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神州經脈 | 滬指月跌1.7%，房貸利率調整新機制，PMI回升

31/10/2024

　　10月最後一個交易日，A股三大指數小幅上升，滬綜指收升0.42%，報3279.82點，未能收復三千三；深成指小升0.57%，創業板指升0.6%。成交放量，兩市全日交易額突破2.2萬億元(人民幣．下同)，為10月9日以來最高。　　

 

神州經脈 |

（資料圖片）


　　9月底一系列增量刺激措施出台，鼓舞A股暴漲收尾，投資者經過十一長假的醞釀期待，於10月8日蜂擁入市，兩市創出3.45萬億元的天量交易額。惟A股當日坐過山車，先飆升一成衝上3674點，再急速回落、升幅腰斬收市，隔日（9日）更開啟跌勢，滬指單日挫6.6%，令假期前摩拳擦掌的投資者大感失望。全月計，滬綜指累跌1.7%，相比9月全月大漲17%，差距頗大。

 

　　股市跌，人民幣匯率亦跌，人民幣即期匯率（CNY）今收報7.1160，全月計，即期匯率貶值1.41%，結束連續三個月上漲。人民幣兌一美元中間價今報7.1250，全月計，中間價貶值1.65%。此外，SWIFT數據顯示，9月人幣國際支付份額降至3.61%，連跌兩個月，在主要貨幣的支付金額排名中，降一位至排第五位。


今日新聞精選


1. 國家統計局公布，10月製造業採購經理指數（PMI）為50.1%，優於預期的49.9%，比9月上升0.3個百分點，創6個月高點，重返擴張區。10月非製造業商務活動指數為50.2%，比上月上升0.2個百分點。10月綜合PMI產出指數為50.8%，比上月上升0.4個百分點。國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，隨著一攬子增量政策加力推出以及已出台的存量政策效應逐步顯現，經濟景氣水平繼續回升向好。



2. 工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行六大國有行今早發公告，將從明天（1日）起，陸續對商業性個人住房貸款利率（LPR）實行新的定價機制。當存量房貸利率較新發放房貸利率偏離度超30個基點時，借款人可與銀行協商調整。原本重定價周期最短為1年的行政性限制取消，借款人可申請將重定價周期調整為三個月、六個月或一年。不過，整個還款周期裏，房貸利率重定價周期只能調整一次。

 

3. 人民銀行將於每年1月、4月、7月、10月末公布上一季度的全國新發放房貸利率水平，供銀行和借款人參考。第三季度全國新發放商業性個人住房貸款加權平均利率為3.33%。另外，截至10月28日，21家全國性銀行已完成對存量房貸利率的批量調整，共計5366.7萬筆、25.2萬億元)存量房貸利率完成下調。

 

4. 全國31個省份均已披露2024年首三季GDP情況，據《財新》梳理，18個省份經濟增速高於全國GDP平均水平（4.8%），但逾20個省份（65%）未能達到年初目標。經濟「挑大樑」的六個省份中，河南前三季度增速較上半年加快0.1個百分點至5%，升至全國平均線以上；其他五省增速不同程度下滑，廣東降幅最大，回落0.5個百分點至3.4%，與全年目標5%相差1.6個百分點。

 

5. 《路透》引述知情人士透露，中國政府已通知汽車製造商停止在支持加徵關稅的歐洲國家進行大規模投資，並「鼓勵」到投反對票的國家投資。報道稱此舉可能會進一步分裂歐洲。據悉，在本月的投票中，包括法國、波蘭和意大利在內的10個歐盟成員國支持加稅，包括德國在內的5個成員國反對，12個成員國棄權。

 

6. 阿斯利康全球執行副總裁、國際業務主席及中國總裁王磊正在中國配合調查，或與此前阿斯利康涉及的醫保騙保和藥品走私案件相關。外交部發言人林劍在例行記者會上被記者問及能否提供調查相關的細節？林劍回應:「有關情況建議向中方的主管部門了解」。他又指，中國政府歡迎外國企業在華投資經營，將依法保障他們的合法權益。

 

7. 據《彭博》報道，歐盟針對「拼多多」子公司Temu正式立案調查，懷疑公司未能遏止銷售違法商品的行為，違反《數位服務法》。如果最終指控屬實，Temu可能面臨巨額罰款。

 

8. 美國政府周三（30日）將40家涉嫌支持俄羅斯軍方的公司和研究機構列入貿易限制清單。這些實體包括13家俄羅斯公司和11家中國公司，被制裁的原因包括支持俄羅斯的化學武器和生物武器項目、無人機生產等。

 

撰文：經濟通中國組

 

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