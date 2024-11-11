神州經脈 | 十月新增貸、社融增量均遜預期，新能源車產銷增五成

今日（11日）A股低開高走，滬綜指收升0.51%，報3470.07點，深成指大升2%，創業板指更漲3%。滬深兩市全天成交額約2.51萬億（人民幣．下同），較上個交易日縮量1738億或6.5%。

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人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日低開低走，收報7.1899，較上個交易日4時30分收盤價跌251點子，兩連跌，創8月2日以來逾三個月新低，全日在7.1754至7.1938之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1786，較上個交易日跌353點子，創去年11月3日以來逾一年新低，上個交易日報7.1433。

今日新聞精選

1.中美芯片戰持續，外媒引述知情人士透露，美國已致函台積電，要求其從周一（11日）起停止向中國客戶提供用先進芯片。這些7納米或以下芯片用於人工智能加速器和圖形處理器（GPU）。據報道，收到美國商務部信函後，台積電已經通知受影響客戶，從周一開始暫停發貨。

2. 10月末，廣義貨幣（M2）集額309.71萬億元，同比增長7.5%，增速優於預期的6.9%，並較9月加快0.7個百分點。狹義貨幣（M1）餘額63.34萬億元，同比下降6.1%，降幅較9月收窄1.3個百分點。

3. 10月末，人民幣貸款餘額254.1萬億元，同比增長8%，增速略低於市場預期的8.1%。按上月公布的9月末人民幣貸款餘額253.61萬億元計算，10月新增人民幣貸款4900億元，低於預期的7000億元，亦遠低於9月的1.59萬億元。前十個月，人民幣貸款增加16.52萬億元。初步統計，2024年10月末社會融資規模存量為403.45萬億元，同比增長7.8%。

4. 前十個月社會融資規模增量累計為27.06萬億元，比上年同期少4.13萬億元。按人行上月公布的首九個月社融規模增量25.66萬億元計算，10月社融規模增量約1.4萬億元，低於預期的1.545萬億元，並較9月的3.76萬億元減少逾半。

5. 商務部網站今日就原產於歐盟的進口相關白蘭地實施臨時反傾銷措施發布補充公告稱，自2024年11月15日起，進口經營者在進口相關產品時，應據本公告所確定的各公司的保證金比率向中國海關提供相應的保證金或保函。其中，3家被抽樣公司馬爹利股份有限公司的保證金比率為30.6%、法國軒尼詩公司為39%、埃．雷米馬丹公司（港譯「人頭馬」）38.1%；其他配合調查的公司34.8%；其他歐盟公司39%。此前商務部決定自10月11日起採用保證金形式對原產於歐盟的進口相關白蘭地實施臨時反傾銷措施，保證金率介乎30.6%至39%。

6. 中汽協數據顯示，10月總體汽車產銷分別完成299.6萬輛和305.3萬輛，同比分別增長3.6%和7%。其中，新能源汽車產銷分別完成146.3萬輛和143萬輛，同比分別增長48%和49.6%，新能源汽車新車銷量佔汽車新車總銷量的46.8%。期內總體汽車出口54.2萬輛，環比增長0.5%，同比增長11.1%。

7. 深圳公積金中心發布兩項文件徵求意見稿，擬提高深圳市公積金貸款最高額度，加大對繳存職工的利息補貼力度。其中，職工個人申請公積金貸款，最高額度由現行的50萬元提高至60萬元；家庭共同申請公積金貸款，最高額度由現行的90萬元提高至110萬元。累計繳存一年或以上、五年以下，補貼標準將由歷年結息總額的5%提高至10%；累計繳存五年或以上、十年以下，補貼標準將由歷年結息總額的8%提高至15%；累計繳存十年或以上，補貼標準由歷年結息總額的12%提高至20%。

8. 據國家外匯局上周五（8日）公布的第三季中國國際收支平衡表顯示，金融帳戶中直接投資負債減少81億美元，比第二季的減少148億美元收窄近半；上半年該數值為減少46億美元，即今年前9個月外國投資者已撤走多達127億美元。外電認為，過去三年外商在中國投資的下滑源於地緣政治緊張局勢、對中國經濟的悲觀情緒以及中國國內企業在汽車等行業的激烈競爭等。這種下降趨勢若在今年餘下時間持續，將是至少自1990年開始有可比數據以來首次年度外商直接投資（FDI）淨流出。

撰文：經濟通中國組

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