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傾力救市 | 華爾街大行預計中國明年降息幅度將達十年來最大

06/12/2024

　　據《彭博》報道，多家華爾街大行預計，中國決策者將加大力度提振經濟增長及應對通縮壓力，明年中國人民銀行降息幅度將達到10年來最大。

 

　　高盛集團和摩根士丹利等機構預測，人行2025年將下調主要政策利率40個基點，這將是2015年以來最大降幅，屆時7天期逆回購利率將下調至1.1%。《彭博》最近調查中的預期中值為下調30個基點。

 

傾力救市 | 華爾街大行預計中國明年降息幅度將達十年來最大

據報道，多家華爾街大行預計，人行2025年將十年來最大幅度下調政策利率（iStock）

 

　　報道指，這個下調幅度相比多數主要經濟體央行的通常操作來說要低很多，而中國央行有理由保持謹慎。降低利率將令商業銀行本已處於紀錄低點的淨息差承壓，在房地產持續低迷的情況下，銀行蒙受損失的緩衝空間將更小。經濟學家呼籲政府加大舉債和支出力度，並採取更多行動來穩定長期低迷的房地產市場。

 

　　報道引述高盛首席中國經濟學家Hui Shan表示，在明年提振需求上，財政刺激將發揮重要作用，但也需要更低的利率。她表示，為了抵禦國內需求疲軟和美國可能加徵關稅所帶來的增長強阻力，有必要大幅放寬宏觀政策，包括貨幣寬鬆。

 

　　報道並認為，降息預期表明，中國的低利率環境可能會持續，而這一趨勢最近成為債券市場關注的焦點。10年期國債孳息率本周跌破2%，為有紀錄以來首次，30年期國債孳息率則低於日本。

 

撰文：經濟通中國組

 

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