神州經脈 | 6萬億化債政策出台，滬指全周升逾5%，人幣跌

滬深股市今日（8日）表現波動，寬幅震盪，滬綜指開盤衝上三千五，可惜企不穩，掉頭下挫，全天收跌0.53%，指數振幅達1.9%，收報3452.3點，深成指跌0.66%，創業板指跌1.24%。兩市交易額達2.68萬億元（人民幣．下同），刷新近一個月高位紀錄，較上個交易日放量1764億元或7%。A股本周有四天成交額超2.3萬億元，滬綜指全周彈5.5%。

財政部長藍佛安（中）表示，未來數年地方化債資源共增加10萬億元人民幣。（黃燕明攝）

隔夜美聯儲如期降息25個基點後美元走弱，而且市場期待中國今日下午4點揭曉的刺激政策，人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日高開高走，惟到尾盤全國人大常委會公布6萬億財政刺激政策後，人民幣急跌至日內低位7.1730，收盤略回升至7.1648，較上個交易日4時30分收盤價跌45點子，全日在7.1401至7.1730之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1433，較上個交易日升226點子，脫離近一年低位，較市場預測偏強19點子，上個交易日報7.1659。

今日新聞精選

1. 全國人大常委會會議今日審議通過近年來力度最大的化債舉措：增加地方政府債務限額6萬億元，用於置換存量隱性債務，一次報批，分三年實施。財政部長藍佛安表示，自2024年起，中國將連續五年每年從新增地方政府專項債券中安排8000億元專門用於化債，累計可置換隱性債務4萬億元；再加上這次全國人大常委會批准的6萬億元債務限額，直接增加地方化債資源10萬億元。政策協同發力後，2028年之前，地方需要消化的隱性債務總額從14.3萬億元大幅下降至2.3萬億元。

2. 財政部長藍佛安表示，這次置換，通過近三年密集安排8.4萬億元，顯著降低近幾年地方需消化的隱性債務規模，同時，由於法定債務利率大大低於隱性債務利率，置換後將大幅節約地方利息支出，估算五年累計可節約6000億元左右。藍佛安又稱，中國政府負債率顯著低於主要經濟體和新興市場國家，還有較大舉債空間。2023年末，中國政府全口徑債務總額為85萬億元，其中，國債30萬億元，地方政府法定債務40.7萬億元，隱性債務14.3萬億元，政府負債率為67.5%。

3. 人民銀行官網今日發布數據顯示，2024年三季度末，人民幣房地產貸款餘額52.9萬億元，同比下降1%。其中，人民幣房地產開發貸款餘額13.79萬億元，同比增長2.7%，增速比上年末高1.2個百分點，前三季度增加6385億元。個人住房貸款餘額37.56萬億元，同比下降2.3%。

4. 特朗普第一個總統任期的財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）近日稱，關稅可以作為一種針對中國的手段，這被認為是他建議通過加徵關稅的方式向中國施壓。對此，中國外交部發言人毛寧在今日舉行的例行記者會上回應稱，作為原則，想重申的是，貿易戰沒有贏家，也不利於世界。

5. 有內媒報道，台積電已向其在大陸的所有AI、GPU公司客戶發送電子郵件，表明從11月11日開始，將不再向這些客戶提供7納米以及更先進的工藝製程晶片。對此，台積電表示，不評論市場傳聞，並強調一向遵守所有可適用的法令與規範，包括可適用的出口管制法規。《第一財經》亦引述半導體代工領域資深人士稱，沒有聽說上述傳聞。另有業內人士認為，台積電目前暫停相關產品出貨的可能性不大。

6. 廣東省住建廳微信公眾號披露，廣東首筆收購存量住房用作安置房的專項借款資金已落地廣州，農業發展銀行廣東省分行近日向廣州市黃埔區「五村七片」城中村改造項目發放專項借款1071萬元，用於收購存量商品房用作村民安置房；國家開發銀行、農業發展銀行近期將陸續向「五村七片」項目發放首期共2.5億元用於購買安置房的專項借款。另外，佛山市南海區黃岐東秀城中村改造項目也將獲兩家政策性銀行於近期發放購買安置房專項借款11.9億元。

7. 第十五屆中國航展將於11月12日在珠海揭幕，空軍將首次展出中國自主研製的紅旗-19地空導彈武器系統等一批新裝備。另外，萬眾期待的中國新型隱形戰機殲-35A今日出現在珠海金灣機場上空，並進行了首次場地適應性訓練。

8. 上海市商務委等12部門印發《更好發揮消費信貸促進消費提質升級作用的實施意見》，提出擴大汽車消費，打好「政府補貼＋廠商優惠+金融機構購車禮」組合拳，適當放寬汽車消費信貸申請條件，優化汽車貸款流程，鼓勵金融機構推廣線上即時辦理貸款服務，並建議推廣車牌分期消費信貸產品，支持打造「車牌+購車」配套消費貸款產品等。

撰文：經濟通中國組

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