上海特寫｜涮羊肉、豆汁……陸家嘴咖啡節創新咖啡挑戰味蕾

作為全球咖啡店數量最多的城市，上海早就以「咖啡之都」聞名世界。上周，上海迎來了一年一度的陸家嘴咖啡節，該活動匯聚了全球70多個城市的260多個精選咖啡品牌以及100多家精品咖啡館參展，它們不僅帶來了各式各樣的創新咖啡風味，還展出了一系列與咖啡相關的周邊產品。

上周五，記者就來到陸家嘴咖啡節現場探訪，儘管當天是工作日，但現場人流量依然絡繹不絕，其中不乏來自周邊寫字樓的上班族，他們趁著工作間隙偷偷溜出辦公室來逛咖啡節，享受著忙碌生活中的一點小確幸。

陸家嘴咖啡節僅需在線預約即可免費入場。記者上周四預約時發現周末兩日已經約滿，證明人氣挺旺。至於現場售賣的咖啡，其價格並不親民，普遍在50元（人民幣．下同）一杯，一些知名咖啡大師親手沖泡的咖啡甚至賣到100-200元一杯。

這位頭戴斗笠、墨鏡遮面、身穿古裝的咖啡俠客也是一位咖啡攤主，很多客人在他的攤位買上一杯咖啡就席地而坐與他閑聊，而他也會在每一杯咖啡上手寫品牌名及祝福語。據這位名為「遊牧」的大俠說，過去三年，他一邊遊歷中國，一邊擺攤賣咖啡，足跡遍布大江南北。他的社交帳號記錄了他涉足的山河湖海，以及不同城市的泡咖啡場景。

這家店名為Ignis，是一家來自日本東京的精品咖啡店，主打貴價咖啡，價格表上100克咖啡豆1480元人民幣的價格勸退不少客人，但也有不少客人願意買單一試，從他們喝完的表情來看，應該十分不錯。

這家咖啡店以復古書報亭外觀為特色，由兩位媒體人創辦。該店主打內容文創，所提供的咖啡命名別出心裁，諸如「合法休息」、「適當發瘋」、「關掉鬧鐘」、「已讀亂回」等，成功吸引了眾多年輕顧客。

一家名叫「北平冰匠」的北京精品咖啡店吸引了記者的目光，只因這家店推出了融合老北京風味的創意咖啡，包括豆汁美式、牛舌餅拿鐵，以及銅鍋涮肉拿鐵。記者決定親身體驗一番，點購了全套特色咖啡。品嘗之後，記者發現，相較於傳統豆汁，豆汁美式中的咖啡香可以中和掉豆汁的腥味，變得不那麼難喝；牛舌餅拿鐵無功無過，感覺比普通拿鐵甜一些；口感最驚喜的還是銅鍋涮肉拿鐵，喝完真的有一股羊肉的脂香味湧上鼻腔，好像自己真的吃了一頓涮羊肉。

記者又經過一家上海本土的咖啡店叫「嘆所coffee」，其特色之一是青椒梨咖啡，即用青花椒和鳳梨浸泡咖啡豆做成的咖啡，帶有一點花椒的香氣，又有鳳梨的酸，喝起來就像是加了咖啡的青花椒酸菜魚湯，真是一言難盡。

咖啡節上還有許多用咖啡豆做成的文創禮品，比如咖啡豆耳環、項鏈、手鏈，還有咖啡潤唇膏等，價格都不算便宜。

本屆咖啡節上還發布了一份《全球咖啡產業發展趨勢洞察報告》，報告圍繞全球和中國咖啡產業發展現狀及未來展望進行了分析。數據顯示，2023年中國咖啡產業規模已經達到2654億元人民幣，同比增長30%以上。去年中國咖啡年消費量達28萬噸，咖啡門店總數約15.7萬家，上海以9553家繼續排名第一。精品化、品牌化正引領國內咖啡產業高質量發展。

撰文、拍攝：經濟通通訊社駐滬記者站

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