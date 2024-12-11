  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

神州經脈 | 中國明年或允人幣貶值，11月新能源車銷量增五成

11/12/2024

　　A股市場今日（11日）全天窄幅震盪，三大指數收市漲跌不一。滬綜指小升0.29%，深成指升0.33%，創業板指則跌0.11%。滬深兩市全天成交額1.78萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量4239億元或19%。

 

神州經脈 | 中國明年或允人幣貶值，11月新能源車銷量增五成

資料圖片

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今早高開後走勢平穩，但午後《路透》引述消息稱中國考慮明年讓人民幣貶值，以應對特朗普上台後加關稅的衝擊，人民幣應聲急挫，一度跌穿7.28關口，其後跌幅收窄，收報7.2590，較上個交易日4時30分收盤價跌97點子，全日在7.2406至7.2803之間波動。離岸人民幣兌美元（CNH）亦曾跌穿7.29。今日人民幣兌一美元中間價報7.1843，較上個交易日升53點子，止兩連跌，創11月11日以來一個月新高，與市場預測偏離收窄至不足540點。

 

今日新聞精選

 

1. 據《路透》引述3名消息人士報道，中國高層領導人和決策層正考慮在2025年讓人民幣匯率貶值，以應對特朗普重返白宮後將提高貿易關稅。人民幣走貶有利於中國促進出口，並在國內創造更寬鬆的貨幣環境。其中一名消息人士還透露，中國官方已經考慮過可能允許人民幣兌美元匯率跌至7.5的水平，以抵銷貿易不利衝擊。這比目前的7.25左右的水平貶值約3.5%。

 

2. 深圳傳媒報道，深圳灣華潤悅府二期一個住宅單位發生爆炸起火，傷亡情況暫未通報。而從社交平台流傳的現場照片和短片可見，事發單位火光熊熊，濃煙滾滾，該單位及樓上、樓下數層單位的玻璃均被炸毀。據報附近地標建築「春筍」（中國華潤大廈）內上班的市民也感受到爆炸衝擊波，樓內部分公司已暫時撤離員工。深圳消防則通報，今日下午2時46分接報，南山區粵海街道悅府二期一棟發生警情，指揮中心調派首戰力量16輛消防車80名消防救援人員到場處置，南山大隊全勤指揮組遂行出動，消防救援力量已到場，具體情況待進一步核實。

 

3. 根據內媒整合的乘聯會和易車等汽車媒體統計數據，特斯拉上周（12月2-8日）中國市場銷量達到2.19萬輛，為其今年第四季以來最高單周銷量，亦是其今年以來銷量第二好的一周。特斯拉CEO馬斯克在社交平台上對關於特斯拉上周中國市場銷量成績優異的報道點讚，稱「特斯拉中國的出色工作」。數據顯示，特斯拉上周以21.9萬輛的銷量，在中國市場豪華汽車品牌榜上遙遙領先，奔馳以1.4萬輛緊隨其後；寶馬和奧迪分列三四。

 

4. 中汽協公布，11月汽車產銷分別完成343.7萬輛和331.6萬輛，環比分別增長14.7%和8.6%，同比分別增長11.1%和11.7%。其中新能源汽車產銷分別完成156.6萬輛和151.2萬輛，同比分別增長45.8%和47.4%，新能源汽車新車銷量佔汽車新車總銷量的45.6%。1-11月，汽車產銷分別完成2790.3萬輛和2794萬輛，同比分別增長2.9%和3.7%；其中新能源汽車產銷分別完成1134.5萬輛和1126.2萬輛，同比分別增長34.6%和35.6%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的40.3%。

 

5. 加拿大以侵犯人權為由制裁8名前任及現任中國高級官員，中國外交部發言人毛寧在記者會上表示對此堅決反對並予以譴責，中方將採取必要措施維護中國主權和安全。中國駐渥太華大使館透過微信公眾號發帖稱，加方行徑「性質十分惡劣」，強調中方將採取堅決措施維護國家主權、安全、發展權益。加拿大制裁目標包括新疆前黨委書記陳全國和西藏前黨委書記的吳英杰等，制裁措施包括凍結他們在加拿大的資產，及禁止加拿大人為其提供金融服務。

 

6. 國家鐵路局公布，今年1-11月，全國鐵路旅客發送量完成40.15億人次，同比增長12.6%，年度旅客發送量首次突破40億人次大關，創歷史新高。1-11月份，全國鐵路貨運發送量47.15億噸，同比增長2.5%。1-11月份，全國鐵路固定資產投資累計完成7117億元，同比增長11.1%，投產鐵路新線2298公里。

 

7. 內地科技媒體《Tech星球》今日在官方微博帳號發文點名極越CEO夏一平，稱「請極越CEO夏一平付款」。帖文附上一封催款函，內容顯示，極越汽車在杭州肽氪科技有限公司下單，進行極越汽車CEO直播系列抖音傳播，合作費用共計36萬元，已經過帳期仍未付款，期間催促多次，至今仍舊未見付款。另外，據《新浪科技》報道，極越CEO夏一平發內部信，指今年已克服了重重不利因素，在競爭異常激烈的產業環境中站穩了腳跟，但一場更加激烈的戰鬥即將到來，管理層將全力以赴與大家共渡難關。

 

8. 深圳「929樓市新政」邁入第三個月，深圳市房地產中介協會數據顯示，2024年第49周（12月2日-8日）全市二手房（含自助）錄得2390套，環比增長12.6%。二手房單周錄得量創下近200周以來的單周新高。二手房錄得量具體是指深圳市房地產中介協會以二手房買賣合同發起時間為口徑統計的數據，並非最終成交套數。

 

撰文：經濟通中國組

 

【你點睇？】敘利亞反對派攻入首都，阿薩德政府倒台，你認為事件對對盟友伊俄構成何種影響？► 立即投票

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

4,028.51

最大成交額股票

深300059

東方財富 #

27.910

更多中國故事

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 44,081.61
    -66.95 (-0.152%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,070.89
    -13.30 (-0.219%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 19,967.36
    -67.54 (-0.337%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.699
變動率︰+6.696%
較港股︰-6.11%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰升3.834
變動率︰+0.983%
較港股︰-1.44%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌57.021
變動率︰-1.387%
較港股︰-1.35%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌13.271
變動率︰-2.568%
較港股︰-3.69%
精選中資美股 More
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰升19.005
變動率︰+1.794%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升28.320
變動率︰+1.578%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升50.050
變動率︰+1.213%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升10.435
變動率︰+1.212%
精選美股 More
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰升9.195
變動率︰+4.252%
BNTX
BioNTech SE American Depositary Share
按盤價(USD)︰升121.765
變動率︰+2.032%
GOLD
Barrick Gold Corp
按盤價(USD)︰跌17.285
變動率︰-1.960%
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰跌136.369
變動率︰-2.111%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 12/12/2024 12:06 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：12/12/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 12/12/2024 12:06 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00175 吉利汽車
  • 16.100
  • 03088 華夏恒生科技
  • 5.830
  • 01405 達勢股份
  • 85.000
  • 01209 華潤萬象生活
  • 31.400
  • 02828 恒生中國企業
  • 74.940
股份推介
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 21.900
  • 目標︰$22.70
  • 00175 吉利汽車
  • 16.100
  • 目標︰$17.00
  • 00285 比亞迪電子
  • 41.700
  • 目標︰$45.00
  • 02778 冠君產業信託
  • 1.770
  • 目標︰$1.95
  • 02378 保誠
  • 66.650
  • 目標︰$69.00
人氣股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 168.900
  • 00700 騰訊控股
  • 415.600
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 88.000
  • 00388 香港交易所
  • 310.600
  • 00941 中國移動
  • 74.550
報章貼士
  • 00083 信和置業
  • 8.030
  • 目標︰--
  • 01450 交個朋友控股
  • 0.990
  • 目標︰$1.20
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 21.900
  • 目標︰$25.00
熱炒概念股
即時重點新聞

12/12/2024 16:42  《盤後部署》炒作中經會恒指再展升浪，旺旺受政策及回購雙提振

12/12/2024 18:09  港交所將在領航星現貨平台上推出新交易後服務，明年中起陸續推出

12/12/2024 18:37  李嘉誠加拿大基金會再減持郵儲行，持股量降至不足5%

12/12/2024 15:41  《新股上市》傳賽力斯擬明年在港第二上市，籌逾10億美元

12/12/2024 12:45  《本港經濟》總商會料明年本港經濟增2.3%，支持政府發債融資

12/12/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出２９﹒２８億元，買阿里沽盈富基金

12/12/2024 08:54  【大行炒Ｄ乜】滙證大升舜宇目標逾四成，摩通削快手目標一成半

12/12/2024 16:38  《財資快訊》美電升報７﹒７７４８，兩周至一年均與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 個人養老金制度擴全國，二手樓價跌幅減，滬指三連漲新文章
人氣文章

新聞>國際動態

中東多國抨擊以色列入侵敘利亞，伊朗指美、以是黑手新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

外媒：利物浦正洽談明夏來港踢熱身賽，或選擇啟德體育園主場館新文章
品味生活
生活
人氣文章

Shopping What’s On

工展會購物攻略：12.14開鑼！$1靈芝福袋、0.01折鮑魚福袋、$90海味福袋，長者咭95折優惠，紅酒買一送一，免費派酒及芝士
人氣文章

鬆一鬆．通通

【心理測驗】愛情心理測驗 測今年「愛情運最旺」的時期
人氣文章

玩樂 What’s On

北海道大雪注意！預計札幌降雪量最高達15cm 市內氣溫降至-7度！旭山動物園企鵝巡遊提早開始！
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

香港時裝薈：上海灘30週年回顧展、Couture Reverie高訂服裝展覽、Motifx流行紋化，看本地時尚足跡
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

跨男現身說法！如何面對性別不安？跨男、女同、Tomboy各有不同定義！性別過渡困難重重？在港性小眾面對甚麼挑戰？
人氣文章

Fly with Luna．夏月

東京澀谷炸豬排百名店「かつ吉」：低溫油炸傳統做法！名物厚切豬排、水煮豬脷，肉質軟嫩油香四溢！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
24歲女設計師確診末期胃癌，4大習慣致病，醫生教你護胃4招新文章
人氣文章
流感高峰期4大高危人群需注意，教你分辨流感與感冒，推薦4種天然食材增強免疫力
人氣文章
腦癌｜從中醫角度分析腦癌成因、症狀、治療方法及如何減低患病風險
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/12/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/12/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/12/2024 01:06
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/12/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事12/12/2024
神州經脈 | 個人養老金制度擴全國，二手樓價跌幅減，滬指三連漲
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞睇住賞Maxcare美天膝健寶(價值HK$2,699)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

離奇的敘利亞政變，誰是最大贏家？

11/12/2024 18:56

大國博弈

高息定存 | 建行亞洲上調3個月存息至3.85厘，富邦3.8...

10/12/2024 16:43

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處