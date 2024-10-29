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神州經脈 | 張一鳴成中國首富，新財政刺激規模或達10萬億

29/10/2024

　　滬綜指本周開啟一升一跌走勢，今日（29日）收挫1.08%，昨日升幅已全數回吐，收報3286.41點，失守三千三關。深成指亦弱，全日跌1.33%，創業板跌幅達2.32%。滬深兩市交易額突破2萬億（人民幣．下同），全日成交2.06萬億元，較上個交易日放量1992億元或10.6%。

 

神州經脈 | 張一鳴成中國首富，新財政刺激規模或達10萬億

字節跳動張一鳴以3500億元人民幣財富首次成為胡潤中國首富。（資料圖片）


　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.1417，較上個交易日4時30分收盤價跌144點子，三連跌，創8月20日以來兩個多月新低，全日在7.1280至7.1435之間波動。今日人民幣兌一美元中間價今報7.1283，較上個交易日升24點子，上個交易日報7.1307。


今日新聞精選


1. 美國周一（28日）確定針對美國個人和公司投資中國先進技術的限制，主要針對半導體、量子計算和人工智能（AI），以防止美國的資本和專業知識被用於幫助中國開發可能獲得軍事優勢的關鍵技術。新規例明年1月2日開始生效。中國外交部發言人林劍回應，對美方發布的對華投資限制規則強烈不滿、堅決反對。中方已向美方提出了交涉，將採取一切必要措施，堅定維護自身的合法權益。



2. 國家機關事務管理局、中共中央直屬機關事務管理局國管局聯合發文，明確中央和國家機關加大新能源汽車配備力度、統籌新能源汽車採購比例等方面要求。其中指出，各部門、各單位配備更新各類定向化保障公務用車，應當帶頭使用國產新能源汽車。新能源汽車佔當年配備更新公務用車的比例應當達到「新增及更新車輛中新能源汽車比例原則上不低於30%」目標要求，以後按規定逐步提高。

 

3. 中國載人航天工程新聞發言人林西強宣布，神舟十九號將於明日（30日）凌晨4時27分發射，航天員乘組由蔡旭哲、宋令東、王浩澤3名航天員組成，蔡旭哲擔任指令長，其中王浩澤將是中國第三位執行載人航天飛行任務的女航天員。3人將在軌駐留半年。另外，林西強表示，錨定2030年前實現中國人登陸月球的目標，正全面推進各項研製建設工作。

 

4. 胡潤研究院今日發布《2024胡潤百富榜》。1094位個人財富50億元以上的企業家登上今年胡潤百富榜，比去年減少12%或147位。其中，字節跳動張一鳴財富比去年增長1050億元，以3500億元首次成為中國首富，過去三年蟬聯首富之位的農夫山泉創始人鍾睒睒，以100億元財富之差跌落第二；騰訊馬化騰財富比去年增長350億元，以3150億元位列第三宗。宗馥莉取則代新鴻基創辦人郭得勝的夫人鄺肖卿成為胡潤中國女首富。

 

5. 十四屆全國人大常委會第十二次會議將於11月4日至8日舉行，議程包括審議國務院關於金融工作情況的報告等。據《路透》引述知情人士指，會議最後一天將批準新財政刺激方案，方案計劃在未來幾年內發行超過10萬億元的債券，以提振中國經濟，當中包括在3年內發行6萬億元債券主要用於幫助地方政府應對隱性債務風險。如果特朗普贏得美國總統大選，中國可能會考慮宣布更強有力的財政刺激方案。

 

6. 據廣州市住房和城鄉建設局數據顯示，「930」新政以來（9月30日—10月27日），廣州市新建商品房網簽面積為108.32萬平方米，較去年同期的網簽面積81.24萬平方米增長33.3%，較今年9月全月商品房網簽面積74.43萬平方米增長45.5%。合富研究院公布，廣州出台樓市政策滿月(10月1日-10月28日)，廣州全市商品住宅網簽面積95.5萬平方米，環比增長106%，同比增長48%。

 

7. 小米將在今晚7時發布小米15系列、小米澎湃OS2，以及小米SU7 Ultra量產版。小米創辦人、董事長兼CEO雷軍今日在微博表示，小米SU7 Ultra原型車昨日在德國紐伯格林北環賽道（紐北）首秀中，以6分46秒874官方認證圈速成績，成為紐北賽道史上最快四門車。據了解，紐北賽道是因十分考驗車輛的綜合實力而被公認為世界最難賽道，又號稱「汽車性能試金石」，可謂「賽車聖地」。

 

8. 第136屆廣交會第一期、第二期已結束。截至10月27日，共有212個國家和地區的19.9萬名境外採購商到會，比上屆同期增長3.4%。其中，共建「一帶一路」國家採購商13萬人，佔65.6%，增長4.8%。第136屆廣交會第三期將於10月31日至11月4日舉辦，以「美好生活」為主題，有玩具及孕嬰童、時尚、家用紡織品、文具、健康休閒5大板塊21個展區。

 

撰文：經濟通中國組

 

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