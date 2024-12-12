  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

神州經脈 | 個人養老金制度擴全國，二手樓價跌幅減，滬指三連漲

12/12/2024

　　為期兩天的中央經濟工作會議據悉今日（12日）閉幕，此前政治局會議釋放擴大刺激訊號後，市場期待中經會能明確提供指引，尤其是具體的財政增量措施。針對外媒指中國考慮允許人民幣明年有所貶值，以應對美國關稅影響，人行主管媒體隨即發聲，稱人民幣匯率將在合理均衡水平上保持基本穩定。官方在下午開盤前公布，個人養老金制度將自12月15日起從36個先行試點城市擴展至全國，同時將國債、指數基金等納入個人養老金產品範圍，分析料有望為資本市場帶來更多中長期資金。A股繼續震盪收升，滬指收升0.85%，實現三連漲，深成指升1%，創業板指漲1.35%。

 

神州經脈 | 個人養老金制度擴全國，二手樓價跌幅減，滬指三連漲

（資料圖片）

　　

　　滬深兩市成交量約1.87萬億元（人民幣．下同），較上個交易日回升906億元或5%。兩市共3398隻個股上漲，155隻個股漲停，1596隻個股下跌。

 

　　經歷昨日午後一波急跌後，人民幣走勢重回平靜，人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2630，較上個交易日4時30分收盤價跌40點子，兩連跌，創12月9日以來近一周新低，全日在7.2565至7.2677之間波動。今日人民幣兌一美元中間價今報7.1854，較上個交易日跌11點子，上個交易日報7.1843。

 

今日新聞精選

 

1. 人社部等五部門印發《關於全面實施個人養老金制度的通知》，自12月15日起，個人養老金制度從36個試點擴大至全國，同時將國債、指數基金等納入個人養老金產品範圍。官媒指中證監已將首批85隻權益類指數基金納入個人養老金投資產品目錄，其中跟蹤各類寬基指數的產品78隻、跟蹤紅利指數的產品7隻，包括滬深300指數、中證A500指數、創業板指數等普通指數基金、指數增強基金、ETF聯接基金等。易方達、華夏、廣發、南方、富國、華泰柏瑞等多家基金公司旗下多隻產品入選。

 

2. 美國貿易代表辦公室昨宣布，美方將於2025年1月1日起，依據「301條款」把從中國進口的太陽能晶圓、多晶矽的關稅從現行25%上調至50%；用於製造電子和半導體的特定中國進口鎢製品稅率，將由零關稅改為加徵25%關稅。美國貿易代表戴琪表示，上調關稅可進一步削弱中國具傷害性的貿易政策；這些關稅措施將配合拜登為促進清潔能源經濟而進行的國內投資，同時增強關鍵供應鏈的韌性。

 

3. 據《彭博》報道，英偉達今年在中國加大了招聘力度，以增強其研究能力並專注於新的自動駕駛技術。知情人士稱，英偉達在華員工到今年底預計將達約4000人，而年初只有約3000人。知情人士又稱，英偉達在北京增加了約200人，以擴張一個自動駕駛技術研究團隊。公司還擴大了售後服務和網絡軟件開發團隊。

 

4. 就中國何時解除對澳洲龍蝦的進口禁令，中國商務部新聞發言人何亞東表示，中澳雙方主管部門近期已在進行技術溝通，以解決澳龍蝦輸華檢驗檢疫問題。希望雙方繼續堅持互相尊重，互利合作，妥善解決好各自經貿關切。

 

5. 據《彭博》引述知情人士報道，賽力斯正考慮在香港二次上市。賽力斯正與潛在上市顧問商討可能的上市事宜，而這可能幫助其籌集超過10億美元。如果賽力斯決定推進，最快明年可能在香港上市。內媒《華爾街見聞》引述賽力斯方面回應稱，暫無相關信息。

 

6. 中組部、人社部等10部門印發《關於進一步做好留學人才回國服務工作的意見》，稱要吸引更多留學人才回國工作、創業和為國服務，將留學回國人才納入國家統一的就業政策體系，促進留學回國人才高質量充分就業。支持留學人才回國創辦企業，鼓勵留學人才以多種形式為國服務。加強留學人員創業園、博士後科研流動站和工作站建設，舉辦創新創業大賽，為留學回國人才創新創業搭建平台。

 

7. 中指研究院最新發布的11月十大城市二手房房價地圖顯示，上月百城二手住宅均價環比下跌0.57%，跌幅按月收窄0.03個百分點。一線城市二手房市場表現更為活躍，十大城市二手住宅均價環比下跌0.17%，跌幅較上月收窄0.16個百分點。其中，深圳和成都二手住宅價格環比分別上漲0.21%、0.12%，打破百城連續7個月全面下跌局面。

 

8. 極越汽車昨日被公開追討36萬元宣傳費用後，再傳出無力支付員工社保並且將大裁員的消息，極越公關負責人徐繼業更坦承公司「沒錢了。沒錢了需要找錢」。極越CEO夏一平今日上午現身極越上海辦公室強調無跑路、公司未倒閉，會盡力解決員工的社保和離職賠償等問題。《財新》引述多名知情人士指，極越閃崩主因是百度撤資，百度今年10月曾派財務團隊進入極越盡職調查，為後續30億元投資做準備，結果發現極越有高達70億財務窟窿，遂決定止損，不再繼續投入。

 

撰文：經濟通中國組

 

【與拍賣官看藝術】走進Sotheby's Maison睇睇蘇富比旗艦藝廊！蘇富比如何突破傳統成規？► 即睇

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

4,028.51

更多中國故事

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 44,081.64
    -66.92 (-0.152%)
  • 標準普爾500指數
    跌 6,071.06
    -13.13 (-0.216%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 19,968.39
    -66.50 (-0.332%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.699
變動率︰+6.696%
較港股︰-6.11%
03988 中國銀行
按盤價(HKD)︰升3.834
變動率︰+0.983%
較港股︰-1.44%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌57.022
變動率︰-1.387%
較港股︰-1.35%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌13.271
變動率︰-2.568%
較港股︰-3.69%
精選中資美股 More
ZTO 中通快遞
按盤價(USD)︰升19.005
變動率︰+1.794%
ATHM 汽車之家
按盤價(USD)︰升28.320
變動率︰+1.578%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰升50.050
變動率︰+1.213%
TAL 好未來
按盤價(USD)︰升10.435
變動率︰+1.212%
精選美股 More
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰升9.195
變動率︰+4.252%
BNTX
BioNTech SE American Depositary Share
按盤價(USD)︰升121.765
變動率︰+2.032%
GOLD
Barrick Gold Corp
按盤價(USD)︰跌17.285
變動率︰-1.960%
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰跌136.365
變動率︰-2.114%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 12/12/2024 12:06 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：12/12/2024 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 12/12/2024 12:06 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00175 吉利汽車
  • 16.100
  • 03088 華夏恒生科技
  • 5.830
  • 01405 達勢股份
  • 85.000
  • 01209 華潤萬象生活
  • 31.400
  • 02828 恒生中國企業
  • 74.940
股份推介
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 21.900
  • 目標︰$22.70
  • 00175 吉利汽車
  • 16.100
  • 目標︰$17.00
  • 00285 比亞迪電子
  • 41.700
  • 目標︰$45.00
  • 02778 冠君產業信託
  • 1.770
  • 目標︰$1.95
  • 02378 保誠
  • 66.650
  • 目標︰$69.00
人氣股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 168.900
  • 00700 騰訊控股
  • 415.600
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 88.000
  • 00388 香港交易所
  • 310.600
  • 00941 中國移動
  • 74.550
報章貼士
  • 00083 信和置業
  • 8.030
  • 目標︰--
  • 01450 交個朋友控股
  • 0.990
  • 目標︰$1.20
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 21.900
  • 目標︰$25.00
熱炒概念股
即時重點新聞

12/12/2024 16:42  《盤後部署》炒作中經會恒指再展升浪，旺旺受政策及回購雙提振

12/12/2024 18:09  港交所將在領航星現貨平台上推出新交易後服務，明年中起陸續推出

12/12/2024 18:37  李嘉誠加拿大基金會再減持郵儲行，持股量降至不足5%

12/12/2024 15:41  《新股上市》傳賽力斯擬明年在港第二上市，籌逾10億美元

12/12/2024 12:45  《本港經濟》總商會料明年本港經濟增2.3%，支持政府發債融資

12/12/2024 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出２９﹒２８億元，買阿里沽盈富基金

12/12/2024 08:54  【大行炒Ｄ乜】滙證大升舜宇目標逾四成，摩通削快手目標一成半

12/12/2024 16:38  《財資快訊》美電升報７﹒７７４８，兩周至一年均與上日尾市持平

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 個人養老金制度擴全國，二手樓價跌幅減，滬指三連漲新文章
人氣文章

新聞>國際動態

中東多國抨擊以色列入侵敘利亞，伊朗指美、以是黑手新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

外媒：利物浦正洽談明夏來港踢熱身賽，或選擇啟德體育園主場館新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

試坐報告！國泰全新爾雅商務艙Aria Suite｜24吋4K超高清螢幕睇戲最正！
人氣文章

玩樂 What’s On

啟德JOYPOLIS SPORTS HONG KONG 12.22開幕！全球首個超音鼠遊樂場、忍者道場、未來運動館VR跑馬仔及餐廳，五大樓層分布＋票價詳情
人氣文章

容我世說．張翠容

離奇的敘利亞政變，誰是最大贏家？ 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

如何在日本藥妝店尋寶？認住這個標誌，不會錯過必買好物！
人氣文章

ChatENT．月巴氏

悼中山美穗
人氣文章

Beauty

韓國小眾香氛NONFICTION來港！法國調香師研發+溫和植物成分，必收節日香氛系列！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
人氣文章
保溫杯底貼紙勿撕：或影響保溫效果及耐用度，消委會警告3類飲品傷肝腎
人氣文章
田蕊妮肺腺癌手術成功背留疤痕！杜汶澤：100%無癌細胞，只要僥倖能存活每天都是賺回來的
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/12/2024 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/12/2024 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 13/12/2024 01:06
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/12/2024 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章中國故事12/12/2024
神州經脈 | 個人養老金制度擴全國，二手樓價跌幅減，滬指三連漲
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞睇住賞Maxcare美天膝健寶(價值HK$2,699)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

離奇的敘利亞政變，誰是最大贏家？

11/12/2024 18:56

大國博弈

高息定存 | 建行亞洲上調3個月存息至3.85厘，富邦3.8...

10/12/2024 16:43

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處