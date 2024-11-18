  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

新華社 | 記者王文志調查工程質量遇襲，中鐵七局發聲明道歉

18/11/2024

記者王文志調查工程質量遇襲，中鐵七局發聲明道歉

　　新華社旗下《經濟參考報》兩名記者上周四（14日）在安徽合新高速鐵路中鐵七局項目部施工現場調查工程質量問題時，遭遇施工人員阻攔和襲擊，手機被搶，其中資深調查記者王文志右手受傷，有血跡和擦傷痕。


　
　　安徽定遠縣公安局於周五（15日）晚發布警情通報，表示兩名記者被該項目部有關人員搶奪手機並限制人身自由，其中王文志右手掌根部輕微傷。目前，五名違法人員已經被公安機關根據《治安管理處罰法》，分別處以7日-13日的行政拘留。


　

記者王文志調查工程質量遇襲，中鐵七局發聲明道歉


　　中鐵七局集團在周五晚亦發表聲明稱，該公司對受傷記者深表歉意，並決定對項目分部經理王某、副經理楊某某、管理人員吳某某就地免職；對在本次事件中負有管理責任的四標段黨工委書記、指揮長陳某，黨工委副書記曲某某就地免職。中鐵七局還表示，將堅決杜絕此類事件發生，堅決維護新聞記者輿論監督的合法權益。


　
　　中國記者記協公號也發表聲明稱，對於《經濟參考報》記者在施工現場被襲事件表示關注，中國記協將與記者及有關部門保持溝通，維護記者正當採訪合法權益。


　
　　《經濟參考報》早前刊發記者王文志、程子龍的調查報道《彈性墊層「一割就開」，合新鐵路建設材料「以次充好」存安全隱患》。報道稱，彈性墊層是鐵路軌道建設的重要材料，其質量直接關係鐵路運行的穩定性，兩名記者在合新鐵路建設現場暗訪調查時發現，多家施工單位為節省成本，以次充好，違規將「三元乙丙橡膠彈性墊層」偷換為不符合鐵路行業標準的「再生膠仿製品」，導致彈性墊層出現「一割就開、一扯就斷」的不正常現象。

 

撰文：經濟通中國組

【你點睇？】民主派初選案，45名罪成被告判囚4年2個月至10年不等，你認為判刑是否具阻嚇作用？► 立即投票

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

06128

烯石電車新材料

0.066

異動股

00700

騰訊控股

406.200

異動股

06969

思摩爾國際

11.000

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 06128 烯石電車新材料
  • 0.066
  • 00700 騰訊控股
  • 406.200
  • 06969 思摩爾國際
  • 11.000
  • 00917 趣致集團
  • 55.150
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 85.250
股份推介
  • 00941 中國移動
  • 70.950
  • 目標︰$77.70
  • 00554 漢思能源
  • 0.239
  • 目標︰--
  • 02013 微盟集團
  • 1.660
  • 目標︰$2.80
  • 00700 騰訊控股
  • 406.200
  • 目標︰$480.00
  • 09999 網易－Ｓ
  • 135.100
  • 目標︰$150.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 85.250
  • 00700 騰訊控股
  • 406.200
  • 03690 美團－Ｗ
  • 171.900
  • 00941 中國移動
  • 70.950
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 28.300
報章貼士
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 85.250
  • 目標︰--
  • 01288 農業銀行
  • 3.910
  • 目標︰$4.35
  • 00998 中信銀行
  • 5.070
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

19/11/2024 16:15  恒指收升87點報19663，比電疑炒電子煙，小米季績存憂下跌

19/11/2024 16:06  澳門政府明年繼續派錢，永久居民每人一萬非永久居民六千元

19/11/2024 10:31  【初選案】首被告戴耀廷判囚10年，區諾軒判監6年9個月

19/11/2024 16:22  《外資精點》滙豐料恒指明年底見23420點，中資股風險較低

19/11/2024 09:43  【金融峰會】何立峰︰對香港發展提三大建議，著力夯實金融競爭力

19/11/2024 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１３６億元，買盈富基金沽融創中國

19/11/2024 08:45  【大行炒Ｄ乜】小米績後獲大行唱好，摩通調高滙控目標價約半成

19/11/2024 16:27  《財資快訊》美電升報７﹒７８２３，隔夜拆息較上日微軟２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

比特幣 | 市場變化：特朗普媒體欲收購加密幣公司Bakkt新文章
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】慷慨派息+四面受敵，順豐招股謀國際化新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

小米上季收入及盈利勝預期，惟手機毛利率急跌，仍獲大行升目標可趁調整吸納？新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

《破·地獄》達6000萬票房！許冠文望憑電影創本地電影紀錄 楊受成逆巿加導演人工！
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

我們都需要這兩種能力：跨領域及Leverage
人氣文章

玩樂 What’s On

秋日郊遊︱上水塱原自然生態公園新開幕！免費入場金秋稻米田打卡？觀烏屋睇禾花雀、黑臉琵鷺？除單車停泊處，仲有兩大貼心設施 即睇交通及開放時間！
DIVA CHANNEL
人氣文章

與拍賣官看藝術

與拍賣官看藝術：畢加索的市場潛能有多強？亞洲收藏家如何從新角度鑑賞？畢加索從歐美走到亞洲的故事
人氣文章

Fashion

從Ralph Lauren學Old Money Style的精髓！6件必備經典單品，打造質感上班Look！
人氣文章

Fly with Luna．夏月

豪歎活松葉蟹！東京高級蟹料理銀座きた福：松葉蟹腳天婦羅、蟹膏甲羅燒、三文魚子蟹雜炊，全蟹宴超滿足！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
開心果好有益？最新研究指有助抵抗藍光及增黃斑色素光密度，有利眼睛健康！每日食幾多先有效？
人氣文章
末期腦癌婆婆中奬$77萬，重燃求生意志：立志活到80歲！新文章
人氣文章
女網紅哭訴食河豚刺身中毒，屙血吐血只剩3日命被質疑造假！醫生揭示致命毒素分量
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/11/2024 16:53
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 19/11/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 19/11/2024 16:53
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 19/11/2024 16:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
1分鐘學投資
最新專題
More
人氣文章財經熱話19/11/2024
比特幣 | 市場變化：特朗普媒體欲收購加密幣公司Bakkt
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞HIZERO F100 仿生潔地機(價值HK$3,980)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

大陸領導人首點名賴清德搞「台獨」

19/11/2024 08:00

大國博弈

FX MONDAY｜美滙獲利回吐風險大？｜金價可趁調整吸納？...

18/11/2024 14:05

貨幣攻略

還有大招嗎？

18/11/2024 08:10

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處