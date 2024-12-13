中經會 | 明年提高財政赤字率，適時降準降息，穩住樓市股市

中共中央總書記、國家主席習近平出席會議並發表重要講話，國務院總理李強作總結講話。會議指出，明年要保持經濟穩定增長，保持就業、物價總體穩定，保持國際收支基本平衡，促進居民收入增長和經濟增長同步。要實施更加積極的財政政策。提高財政赤字率，實施適度寬鬆的貨幣政策，適時降準降息。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

會議認為，今年經濟運行總體平穩、穩中有進，高質量發展扎實推進，經濟社會發展主要目標任務即將順利完成。當前外部環境變化帶來的不利影響加深，中國經濟運行仍面臨不少困難和挑戰，主要是國內需求不足，部分企業生產經營困難，群眾就業增收面臨壓力，風險隱患仍然較多。不過中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。

穩住樓市股市，防範化解重點領域風險和外部衝擊

會議強調，做好明年經濟工作，要堅持穩中求進工作總基調，進一步全面深化改革，擴大高水平對外開放，建設現代化產業體系，更好統籌發展和安全，實施更加積極有為的宏觀政策，擴大國內需求，推動科技創新和產業創新融合發展，穩住樓市股市，防範化解重點領域風險和外部衝擊，穩定預期、激發活力，推動經濟持續回升向好，不斷提高人民生活水平，保持社會和諧穩定，高質量完成「十四五」規劃目標任務，為實現「十五五」良好開局打牢基礎。

增加發行超長期特別國債

會議提出，明年要堅持穩中求進、以進促穩，守正創新、先立後破，系統集成、協同配合，充實完善政策工具箱，提高宏觀調控的前瞻性、針對性、有效性。要實施更加積極的財政政策。提高財政赤字率，確保財政政策持續用力、更加給力。加大財政支出強度，加強重點領域保障。增加發行超長期特別國債，持續支持「兩重」項目和「兩新」政策實施。增加地方政府專項債券發行使用。優化財政支出結構，提高資金使用效益，更加注重惠民生、促消費、增後勁，兜牢基層「三保」底線。黨政機關要堅持過緊日子。

要實施適度寬鬆的貨幣政策。發揮好貨幣政策工具總量和結構雙重功能，適時降準降息，保持流動性充裕。保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。探索拓展中央銀行宏觀審慎與金融穩定功能，創新金融工具，維護金融市場穩定。要打好政策「組合拳」。加強財政、貨幣、就業、產業、區域、貿易、環保、監管等政策和改革開放舉措的協調配合，完善部門間有效溝通、協商反饋機制。

會議部署9大任務，包括提振消費、推動樓市止跌回穩等

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中央經濟工作會議12月11日至12日在北京舉行。會議確定，明年要抓好9項重點任務。

一是大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求。實施提振消費專項行動，推動中低收入群體增收減負，提升消費能力、意願和層級。適當提高退休人員基本養老金，提高城鄉居民基礎養老金，提高城鄉居民醫保財政補助標準。加力擴圍實施「兩新」政策，創新多元化消費場景，擴大服務消費，促進文化旅遊業發展。積極發展首發經濟、冰雪經濟、銀髮經濟。更大力度支持「兩重」項目。適度增加中央預算內投資。

科技創新引領發展，開展「人工智能+」行動



二是以科技創新引領新質生產力發展，建設現代化產業體系。加強基礎研究和關鍵核心技術攻關，超前布局重大科技項目，開展新技術新產品新場景大規模應用示範行動。開展「人工智能+」行動，培育未來產業。綜合整治「內捲式」競爭，規範地方政府和企業行為。

三是發揮經濟體制改革牽引作用，推動標誌性改革舉措落地見效。高質量完成國有企業改革深化提升行動，出台民營經濟促進法。開展規範涉企執法專項行動。統籌推進財稅體制改革，增加地方自主財力。深化資本市場投融資綜合改革，打通中長期資金入市卡點堵點，增強資本市場制度的包容性、適應性。

擴大對外開放，釋放住房需求，加大改善民生



四是擴大高水平對外開放，穩外貿、穩外資。有序擴大自主開放和單邊開放，穩步擴大制度型開放，推動自由貿易試驗區提質增效和擴大改革任務授權，加快推進海南自由貿易港核心政策落地。

五是有效防範化解重點領域風險，牢牢守住不發生系統性風險底線。持續用力推動房地產市場止跌回穩，加力實施城中村和危舊房改造，充分釋放剛性和改善性住房需求潛力。推動構建房地產發展新模式，有序搭建相關基礎性制度。

六是統籌推進新型城鎮化和鄉村全面振興，促進城鄉融合發展。

七是加大區域戰略實施力度，增強區域發展活力。發揮區域協調發展戰略、區域重大戰略、主體功能區戰略的疊加效應，積極培育新的增長極。

八是協同推進降碳減污擴綠增長，加緊經濟社會發展全面綠色轉型。進一步深化生態文明體制改革。營造綠色低碳產業健康發展生態，培育綠色建築等新增長點。

九是加大保障和改善民生力度，增強人民群眾獲得感幸福感安全感。實施醫療衞生強基工程，制定促進生育政策。實施重點領域、重點行業、城鄉基層和中小微企業就業支持計劃。加強靈活就業和新就業形態勞動者權益保障。

會議指出，要緊抓關鍵環節完成好明年經濟工作重點任務，針對需求不足的突出癥結，著力提振內需特別是居民消費需求；針對制約發展的深層次障礙和外部挑戰，堅定不移深化改革擴大開放；針對產業轉型升級的瓶頸制約，推動新舊動能平穩接續轉換；針對企業經營中的關切訴求，加強政策支持和優化監管服務；針對重點領域風險隱患，持續用力推進風險處置。要大力提升抓落實的效能，充分調動基層積極性主動性創造性，持續優化營商環境，更好凝聚推動高質量發展的合力。

中經會 | 官媒權威解讀：中經會11大看點

中央經濟工作會議12月11日至12日在北京舉行。會議分析當前經濟形勢，部署2025年經濟工作。官媒《上海證券報》梳理了11大看點：

看點一：罕見提及明年經濟發展預期目標，穩增長決心凸顯

中央經濟工作會議指出，明年要保持經濟穩定增長，保持就業、物價總體穩定，保持國際收支基本平衡，促進居民收入增長和經濟增長同步。要堅持穩中求進、以進促穩，守正創新、先立後破，系統集成、協同配合，充實完善政策工具箱，提高宏觀調控的前瞻性、針對性、有效性。

會議在總基調之前較為罕見地提出了明年主要的經濟社會發展預期目標，展現了決策層穩增長的決心，增量政策有望繼續推出。

中國銀河證券首席經濟學家、研究院院長章俊表示，這表明中央將穩增長、穩就業、穩物價放到了更加優先的位置。

看點二：提高財政赤字率

中央經濟工作會議提出，要實施更加積極的財政政策。提高財政赤字率，確保財政政策持續用力、更加給力。

中國財政學會績效專委會副主任委員張依群表示，財政赤字將在今年3%的基礎上有較大幅度提高，預計明年赤字率會在3.5%至4%的區間，將會釋放超5萬億元(人民幣．下同)空間。預計新增超長期特別國債會達到2萬億元，明年新增地方專項債券發行規模如果不考慮今年已經出台的化解隱性債等政策因素，預計會達到5萬億元左右，債券投資項目也會進一步擴大和調整。

看點三：要實施適度寬鬆的貨幣政策 適時降準降息

會議提出，要實施適度寬鬆的貨幣政策。將貨幣政策定調為「適度寬鬆」，與日前召開的中央政治局會議精神一脈相承，改變了自2011年以來「穩健的貨幣政策」基調。

招聯首席研究員董希淼表示表示，預計明年將降準0.5個百分點，下調政策利率50個基點，引導貸款市場報價利率(LPR)下降25個基點，從而在總量上保障流動性合理充裕，在價格上適度降低成本。

關於會議提出的「探索拓展中央銀行宏觀審慎與金融穩定功能」，分析認為，宏觀審慎是中國人民銀行的重要職能之一。當前在金融領域仍存在一些潛在隱患，比如特定市場風險積累、部分金融機構仍需改革化險等。人民銀行應密切關注潛在風險點，同時根據各個金融市場變化情況，持續完善宏觀審慎工具體系，維護金融體系整體穩健運行。

看點四：深化資本市場投融資綜合改革

會議提出，深化資本市場投融資綜合改革，打通中長期資金入市卡點堵點，增強資本市場制度的包容性、適應性。

華福證券首席經濟學家燕翔認為，這為未來中國資本市場發展明確了改革方向，即堅持用改革的辦法破解資本市場存在的深層次矛盾和問題。未來值得關注的改革方向包括：切實提高上市公司質量，培育一大批高質量上市公司；完善資本市場定價機制和退出機制；發展壯大耐心資本，擴大養老金入市比例；進一步加大分紅回購力度，提高投資者回報；加強監管防範風險等。

看點五：擴內需被置於首位，政策將加大力度

在明年經濟工作的重點任務中，擴內需位列首位。中央經濟工作會議提出，大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求。

對於下一步的政策方向，分析認為，消費品以舊換新政策有望全面擴圍擴容，居民消費潛力有望進一步釋放。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，財政和貨幣政策也將支持全方位擴大國內需求，2025年用於項目建設的新增地方政府專項債發行規模有望達到3萬億元左右。與此同時，2025年地方政府基建投資能力也將獲得有效釋放。

看點六：以科技創新引領新質生產力發展

會議提出，以科技創新引領新質生產力發展，建設現代化產業體系。加強基礎研究和關鍵核心技術攻關，超前布局重大科技項目，開展新技術新產品新場景大規模應用示範行動。開展「人工智能+」行動，培育未來產業。

會議還提出，綜合整治「內捲式」競爭，規範地方政府和企業行為。分析指，「內捲式」競爭是社會資源的浪費，需要正本清源，發揮市場在資源配置中的決定性作用。同時要更好發揮政府作用，防止市場失靈，對出現的惡性競爭的苗頭及時止住，引導大家轉向科技研發領域的競賽，使科技創新和產業發展進入良性的循環賽道。

看點七：推動標誌性改革舉措落地見效

會議提出，發揮經濟體制改革牽引作用，推動標誌性改革舉措落地見效。高質量完成國有企業改革深化提升行動，出台民營經濟促進法。開展規範涉企執法專項行動。制定全國統一大市場建設指引。加強監管，促進平台經濟健康發展。統籌推進財稅體制改革，增加地方自主財力。

中泰證券研究所政策團隊首席分析師楊暢表示，會議進一步釋放了支持民營經濟發展的信號，營造有利於民營經濟發展的政策環境。

看點八：擴大高水平對外開放，穩外貿、穩外資

會議提出，擴大高水平對外開放，穩外貿、穩外資。有序擴大自主開放和單邊開放，穩步擴大制度型開放，推動自由貿易試驗區提質增效和擴大改革任務授權，加快推進海南自由貿易港核心政策落地。

中國社科院世界經濟與政治研究所副研究員潘圓圓表示，「有序擴大自主開放和單邊開放」的提出，展現出了中國對外開放的決心。面對困難和挑戰，中國仍然積極探索和其他國家合作共贏，成為動盪國際環境下的「穩定器」。

看點九：持續用力推動房地產市場止跌回穩

會議提出，持續用力推動房地產市場止跌回穩，加力實施城中村和危舊房改造，充分釋放剛性和改善性住房需求潛力。

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進認為，此次會議強調「穩住樓市」，明確持續用力推動房地產市場止跌回穩，加力實施城中村和危舊房改造。「用力」和「加力」兩個詞意味著2025年房地產相關政策將持續開展，真正促進房地產全面和可持續止跌回穩。會議還明確，合理控制新增房地產用地供應，盤活存量用地和商辦用房，推進處置存量商品房工作，這是對2024年提出的「嚴控增量、優化存量和提高質量」的最新工作部署。

看點十：穩妥處置地方中小金融機構風險

會議提出，穩妥處置地方中小金融機構風險。多位分析人士表示，地方債務風險正在逐步化解之中，下階段需要著力化解房地產風險和中小金融機構風險。總體思路是通過兼併重組減量提質，即在合並重組過程中補充資本，一方面有效處置存量風險，另一方面通過合並之後形成的規模效應來提升新機構應對競爭及風險的能力。

看點十一：加大區域戰略實施力度

會議提出，加大區域戰略實施力度，增強區域發展活力。中國社會科學院副院長王昌林表示，面對新形勢，應該更好實施新型城鎮化戰略。通過更好實施區域戰略、發揮經濟大省挑大梁作用，可以更好地推進新型城鎮化，加快農業轉移人口的市民化，助力擴大內需，促進經濟回穩向好。

中央續釋放提振經濟及寬鬆預期，邊啲板塊有望受惠？

內地中央經濟工作會議一連兩日在北京舉行，會後公布重磅消息。會議對明年重點經濟工作進行部署，明確提出實施更加積極的財政政策，提高財政赤字率，增加發行超長期特別國債，增加地方政府專項債券發行使用，要適時降準降息，同時綜合整治內捲式競爭，規範地方政府和企業行為。

綜合市場分析，是次會議內容基本符合市場預期，提高財政赤字和降準降息等都在意料之中，和本周較早時間的政治局會議內容相比則沒有更加積極的表述。留意到，是次會議公布內容將擴大內需放在科技創新之前，且提振消費放在提高投資之前，或體現國家層面對擴大消費需求的重視，預期未來或會有更多與消費相關政策出台。

表列受惠中經會相關港股板塊

板塊/個股 中經會相關表述 內需消費 ．將振消費擴內需擺在經濟重點工作首位

．推動大規模設備更新和消費品以舊換新

．加大保障和改善民生力度 新能源汽車、家電、手機 ．提振新能源汽車、電子產品等大宗消費 內房 ．推動房地產市場止跌回穩

．促城中村和危舊房改造 生育、教育 ．制定促進生育政策 中資金融

（內銀、內險、券商） ．實施更加積極的財政政策，提高財政赤字率，

．實施適度寬鬆的貨幣政策，適時降準降息

．穩妥處置地方中小金融機構風險。 基建鐵路 ．增加發行超長期特別國債

．增加地方政府專項債券發行使用 晶片概念、雲概念、

城市更新概念、綠色產業概念 ．大力支持發展「兩重」項目 科網平台 ．以科技創新引領新質生產力發展 物流板塊 ．實施降低全社會物流成本專項行動 新能源汽車、核電、

風電、光伏、環保節能 ．加緊經濟社會發展全面綠色轉型

．推動全國碳市場建設

撰文：經濟通中國組、市場組

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