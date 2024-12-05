神州經脈 | 回購增持貸細則調整，13美國軍工企業遭反制

滬綜指今日（5日）走勢反覆，開盤疲弱半日收升，午後一度翻綠，近收市時再度企穩，全日收升0.13%，報3368.86點；創業板指衝高回落，盤中曾漲逾1%，最終收升0.36%，深成指則升0.29%。成交量逐日遞減，兩市全天交易額14987億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量1645億元或一成。

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美元反彈暫時遇阻，但上行趨勢未改，而人民幣受監管維穩影響暫時持穩。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2610，較上個交易日4時30分收盤價升78點子，兩連升，為11月29日以來近一周新高，全日在7.2600至7.2754之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1879，較上個交易日升55點子，兩連升。

今日新聞精選

1.中國國防部微博「國防部發布」今日下午發文指，國防部長董軍今日在上海集體會見出席第二屆幾內亞灣安全形勢專題研討會的各國代表團團長。董軍表示，中方願同地區國家軍隊一道，強化命運與共的理念引領，擔當維護安全的共同責任，推進更成體系的海上合作，賡續真誠團結的傳統友誼。希望各方共同努力，將此次研討會達成的共識有效轉化為合作成果，惠及地區人民，積極為新時代全天候中非命運共同體建設作出貢獻。

2. 有內媒引述業內消息指，監管部門優化了股票回購增持專項貸款相關細則，其中包括貸款期限限定為最長3年，此前是「原則上不超過3年」；貸款比例設定為不超過90%，此前最高比例為70%。據《21財經》引述多方反饋指，相關消息基本屬實，某國有大行負責人更稱，目前已開始按照通知執行，並認為此次調整是為了進一步加大支持力度，鼓勵上市公司進行股票回購增持。

3. 商務部新聞發言人何亞東表示，近期中方主管部門對澳方提供的相關整改措施進行了驗證評估。根據評估結果，中方依法依規於12月3日批準了符合要求的澳兩家肉類企業產品恢複對華出口。中方支持兩國企業繼續深化拓展在傳統和新興領域的經貿合作，推動雙邊經貿關係高質量發展，造福兩國人民。

4. 中國外交部宣布即日起就美國對台售武對13家美國軍工企業及6名軍工企業高管採取反制措施，包括凍結其在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動；對其本人不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。外交部發言人林劍今日在例行記者會上敦促美方兌現美國領導人不支持「台獨」的承諾，立即停止武裝台灣，停止縱容支持「台獨」勢力「以武謀獨」。

5. 中央區域協調發展領導小組辦公室印發《推動東北地區冰雪經濟高質量發展助力全面振興取得新突破實施方案》，提出要把冰雪經濟作為新增長點，發展冰雪旅遊、冰雪運動、冰雪文化、冰雪裝備全產業鏈，努力打造世界級冰雪品牌和冰雪旅遊勝地，將東北地區建設成為中國冰雪經濟高地。措施包括支持地方結合實際出台促進冰雪旅遊消費的舉措，探索設立地方冰雪日和專門假期；引導冰雪旅遊目的地從單季開放向四季運營轉變；支持符合條件的冰雪經濟領域基礎設施領域不動產投資信託基金（REITs）項目發行上市等。

6. 國際指數編製公司富時羅素宣布對富時中國50指數、富時中國A50指數、富時中國A150指數、富時中國A200指數、富時中國A400指數的季度審核變更。該變更將於12月20日收盤後（即12月23日星期一）生效。其中，市場關注度較高的富時中國A50指數本次調整納入北方華創，剔除華能水電；備選股名單包括寒武紀-U、中信建投、上汽集團、賽力斯、金龍魚。富時羅素表示，備選名單即刻生效，直到下季度成分股審核前，如果有一個或多個成分股被刪除即選用前述備選股。

7. 香港金管局表示，中國財政部將於下周三（11日）在港增發20億元2026年到期（2年期）國債、20億元2027年到期（3年期）國債和20億元2029年到期（5年期）國債，並於下周五（13日）交收。中國財政部昨宣布，根據有關工作安排，將於12月11日在香港發行2024年第六期人民幣國債，發行規模為60億元。

8. 深圳寶安區深江鐵路5標段施工現場昨晚11時許突發地面坍塌，13名現場作業人員失聯，附近居民已及時疏散，現場周邊路段進行臨時交通管制。廣東省委書記黃坤明和省長王偉中等人今早赴抵現場，要求全力搜救。工程領域專家初步分析認為，項目施工時遇上流沙。項目建設單位、施工單位和監理單位分別是廈深鐵路廣東公司、中鐵四局和北京現代通號工程諮詢有限公司。

撰文：經濟通中國組

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