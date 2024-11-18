新華社 | 記者王文志調查工程質量遇襲，中鐵七局發聲明道歉

新華社旗下《經濟參考報》兩名記者上周四（14日）在安徽合新高速鐵路中鐵七局項目部施工現場調查工程質量問題時，遭遇施工人員阻攔和襲擊，手機被搶，其中資深調查記者王文志右手受傷，有血跡和擦傷痕。





安徽定遠縣公安局於周五（15日）晚發布警情通報，表示兩名記者被該項目部有關人員搶奪手機並限制人身自由，其中王文志右手掌根部輕微傷。目前，五名違法人員已經被公安機關根據《治安管理處罰法》，分別處以7日-13日的行政拘留。







中鐵七局集團在周五晚亦發表聲明稱，該公司對受傷記者深表歉意，並決定對項目分部經理王某、副經理楊某某、管理人員吳某某就地免職；對在本次事件中負有管理責任的四標段黨工委書記、指揮長陳某，黨工委副書記曲某某就地免職。中鐵七局還表示，將堅決杜絕此類事件發生，堅決維護新聞記者輿論監督的合法權益。





中國記者記協公號也發表聲明稱，對於《經濟參考報》記者在施工現場被襲事件表示關注，中國記協將與記者及有關部門保持溝通，維護記者正當採訪合法權益。





《經濟參考報》早前刊發記者王文志、程子龍的調查報道《彈性墊層「一割就開」，合新鐵路建設材料「以次充好」存安全隱患》。報道稱，彈性墊層是鐵路軌道建設的重要材料，其質量直接關係鐵路運行的穩定性，兩名記者在合新鐵路建設現場暗訪調查時發現，多家施工單位為節省成本，以次充好，違規將「三元乙丙橡膠彈性墊層」偷換為不符合鐵路行業標準的「再生膠仿製品」，導致彈性墊層出現「一割就開、一扯就斷」的不正常現象。

撰文：經濟通中國組

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