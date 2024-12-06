神州經脈 | 李強將對話國際經濟組織，滬指周升2%，人幣三連升

滬深股市今日（6日）集體走強，滬綜指收升1.05%返三千四關，報3404.08點，深成指升1.47%，創業板指收漲2.05%。兩市全日成交1.79萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量2902億元或兩成。

（資料圖片）

回顧本周，僅周三（4日）小跌0.4%，其餘交易日均收升，滬指全周漲幅2.3%，連升兩周。另外，年末最後一個重磅會議即將召開，經濟學家料在中央經濟工作會議召開前後實施降準的可能性均不能排除，惟對12月降息幾乎沒有期待。

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2582，較上個交易日4時30分收盤價升28點子，三連升，創11月29日以來一周新高，全日在7.2518至7.2675之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1848，較上個交易日升31點子，為11月11日以來近一個月新高。

今日新聞精選

1. 中國外交部發言人林劍宣布，國務院總理李強將於12月9日上午在北京同新開發銀行行長羅塞芙、世界銀行行長彭安杰、國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃、世界貿易組織總幹事伊維拉、聯合國貿易與發展會議秘書長格林斯潘、國際清算銀行總經理卡斯滕斯等10家國際經濟組織負責人舉行「1+10」對話會。中方此舉旨在同與會國際經濟組織負責人加強政策溝通，共同把脈世界經濟發展前景，推動完善全球經濟治理體系，促進全球共同繁榮。

2. 美國候任總統特朗普提出最早下個月一上任就立即對所有來自中國的進口商品加徵10%關稅，但《彭博》報道指，措施可能很難完全實現，因有稅務漏洞和低估中國貨品進口數量，或令數百億美元的商品逃過關稅。報道引述專家指，2020年起中國公布的對美出口開始超過美國公布的來自中國的進口，相關缺口之後穩步擴大。專家認為貿易數據差異擴大，一是關稅「小額豁免」的規定；二是美國進口商少報進口額，減低關稅負擔；三是中國出口商虛報出口額，希望增加退稅。

3. 《彭博》報道指，美國眾議院共和黨議員批評拜登政府最新對華晶片限制存在漏洞，給華為等中國公司獲取美國技術留下可乘之機，以華為的晶片製造合作夥伴中芯國際為例，新規中一個條款聚焦於這類企業的生產設施，但對公司的不同部門採用不同限制，又例如新規禁止所有美國技術賣給中芯國際在北京的設施，但對於該公司在上海的設施，規定中允許特定產品可以「視具體情況而定」。

4. 2024光伏行業年度大會12月4-6日在四川宜賓召開，據《新浪財經》引述消息人士報道，大會期間，數家光伏企業在中國光伏行業協會的組織下，簽訂了自律公約。自律公約主要目的是控產，但沒有規定具體配額。參與簽約的企業包括隆基、協鑫、晶科、晶澳、天合、正泰、一道新能、愛旭、東方日升、捷泰、通威等等。有業內人士表示，這意味著行業已經對控產達成了共識，部分環節已經有實際行動。

5. 美國當選總統特朗普於當地時間5日在社交媒體上宣布，提名戴維．珀杜為美國新任駐華大使。在北京，外交部發言人林劍被問到對此提名的看法時表示，「我注意到有關報道」。珀杜在2015年至2021年出任參議員期間，曾多次在貿易、人權等問題上批評中國，視中國為威脅和「美國的敵人」，曾被中國智庫標籤為反華分子；2021年有意競逐佐治亞州州長，但未獲共和黨提名參選。

6. 據《證券時報》引述消息，美國立法者正考慮對生物安全法進行更改，妥協版本內容包括增加對相關公司行政審查環節，而非自動禁止生物製藥公司與中國公司合作。華大基因投資者關係部門回應傳媒查詢指，「這方面（消息）我沒有了解到，以公司公告為準」。

7. 中共中央辦公廳、國務院辦公廳發布關於推進新型城市基礎設施建設打造韌性城市的意見。主要目標是：到2027年，新型城市基礎設施建設取得明顯進展，對韌性城市建設的支撐作用不斷增強，形成一批可複制可推廣的經驗做法。到2030年，新型城市基礎設施建設取得顯著成效，推動建成一批高水平韌性城市，城市安全韌性持續提升，城市運行更安全、更有序、更智慧、更高效。

8. 源自台灣士林夜市的「豪大大雞排」今日在大陸微博帳號「正豪大大雞排」宣布，上海新世界城門店將於2024年12月26日停止營業，而中國大陸地區所有門店亦將陸續於2024年12月31日前閉店，香港、台灣地區及海外授權地區門店仍照常經營。豪大大雞排2012年進軍大陸市場，首店開在南京，但因山寨店繁多，同年在上海開設首店時，把在大陸市場的品牌名全部改為「正豪大大雞排」。

撰文：經濟通中國組

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