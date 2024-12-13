神州經脈 | 中經會稱適時降準降息，以舊換新帶動銷售額逾1億

本周有兩大重磅會議，周一（9日）政治局會議率先放出明年要實施「適度寬鬆」的貨幣政策及「更加積極」的財政政策等表述，市場對緊接登場的中央經濟工作會議的期待空前高漲。惟官方通稿顯示，中經會除了進一步明確積極有為的政策基調，以及再度提到穩樓市股市，缺乏具體赤字率及財政支出細節、房地產方面也沒有可操作的策略，投資者不免失望。

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滬深股市今日（13日）低開震盪，下午愈跌愈深，滬綜指收挫2.01%，報3391.88點，失守三千四關；全周跌幅0.36%，兩周連升斷纜。深成指今日也跌2.2%，創業板指更跌2.5%。成交放大，兩市全天交易額約2.07萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量2023億元或近11%。

中央經濟工作會議重申保持人民幣匯率在「合理均衡水平」上的基本穩定，但有分析認為人行或允許人民幣兌美元貶值5%-8%，以部分緩衝美國加徵關稅的外部衝擊。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2795，較上個交易日4時30分收盤價跌165點子，三連跌，創2023年11月14日以來逾一年新低，全日在7.2700至7.2826之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1876，較上個交易日跌22點子，兩連跌，為12月10日以來近一周新低。

今日新聞精選

1. 中央經濟工作會議12月11-12日在北京舉行，會議強調要實施更加積極的財政政策，提高財政赤字率，實施適度寬鬆的貨幣政策，適時降準降息，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定；實施更加積極有為的宏觀政策，擴大國內需求，推動科技創新和產業創新融合發展，穩住樓市股市，防範化解重點領域風險和外部衝擊。會議還部署了九大任務，「大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求」列首位，而「有效防範化解重點領域風險」的任務則包括要持續用力推動房地產市場止跌回穩。

2. 據《新華社》從商務部獲悉，今年以來，消費品以舊換新政策整體帶動相關產品銷售額超1萬億元。截至12月13日零時，汽車以舊換新帶動乘用車銷售量超520萬輛，其中報廢更新超251萬輛，置換更新超272萬輛；家電以舊換新帶動8大類產品銷售量超4900萬台；家裝廚衛「煥新」帶動相關產品銷售超5100萬件；電動自行車以舊換新帶動新車銷售近90萬台。

3. 比亞迪首席科學家、汽車總工程師、汽車工程研究院院長廉玉波今日在北京一場演講中表示，比亞迪打破了國外品牌對市場的壟斷，2023年銷量已經超過300萬台，得到了全球新能源汽車銷量冠軍，「這個月末，我們大概可以實現全年425萬台整車年度的銷量」；而截至目前，比亞迪新能源汽車累積銷量已經超過1000萬輛。

4. 財政部、稅務總局今日發布公告指，自2024年1月1日起，在全國範圍實施個人養老金遞延納稅優惠政策。在繳費環節，個人向個人養老金資金帳戶的繳費，按照每年12000元人民幣的限額標準，在綜合所得或經營所得中據實扣除；在投資環節，對計入個人養老金資金帳戶的投資收益暫不徵收個人所得稅；在領取環節，個人領取的個人養老金不併入綜合所得，單獨按照3%的稅率計算繳納個人所得稅，其繳納的稅款計入「工資、薪金所得」項目。

5. 國產遊戲《黑神話：悟空》透過官方微博發布了獲得2024 TGA（The Game Awards）最佳動作遊戲消息。11月下旬該遊戲已獲得2024年英國金搖桿獎的「最佳視覺設計」與「終極年度遊戲」獎。而TGA被譽為遊戲界的奧斯卡獎。

6. 據《2024中國遊戲產業報告》披露，今年全年國內遊戲市場實際銷售收入3257.83億元，同比增長7.53%，再創新高；國內遊戲用戶6.74億人，同比增0.94%，亦為歷史新高點。2024年，中國自主研發遊戲海外市場實際銷售收入185.57億美元，同比增長13.39%，其規模已連續五年超過千億元人民幣，並再創新高。

7. 據《財新》報道，第十批全國藥品集採昨日在上海開標，涉及62種藥品，申報企業439個，產品778個，覆蓋高血壓、糖尿病、腫瘤、心腦血管疾病、感染、精神疾病等領域，注射劑過半，數量創下歷史新高。最終234家企業的385個產品獲得擬中選資格。據統計，有多個藥品降價在80%以上，超出行業預期。整體平均降幅暫未披露；過去九批集採平均降幅為53.7%。

8. 海關總署廣東分署統計顯示，今年前11個月，廣東外貿進出口8.27萬億元，同比增長10%，快於全國增速5.1個百分點，佔全國進出口總值的20.8%。其中，出口5.37萬億元，增長8.7%；進口2.9萬億元，增長12.6%。

撰文：經濟通中國組

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