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上海特寫｜進博會丁財兩旺，今年總簽約額增2%

12/11/2024

 

　　 為期6天的第七屆進博會已於周日（10日）正式閉幕。與去年相比，今屆進博會參展觀眾明顯增多，成交也更加活躍，按一年計意向成交金額達到800.1億美元，比上屆增長2%。截至11月10日中午12時，本屆進博會累計進場85.2萬人次。

 

　　根據官方數據，本屆進博會企業展繼續保持36萬平方米的超大規模，共有129個國家和地區的3496家企業參展，186家企業和機構成為七屆「全勤生」，體現全球企業對中國經濟發展的信心和中國超大規模市場的吸引力。在參展企業中，世界500強和行業龍頭企業達到297家，創歷史新高。隨著第七屆進博會閉幕，目前，第八屆進博會籌備工作已全面鋪開，新簽下屆企業展展覽面積超10萬平方米。

 

上海特寫｜進博會丁財兩旺，今年總簽約額增2%

今年進博會參觀人數明顯增加，在進入展廳的路上已經人潮湧動。有展台工作人員表示，今年觀眾多得「連展台都站不下了」。官方數據顯示，今年有39個政府交易團和4個行業交易團組織註冊專業觀眾超過43萬，同比增長4%。（林雯婕攝）

 

　　香港參展企業方面，今年共有331家香港企業參與進博會，總數創新高，其中由香港貿發局牽頭設立的「香港產品展館」和「香港服務業展館」共有52家香港企業亮相，貿發局亦積極搭建交流平台，在展會期間合共安排了近1000場商貿對接會議，為採購商與香港參展企業締造不少合作商機。

 

老朋友新朋友踴躍參展尋找商機

 

　　記者注意到，除了往年經常出席進博會的「老朋友」外，今年還有不少第一次前來參展的「新朋友」，它們都希望通過進博會展示自己的產品、尋找商機，也希望通過進博會這個平台和各個地方政府的領導面對面交流，這是平時比較少有的機會。

 

　　在香港食品館，卡通造型的PEZ皮禮士糖遠遠地就引起了記者的注意。皮禮士糖起源於奧地利，此次由香港的代理商帶來進博會。皮禮士糖的代理商張明表示，皮禮士糖品牌進入內地市場已經有幾年的時間了，十分看重內地的市場機遇，計劃未來5年開設超過100家線下門店。他表示，這次參加進博會就希望通過這個平台找到一些合作商，一起營銷這個品牌。「整體上，這個展會的效果還是可以的，參觀的人流量很多，作為品牌的宣傳功能是很好的，實際的收獲還需要看後續的跟進。」張明說。

 

上海特寫｜進博會丁財兩旺，今年總簽約額增2%

港人熟悉的皮禮士糖在上海南京東路已經開了一家實體店。該品牌第一次參加進博會，計劃未來5年開設超過100家線下門店。（林雯婕攝）

 

　　來自台灣的電子產品製造商台達公司今年也是第一次參加進博會。公司副總裁暨首席可持續發展官周志宏在接受媒體採訪時表示，公司過去以參加工博會這類專業性較強的展會為主。這是第一次參加進博會，因為進博會期間，有各省市的政府領導、央企國企、行業等各界前來參展，這是一個非常重要的機會來擴大深化與政府、行業等各界的互動。通過參與進博會這一重要樞紐和平台，台達將展示創新技術、產品與解決方案，分享可持續發展實績。

 

上海特寫｜進博會丁財兩旺，今年總簽約額增2%

台達公司創立於 1971 年，主要為全球提供電源管理與散熱解決方案，同時在工業自動化、樓宇自動化、通信電源、數據中心基礎設施、電動車充電、可再生能源、儲能與視訊顯示等多項產品方案領域居重要地位。（林雯婕攝）

 

　　MUJI無印良品今年是第二次參展。MUJI無印良品中國首席市場執行官吳姝對記者表示，去年MUJI首次參展就得到了比較好的反響，所以今年決定繼續參展，還把展台面積擴大了。希望通過進博會和中國的相關合作夥伴有更多的聯繫。

 

上海特寫｜進博會丁財兩旺，今年總簽約額增2%

MUJI的展台也是一貫的極簡風格。今年MUJI在進博會上發布四款新產品，分別是易乾通風服裝系列、空氣纖維枕、米糠發酵精華液和葡萄酒。（官方圖片）

 

　　吳姝表示，目前，MUJI來自中國市場的收入僅次於日本，中國市場是其最大海外市場。MUJI近三年都保持著每年在中國新開40至50家門店的目標，相較於此前每年20-25家的數量明顯提升，而這一開店速度將在未來一段時間內保持下去。

 

　　根據MUJI官網資訊，2024年以來，MUJI已經在中國開出37家門店，其中9月份開業7家，10月開業2家，11月預計開店5家。

 

撰文、攝影：經濟通駐滬記者林雯婕

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