咖啡店吸引了記者的目光，只因這家店推出了融合老北京風味的創意咖啡，包括豆汁美式、牛舌餅拿鐵，以及銅鍋涮肉拿鐵。記者決定親身體驗一番，點購了全套特色咖啡。品嘗之後，記者發現，相較於傳統豆汁，豆汁美式中的咖啡香可以中和掉豆汁的腥味，變得不那麼難喝；牛舌餅拿鐵無功無過，感覺比普通拿鐵甜一些；口感最驚喜的還是銅鍋涮肉拿鐵，喝完真的有一股羊肉的脂香味湧上鼻腔，好像自己真的吃了一頓涮羊肉。

 

上海特寫｜涮羊肉咖啡、青花椒咖啡……陸家嘴咖啡節創新口味

記者又經過一家上海本土的咖啡店叫「嘆所coffee」，其特色之一是青椒梨咖啡，即用青花椒和鳳梨浸泡咖啡豆做成的咖啡，帶有一點花椒的香氣，又有鳳梨的酸，喝起來就像是加了咖啡的青花椒酸菜魚湯，真是一言難盡。

 

上海特寫｜涮羊肉咖啡、青花椒咖啡……陸家嘴咖啡節創新口味

咖啡節上還有許多用咖啡豆做成的文創禮品，比如咖啡豆耳環、項鏈、手鏈，還有咖啡潤唇膏等，價格都不算便宜。

 

　　本屆咖啡節上還發布了一份《全球咖啡產業發展趨勢洞察報告》，報告圍繞全球和中國咖啡產業發展現狀及未來展望進行了分析。數據顯示，2023年中國咖啡產業規模已經達到2654億元人民幣，同比增長30%以上。去年中國咖啡年消費量達28萬噸，咖啡門店總數約15.7萬家，上海以9553家繼續排名第一。精品化、品牌化正引領國內咖啡產業高質量發展。

 

撰文、拍攝：經濟通通訊社駐滬記者站

【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

08143

金威醫療

0.094

異動股

00700

騰訊控股

418.400

異動股

01378

中國宏橋

12.680

更多中國故事

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 42,277.32
    -110.25 (-0.260%)
  • 標準普爾500指數
    升 5,829.95
    +6.43 (+0.110%)
  • 納斯達克綜合指數
    升 18,649.24
    +82.05 (+0.442%)
精選預託證券 More
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升72.507
變動率︰+3.288%
較港股︰+1.27%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升26.321
變動率︰+2.335%
較港股︰+3.02%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌14.997
變動率︰-1.681%
較港股︰+1.88%
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰跌5.533
變動率︰-3.838%
較港股︰-9.89%
精選中資美股 More
NTES 網易
按盤價(USD)︰升82.360
變動率︰+1.579%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.730
變動率︰-2.500%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰跌10.665
變動率︰-3.045%
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰跌23.740
變動率︰-3.102%
精選美股 More
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰跌9.955
變動率︰-2.878%
PYPL
貝寶
按盤價(USD)︰跌80.230
變動率︰-4.020%
BP
英國石油
按盤價(USD)︰跌29.555
變動率︰-4.815%
RIVN
Rivian Automotive
按盤價(USD)︰跌10.325
變動率︰-4.926%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 29/10/2024 12:59 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：29/10/2024 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 29/10/2024 12:59 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 08143 金威醫療
  • 0.094
  • 00700 騰訊控股
  • 418.400
  • 01378 中國宏橋
  • 12.680
  • 02228 QUANTUMPH-P
  • 10.060
  • 01468 京基金融國際
  • 0.830
股份推介
  • 02318 中國平安
  • 49.000
  • 目標︰$59.80
  • 00293 國泰航空
  • 8.160
  • 目標︰--
  • 00300 美的集團
  • 77.000
  • 目標︰$95.00
  • 09987 百勝中國
  • 347.800
  • 目標︰$400.00
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 503.000
  • 目標︰$548.50
人氣股
  • 02443 汽車街
  • 31.450
  • 00005 滙豐控股
  • 71.600
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 97.550
  • 00941 中國移動
  • 71.350
  • 00700 騰訊控股
  • 418.400
報章貼士
  • 03800 協鑫科技
  • 1.590
  • 目標︰$2.00
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 162.500
  • 目標︰$174.00
  • 00293 國泰航空
  • 8.160
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 汽車 More
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 45.600
即時重點新聞

29/10/2024 16:51  《盤後部署》滙控績佳港股成交回升，憧憬十月旺場賭股短線可吼

29/10/2024 17:56  《本港樓市》市建局收回啟德道/沙浦道發展計劃招標項目

29/10/2024 16:40  《本港樓市》華懋集團以10.21億元奪沙田小瀝源住宅地

29/10/2024 16:47  中石油(00857)第三季純利按年跌5.3%至439億人幣

29/10/2024 17:10  招行(03968)第三季純利升0.8%至384.4億人幣

29/10/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入６７﹒５３億元，買阿里沽中海油

29/10/2024 08:51  【大行炒Ｄ乜】大摩續看淡港交所，麥格理升蔚來至「跑贏大市」

29/10/2024 16:28  《財資快訊》美電軟報７﹒７７０６，一年期拆息與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

中原家辦：已達首年10億美元AUM目標約半，料較早達標新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 張一鳴成中國首富，新財政刺激規模或達10萬億新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

滙控 | 季績勝預期兼續回購，獲大行唱好股價創17年高，可以點部署？新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

寵物玩樂︱九巴推新版「寵物巴士遊」！ 三條路線包括新增港島區呢度 一個價錢任上落車更抵玩？ Apps可查詢到站時間更方便！即睇價錢＋路線
人氣文章

玩樂 What’s On

聖誕2024︱香港迪士尼A Disney Christmas 11月15日開鑼！《魔雪奇緣》園區首次飄雪 點買門票最著數？過萬元《Frozen》主題套房包啲咩？即睇各大日子票價
人氣文章

小薯茶水間

蛇年12生肖運程︱麥玲玲師傅︰屬虎易遭小人陷害，宜處事低調 屬兔有望升職加人工 要化解家宅小危險最好XX！屬龍健康運一般有咩要注意？
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

早餐吃甚麼最減脂？加拿大最新研究：男女代謝大不同！該吃高脂早餐還是高纖穀物早餐？
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

M+展覽「郭培：藝想天開」：從刺繡、西方建築、青花瓷中汲取靈感，一探融會中西文化的設計精髓！
人氣文章

Fashion

穿Prada的太空人！Prada與Axiom Space合作研發登月太空衣，打破時尚聯乘框架
健康好人生 Health Channel
人氣文章
美國前醫護驚爆醫療醜聞：30歲男心臟驟停被判腦死，器官捐贈手術途中蘇醒痛苦扭動哭泣，上級竟要求「無論如何都要完成這個病例」！
人氣文章
78歲黃百鳴公開半祼水著照大曬結實肌肉！養生秘訣大公開：不愛食消夜每餐只食Ｘ成飽，公餘就做運動！
人氣文章
霜降湯水 │ 脾虛之人調節適應力差，轉季易病！推介「蟲草花五指毛桃白果陳皮素湯」補肺養氣、健脾益腎
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/10/2024 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 29/10/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 30/10/2024 00:59
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 29/10/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話29/10/2024
中原家辦：已達首年10億美元AUM目標約半，料較早達標
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare光療脈衝復康帶 (價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

總統大選的最後一英里：「沙啞嗓之決戰」

29/10/2024 15:25

大國博弈

FX MONDAY｜前瞻美國PCE及非農數據｜投機者轉揸美元...

28/10/2024 14:05

貨幣攻略

SFISF登場

23/10/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處