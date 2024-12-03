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神州經脈 | 反制美國中方禁鎵鍺等出口，人幣逾年低，A股三連升

03/12/2024

　　外部衝擊一浪接一浪，繼早前美國當選總統特朗普發出關稅威脅後，拜登政府確認對中國出口半導體產品及設備設置新限制，人民幣匯率跌至約一年低。A股三大指數今日（3日）走勢分化，滬綜指低開後全日反覆，最終收升0.44%，保住三連升，收報3378.81點；深成指偏弱，全日跌0.4%，創業板指亦軟0.44%。兩市全天交易額1.72萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減708億元或4%。

 

神州經脈 | 反制美國中方禁鎵鍺等出口，人幣逾年低，A股三連升

（資料圖片）

　　

　　法國政局動盪助力美元保持偏強走勢，而關稅威脅也不斷擾動國內市場情緒，人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2791，較上個交易日4時30分收盤價跌85點子，兩連跌，創2023年11月14日以來逾一年新低，盤中逼近7.3關口，全日在7.2700至7.2996之間波動。離岸人民幣兌美元（CNH）今早亦曾跌穿7.31關口。今日人民幣兌一美元中間價報7.1996，較上個交易日跌131點子，止三連升，創2023年9月11日以來近15個月新低。

 

今日新聞精選

 

1. 據《彭博》引述知情人士透露，中國領導層將於下周三（11日）起舉行一年一度的閉門中央經濟工作會議，會議將持續兩天，管理層會規劃2025年經濟發展目標及刺激計劃。投資者將密切關注中國明年的貨幣、財政和產業政策部署。雖然具體經濟目標要到明年3月兩會期間才會公布，但市場參與者將從會議公報中尋找相關蛛絲馬跡。

 

2. 美國商務部周一公布第三輪對華晶片及半導體出口禁令，將136家中國企業列入實體清單，限制美國供應商對這些企業出口半導體設備和人工智能晶片，當中包括多家A股上市公司。中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上表示，中方已就美國再次更新半導體出口管制規則，制裁中國企業，惡意打壓中國科技進步提出嚴正交涉。另外，中國商務部即日起禁止兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口；原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口；對石墨兩用物項對美國出口，實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查。

 

3. 債券通公司公布，為進一步降低債券通境外投資者交易成本，有效提升市場參與機構的獲得感，擬於2025年1月1日起下調服務費費率：交易標的剩餘期限小於或等於一年的，由票面總額的0.0015%下調為0.0006%；交易標的剩餘期限大於一年的，由票面總額的0.0030%下調為0.0012%。此次降費幅度達到60%，為債券通運行七年來債券通公司服務費最大降幅，也是公司第四次降費。

 

4. 內媒報道，今日有銀行接到人民銀行下發的關於開展國債收益率突破2%的快速調研通知。調研內容包括：國債收益率破2%的原因分析，機構債券投資基本情況、債券種類、期限結構、收益率等；國債收益率破2%對機構債券投資配置和流動性影響。

 

5. 人民銀行公告，決定自統計2025年1月份數據起，啟用新修訂的狹義貨幣（M1）統計口徑；修訂後的M1在原基礎上新添加了個人活期存款、非銀支付機構客戶備付金兩項內容。按新統計口徑統計的M1預計將於2025年2月上旬公布，屆時人行還將公布2024年1月以來修訂後的M1餘額和增長速度數據。中信證券研報認為，雖然「調整後M1」指標較原M1在絕對數值上有一定優化，但其仍不能掩蓋目前經濟信用環境整體偏弱的狀態。

 

6. 比亞迪上周去信供應商要求降本一成的消息引市場熱議。比亞迪隨後回應稱，與供應商的年度議價非強制要求，可協商推進。今日，官媒人民網發文稱，採購是企業運營的重要環節，詢價、報價、比價和議價直接關聯到企業的銷售策略、市場競爭力以及利潤空間。採購方以自身利益最優方式尋求更好的採購結果，符合行業規則和市場規律，無可厚非。從供應鏈到最終產品，降價的最終受益對象肯定是消費者。

 

7. 騰訊混元大模型今日正式上線視頻生成能力，同時騰訊開源該視頻生成大模型，參數量130億，是當前最大的視頻開源模型。騰訊混元相關負責人透露，用戶只需要輸入一段描述，即可生成視頻。生成視頻支持中英文雙語輸入、多種視頻尺寸以及多種視頻清晰度。目前，該模型已上線騰訊元寶APP，用戶可在AI應用中的「AI視頻」板塊申請試用。企業客戶通過騰訊雲提供服務接入，目前API同步開放內測申請。

 

8. 對於澳洲政府表示中國已經取消最後兩家澳洲牛肉加工廠的進口禁令，中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上回應稱，中方願同澳方一道繼續通過對話協商，妥善解決彼此關切問題，使中澳關係更加成熟穩定，更好地造福兩國人民。據報中方此舉標誌著中國對澳洲葡萄酒、大麥、棉花和龍蝦等一系列澳洲產品實施的非正式貿易禁令全面結束。

 

撰文：經濟通中國組

 

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