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神州經脈 | 何立峰支持企業香港上市發債，廣州購存量房作保障房

19/11/2024

　　A股市場午後V型反彈，滬指盤中曾跌逾1%至3284點，隨著鋰礦、機器人及半導體股急升拉抬，3300點失而復得，全日收升0.67%，報3346.01點；創業板漲幅達3%，深成指彈1.9%。兩市共4456隻個股上漲，惟成交遇冷，滬深全日交易額約1.56萬億元（人民幣．下同），較上個交易日大減1996億或11%。

 

神州經脈 | 何立峰支持企業香港上市發債，廣州購存量房作保障房

廣州將在全市收購90平米以下存量商品房作保障房

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2399，較上個交易日4時30分收盤價升42點子。人民幣兌一美元中間價今報7.1911，較上個交易日跌4點子，上個交易日報7.1907。

 

今日新聞精選

 

1. 國家主席習近平在二十國集團（G20）領導人第二階段會議發表講話稱，應結合G20職能，在經濟、金融、貿易、數字、生態環境等領域進一步凝聚國際共識，完善全球治理，促進平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。習近平在第一階段會議上宣布中國支持全球發展的八項行動。包括在新設立7000億元人民幣融資窗口、絲路基金新增資金800億元人民幣基礎上，進一步建設立體互聯互通網絡，以綠色絲綢之路引領，為數字絲綢之路賦能。建設好「全球南方」研究中心，繼續用好200億美元資金窗口支持發展中國家，深化各領域務實合作。

 

2. 國家發展改革委新聞發言人李超表示，展望2025年，經濟發展的有利條件和支撐因素依然較多。一系列重大戰略任務、重大改革舉措、重大工程項目正在全面落地見效；同時，有充足的政策空間和豐富的政策儲備，精準調控、逆周期調節等工具不斷完善，宏觀政策取向一致性不斷提高，將有力支撐經濟平穩健康發展。

 

3. 廣州將在全市範圍內收購滿足90平米以下的存量商品房作為保障房，廣州安居集團公告稱，有意參加的開發商可於11月18日至12月18日期間報名。收購範圍從此前的增城等區擴大到全市，房源必須資產負債和法律關係清晰；已取得竣工聯合驗收意見書等；優先選取整棟或整單元未售、可實現封閉管理的樓棟項目。

 

4. 香港金管局連續3年舉辦「國際金融領袖投資峰會」，國務院副總理何立峰發表主題演講時表示，國家將支持更多優質企業到香港上市和發行債券，支持香港鞏固提升全球離岸人民幣業務樞紐地位。何立峰又提出三點建議，包括進一步深化金融改革創新，不斷提升香港金融競爭力；進一步拓展金融開放合作，持續增添香港金融發展活力；進一步對接國家發展戰略，著力夯實香港金融發展根基。

 

5. 中證監主席吳清今日在國際金融領袖投資峰會上表示，今年以來，中證監先後出台了「科創十六條」「科創板八條」「併購六條」等相關政策和制度安排。目前戰略新興產業上市公司數量接近2700家；「併購六條」發布以來，已經有260多家公司披露了資產重組事項。

 

6. 金融監管總局局長李雲澤今日在峰會上表示，截至今年三季度末，中國內地金融業總資產約490萬億元人民幣。銀行業撥備和資本總額約50萬億元人民幣，保險公司綜合償付能力充足率達196%，主要「體檢」指標都處於健康區間。尤其是全國性銀行資本充足率近16%，撥備覆蓋率超240%，完全能夠從容應對各類風險挑戰。

 

7. 據《彭博》引述知情人士表示，中國人行已對境內券商和銀行進行窗口指導，要求暫停通過債券通南向交易買入城投公司發行的離岸人民幣債券。這是中國遏制地方政府融資平台債務風險的最新舉措之一。目前不清楚上述業務何時可以恢復。

 

8. 商務部最新數據顯示，截至11月18日24時，全國汽車報廢更新和置換更新補貼申請均突破200萬份，兩者合計超過400萬份。

 

撰文：經濟通中國組

 

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