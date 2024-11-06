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神州經脈 | 特朗普勝選人幣瀉A股軟，10月滬市開戶量達5倍

06/11/2024

　　投資市場的視線今日（6日）集中美國大選，盤中離岸、在岸人民幣兌美元走勢持續向下，滬深股市衝高回落，滬綜指高開高走，一度企上三千四，惟升勢難以持續，全日計倒跌0.09%，報3383.81點；創業板指曾升逾3%，尾盤跌幅漸擴，全日挫1.05%；至於深成指則軟0.35%。行業板塊方面，多元金融、保險、銀行等領跌，軍工、地產、農業股漲幅居前。

 

神州經脈 | 特朗普勝選人幣瀉A股軟，10月滬市開戶量達5倍

（資料圖片）

 

　　成交放量，滬深全日交易額約2.56萬億元（人民幣．下同），刷新10月9日以來近一個月高位紀錄，較上個交易日升2592億元或11%。

 

　　美國大選特朗普宣布勝出，重返白宮。受大選影響，人民幣急瀉。雖然早盤國有大行拋售美元放緩跌勢，但仍難阻跌勢。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日接連跌穿7.13、7.14、7.15、7.16、7.17，尾盤跌幅收窄，收報7.1649，較上個交易日4時30分收盤價跌554點子，創8月16日以來近三個月新低，全日在7.1218至7.1715之間波動。即期成交量放大至逾600億美元，為2015年有數據記錄以來第四高交易量。離岸人民幣兌美元（CNH）盤中曾跌超過900點子穿7.19關，創8月7日以來新低。

 

　　今日人民幣兌一美元中間價報7.0993，較上個交易日升23點子，續創10月21日以來逾兩周新高，上個交易日報7.1016。

 

今日新聞精選

 

1. 國家主席習近平4-5日在湖北考察調研。在孝感市期間，習近平到空降兵軍視察，並到雲夢縣博物館參觀雲夢出土秦漢簡牘展。習近平表示，空降兵部隊在軍中力量體系和作戰體系中具有特殊重要作用，要落實空軍轉型建設要求，全面加強練兵備戰，全面提高空降作戰能力，努力建設一支強大的現代化空降兵部隊。習近平又稱，古代簡牘非常珍貴，是國家信史的重要實物佐證，要善加保護，做好研究，並要不斷通過考古發掘，為國家歷史提供更多不容置疑的佐證材料。

 

2. 特朗普宣布勝出美國總統大選。中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上被問到，這次美國大選結果會如何影響到中方的外交政策或者中美關係，毛寧回應稱，中方對美國的政策是一以貫之的，將繼續按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則看待和處理中美關係。此外，特朗普曾宣稱再次當選總統後將大幅提高對中國的關稅，毛寧被問到對此的看法時表示，「我們不回答假設性的問題」。

 

3. 據上交所官網統計，2024年前10個月新開戶2031萬戶，其中10月新開戶數685萬戶。2024年1-9月月均開戶數150萬戶，10月開戶量達到平時水平的4-5倍。由於滬市開戶數量與深市開戶基本對等，因此A股10月新開戶數整體685萬戶左右。據開源證券高超非銀團隊研究，今年10月的開戶數量是歷史單月第三水平，第一和第二均發生在2015年二季度股市熱度高峰，2015年4-6月開戶數量分別為720萬戶、674萬戶、712萬戶。

 

4. 上海美國商會會長鄭藝今日在進博會「美國食品農業館」開館儀式上表示，中國消費市場規模巨大，中國中產群體量級龐大，美國企業持續看好中國市場發展的潛力。不管地緣政策如何變化，美資企業都希望在中國有長期的發展。在過去六年，美國參與進博會的公司數量和展覽面積都是居所有國家之前列；去年美國農產品館在進博會達成交易協議超過5億美元，今年有30多家美國企業參展，希望今年能比去年做得更好。

 

5. 工信部副部長熊繼軍今日在第七屆虹橋國際經濟論壇「全球新能源汽車的未來」分論壇指出，工信部將進一步優化發展環境，鼓勵優質企業兼併重組，做大做強，推動提高產業的集中度，營造公平有序的市場環境，持續健全新能源汽車功能安全、網絡安全、數據安全等體系標準。同時，將編制新能源汽車換電模式指導意見等，促進新能源汽車全面市場化拓展。

 

6. 廣州據傳將自明日起執行3%房貸利率下限。《廣州日報》向廣州多家銀行求證，獲告知此事屬實，新增房貸利率將自11月7日上調至3%。自10月21日貸款市場報價利率（LPR）下調25個基點，5年期以上LPR降至3.6%後，廣州房貸利率隨之下降，首套房貸主流利率降至2.85%-2.9%，有銀行的房貸利率甚至與公積金貸款利率倒掛。但當時有業內人士透露，當局要求廣州首套房貸利率不得低於公積金貸款利率。目前廣州首套房5年期以上公積金貸款利率為2.85%。

 

7. 國務院辦公廳日前印發《關於以冰雪運動高質量發展激發冰雪經濟活力的若干意見》，旨在以冰雪運動為引領，帶動冰雪全產業鏈發展，推動冰雪經濟成為新增長點。《意見》提到，要廣泛開展群眾性冰雪運動，深入實施冰雪運動「南展西擴東進」戰略，推動冰雪運動在全國普及發展。要優化發展冰雪旅遊，啟動實施冰雪旅遊提升計劃。

 

8. 中國銀聯全資子公司銀聯國際今日宣布，境外發行的銀聯卡已全面支持綁定支付寶。同時，在中國工商銀行支持下，微信支付也已開通支持該服務。自今日起，外籍來華人員下載支付寶App或微信App，綁定境外本地發行的銀聯卡，就可以和境內用戶一樣使用掃碼支付。推廣期內，持卡人在境內支付全程零手續費。

 

撰文：經濟通中國組

 

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