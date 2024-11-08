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上海特寫｜「低空經濟」飛入進博會，首設「未來出行」專區

08/11/2024

　　

　　在國家大力推動低空經濟發展的背景下，今年進博會首次設立了「未來出行」專區，匯聚了多家備受資本青睞的eVTOL（電動垂直起降飛行器，亦被稱為「飛行汽車」）企業，包括沃蘭特、時的科技、御風未來、覽翌航空等。這些企業在進博會上展示了多種eVTOL主流機型，應用場景廣泛，覆蓋物流運輸、應急救援、載人交通、低空旅遊等領域。

 

御風未來eVTOL獲100架意向訂單，金額超10億

 

　　在進博會上，這些企業收穫頗豐。其中，御風未來2噸級大型M1 eVTOL載人真機斬獲了100架意向訂單，金額超10億元(人民幣．下同)，買家是國內唯一具有民用航空製造企業和航空服務業股東背景的金融租賃公司浦銀金租。

 

上海特寫｜「低空經濟」飛入進博會，首設「未來出行」專區

M1 eVTOL翼展達到15米，機身長度10米，機艙空間可乘坐5人，承載能力與一輛中大型suv相當。單次充電可飛行250公里，可以全自主無人駕駛飛行，巡航速度達200公里/小時，從進博會所在的國家會展中心飛到蘇州市中心只需15分鐘左右。（林雯婕攝）

 

　　相較於傳統的燃油直升機，eVTOL出行成本可謂相當便宜。御風未來創始人謝陵表示，初步測算，未來乘客搭乘御風未來M1的價格只比出租車的價格稍高一點點，而且產品一旦實現大規模應用，價格還將繼續下降，成為名副其實的「空中出租車」。

 

　　在飛行牌照方面，謝陵透露，御風未來實施「先貨後人」的取證策略，爭取在2025年底先取得貨運版適航證，到2027年再取得載人適航證，預計到2027-2028年可以實現大規模採購進行商業化量產，到那時才會有商業化航線落地。謝陵指出，除了研發與取證的推進，外部條件也有待逐步完善，如基礎設施建設、低空空域管理以及低空交通系統相關法律法規、運營標準等。

 

　　御風未來於2015年在上海成立，公司在上海和粵港澳大灣區均設有研發、製造、試飛等多個基地。今年9月，御風未來完成超2億元的Pre-B輪融資，由中山國資委下屬企業中山創投領投，上海市金山區攜手彬複資本參投，航發基金等多家知名投資機構跟投，老股東容億本輪持續加碼。

 

沃蘭特航空eVTOL簽意向訂單超165架，涉逾35億

 

　　同樣來自上海的eVTOL企業沃蘭特航空在進博會上也有收穫，與南航通航、金鹿公務、中國通航、中國飛龍新簽eVTOL意向訂單超165架，訂單金額逾35億元。沃蘭特航空於2021年成立，目前已經完成了8輪融資。沃蘭特航空創始人董明透露，今年可能會再進行一輪融資。他又指，目前公司的技術、供應鏈等與國外先進水準的差距可能只有1-2年左右，希望經過未來2-3年的努力，能和國際頂尖的技術水準同台競技，甚至處於更領先的地位。

 

　　此外，還有一家正在布局海外的eVTOL企業時的科技，在進博會期間與中東企業Autocraft簽署合作協議，雙方將共同探索時的旗下的E20 eVTOL在阿聯酋低空旅遊、空中出行等多元化的商業應用市場。

 

上海特寫｜「低空經濟」飛入進博會，首設「未來出行」專區

時的科技於近日完成數億元B輪融資。該輪融資由洪泰基金、安泰基金及灣沚區國投集團聯合投資。時的科技將在安徽省蕪湖市灣沚區建立總裝製造工廠，以更好推進E20 eVTOL項目的產業化進程。圖中是時的科技旗下的E20 eVTOL機型。（林雯婕攝）

 

時的科技已簽數百架eVTOL訂單

 

　　時的科技創始人黃雍威表示，公司預計到2026年適航取證，到2027年將會全面步入商業化階段。目前公司也已簽有數百架eVTOL訂單，其中包括海外訂單。從價格來說，目前整機成本初級階段約千萬元，未來量產後，預計每架售價能降至700萬-800萬元。目前每次飛行可以搭載4名乘客，預計正式運營後票價成本在3-4元/公里/座。

 

　　黃雍威認為，eVTOL可以成為未來的空中載具，但無法替代任何交通工具，只是交通工具的補充。eVTOL能夠解決近距離的跨江跨海等特殊地域的交通問題，同時目前國內高鐵、飛機的便利性，也使得eVTOL並不需要飛得更遠。

 

上海特寫｜「低空經濟」飛入進博會，首設「未來出行」專區

目前在上海運營機的直升機航線中，從昆山到上海浦東機場的單人票價為為1600元或1800元。運營該航線的上海新空直升機工作人員表示，直升機的購入成本在6000萬-7000萬元左右，如果以後換成eVTOL則成本會顯著降低，屆時票價也會大大降低。（林雯婕攝）

 

瑞銀：到2030年中國eVTOL行業約有70億元市場空間

 

　　比起直升機，eVTOL使用純電能源、起降無需跑道、價格便宜，並且可以實現智能化全自主飛行，不需要飛行員等特點，令其未來發展潛力巨大。瑞銀證券汽車行業分析師沈微指出，預計到2030年，中國eVTOL行業大概有70億人民幣的市場空間，其中大部分（60億）是景觀用的eVTOL，也就是直升機低空載客觀光，對應的在中國4000個4A、5A景區的滲透率達到5%。

 

　　而eVTOL在城市交通、跨城交通大規模的應用還要取決於一些其他的外部因素，電池的技術、產品的驗證、立法的支持。

 

　　方正證券認為，低空城際交通場景的落地仍需時日，預計2030年空中快線將率先啟用，主要針對高端和跨城需求。2040年、2050年，空中的士、飛行汽車將逐漸落地，替代市內日常通勤和跨城快速出行需求。預計2035年eVTOL城市、城際交通市場空間為3446.7億元。

撰文、攝影：經濟通駐滬記者林雯婕

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