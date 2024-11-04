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神州經脈 | PwC中天遭警示，華為新機將亮相，神舟帶特產回家

04/11/2024

　　滬深股市今早（4日）個別發展，截至中午收市時已全面向升，午後隨著機器人概念進一步發力，滬綜指尾盤一舉奪回三千三，收升1.17%，報3310.21點；深成指收升1.99%，創業板漲2.93%。兩市共4255隻個股上漲，機器人、汽車產業鏈領漲。　　

 

神州經脈 | PwC中天遭警示，華為新機將亮相，神舟帶特產回家

神舟十八號3名航天員返回地球，其中葉光富成為中國首位累計在軌飛行時長超過1年的航天員。（央視新聞微博圖片）


　　成交大幅回落，滬深全日交易額1.69萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量5365億元或24%。

 

　　「特朗普交易」受到質疑，美元出現8月末以來最大跌幅、美債期貨上漲，人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日高開逾200點後進一步升破7.1，甚至曾收復7.09關，尾盤升幅略有回吐，收報7.0974，較上個交易日4時30分收盤價大升276點子，創10月14日以來三周新高，全日在7.0858至7.1157之間波動。今日人民幣兌一美元中間價今報7.1203，較上個交易日跌68點子，上個交易日報7.1135。


今日新聞精選


1. 高盛近日發布的一份全球資金流向報告顯示，在截至10月30日的四周內，全球資金合計淨流入股票市場636.28億美元。其中，美股獲得372.28億美元淨流入，中國內地股市獲得243.85億美元淨流入，日股和印度股市分別淨流出60.63億美元、2.84億美元。



2. 外電引述知情人士表示，香港上海滙豐銀行計劃面向機構投資者發行3年期熊貓債，基礎發行規模30億元，超額增發權20億元，這是時隔九年再度回歸境內債市融資。知情人士透露，該行最早將於11月中旬發行本期熊貓債。滙豐暫未有回應。據彭博匯總數據顯示，這將是該行在2015年首次發行10億元人民幣熊貓債後再度以在岸人民幣進行融資。

 

3. 中信証券、中信建投目前總經理一職均由董事長代行。由於兩家券商董事長年齡已在退休邊緣，接下來出任兩家券商總經理者，不久後或將成為一把手。近日市傳這兩家券商的總經理很大可能並非內部提拔，而是從彼此空降，因此兩家券商內部人士熱議，中信集團是否有可能重啟十年前的計劃，重新籌謀接盤中信建投，甚至與中信証券合併。

 

4. 中國證監會北京監管局發布關於對普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）及趙育鵬、孟岩採取出具警示函措施的決定，並記入證券期貨市場誠信檔案。該局對涉事三方執行的北京慧辰資道資訊股份有限公司IPO期間及2020年、2021年年報審計項目檢查後發現的問題，包括營業收入與應收帳款審計程序執行不到位；其他應收款審計程序執行不到位，未充分關注大額資金出借情況，及未獲取充分適當的審計證據；審計底稿記錄、歸檔不規範等。

 

5. 據《新華財經》報道，在今日舉行的2024年度遊戲IP生態大會上，《2023年中國遊戲產業IP發展報告》發布。報告顯示，2024年1至9月，中國遊戲IP市場實際銷售收入達1960億元，全年收入預計超過去年水平（2459.2億元）。

 

6. 華為常務董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東今早在微博個人帳號宣布，華為Mate70系列將於11月正式亮相，並稱這是「史上最強大的Mate」。據了解，華為Mate 70系列將會是首款預裝「純血鴻蒙」HarmonyOS 5.0（即HarmonyOS NEXT）的手機，預計操作性能及流暢度將大幅提升。

 

7. 神舟十八號三名航天員葉光富、李聰、李廣蘇今日凌晨順利返回地球，他們從4月至今逗留太空192天，創造中國航天員「太空出差」時長新紀錄；指令長葉光富則成為中國首位累計飛行時長超過1年的航天員。3名航天員今日上午已乘飛機抵達北京，將在當地進行全面的醫學檢查和健康評估，以及休養。3名航天員還順利帶回科學實驗樣品共55種，總重量約34.6公斤。

 

8. 日本傳媒報道，日本國家安保局長秋葉剛男11月3-5日訪問中國，4日與中國外交部長王毅舉行會談，預計此行目的是為日本首相石破茂與中國國家主席習近平會談進行協調，又預計秋葉剛男與王毅還會討論北韓派兵支援俄羅斯的問題。中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上被問及此事時證實，今日上午王毅與秋葉剛男舉行了新一輪中日高級別政治對話，有關情況中方會及時發布消息。

 

撰文：經濟通中國組

 

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