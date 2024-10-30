北京直擊｜小米SU7 Ultra預售81萬元，明年3月上市

小米新品發布會29日晚在北京召開，小米集團(01810)創始人、董事長兼CEO雷軍宣布了小米汽車SU7 Ultra原型車在紐北跑出6分46秒874的圈速，登頂「紐北全球最速四門車」的消息，並宣布小米SU7 Ultra量產版即日起開啟預售，預售價81.49萬元（人民幣．下同），2025年3月正式上市。小米SU7 Ultra當晚開啟預訂，意向金1萬元，可享受優先交付。預訂開啟10分鐘，訂單量突破3680台。

雷軍宣布小米汽車原型車在紐北跑出6分46秒874圈速的好消息。

現場共發布了小米15系列手機、小米澎湃OS 2、SU7 Ultra量產版，以及小米平板7系列、小米手環9 Pro、小米手錶S4、米家空調上出風Pro等16款「人車家全生態」新品。

10月小米SU7完成單月交付破2萬台

雷軍表示，小米SU7 Ultra量產版是可街可賽的「地表最快四門量產車」。小米SU7 Ultra搭載與原型車完全相同的動力系統，最大馬力達到1548匹，0-100km/h加速僅需1.98s（不含起步時間），設計最高時速350km/h，以上數據均為全球四門量產車第一。作為一款可合法上路的四門「賽車」，小米SU7 Ultra原廠就能下賽道。

小米表示，SU7 Ultra開啟預訂10分鐘，訂單量突破3680台。

小米同時宣布，2024年7月，小米SU7銷量超過特斯拉Model 3，成為20萬元以上最暢銷的純電轎車；2024年10月，小米SU7完成單月交付破2萬台，從第一輛車交付到單月交付破2萬只用了7個月，創下行業記錄。全年10萬輛的交付目標也將於11月提前完成。

小米15售價4499元起

手機方面，小米15售價4499元起，有12GB/16GB+256GB/512GB/1TB版本，小米15 Pro售價5299元起，亦有12GB/16GB+256GB/512GB/1TB版本。配色方面，小米15和小米15Pro均有特別設計的亮銀版本，起售價為4699元以及5499元。小米15系列10月30日起在小米商城、小米之家、小米天貓官方旗艦店以及小米京東旗艦店等官方渠道開啟預約，10月31日早上10點正式開售。

小米15和小米15Pro均有特別設計的亮銀版本。（小米手機微博圖片）

米家空調上出風Pro 1.5匹售3499元。（小米智能生態微博圖片）



撰文、攝影：經濟通駐京記者黃燕明

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