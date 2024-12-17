銀行公會訪京，余偉文：探索跨境理財通擴大空間

香港銀行公會訪京，香港金融管理局總裁余偉文在北京表示，這幾天在北京拜訪不同的部委，和發改委主任鄭柵潔、人民銀行行長潘功勝、金監總局局長李雲澤，中證監主席吳清、外匯局局長朱鶴新，就內地和香港的經濟貿易情況做交流，討論到面對外圍和內部的各種不明朗因素，香港金融市場保持穩定，聯繫匯率制度運作非常有序運作銀行體系保持穩健，資本市場如常運作，投融質保持暢順。

香港金管局及銀行公會代表團與內地中央部委舉行年度會晤（銀行公會提供）

他表示，粵港澳大灣區是國家重大發展戰略，跨境理財通帶來了很多商機，將與內地保持密切溝通合作，繼續探索優化理財通和其他利商便民的措施。香港將繼續觀察跨境理財通已經落地的措施看是否再有空間優化擴大，比如可以投資的產品類別，銷售過程和宣傳，額度是否擴大等。

中央支持香港離岸人民幣業務樞紐發展

余偉文引述內地部委認為，過去數年外圍環境較複雜，香港在鞏固國際金融中心方面仍取得很好成績，各部委一如既往大力支持香港發展國際金融中心角色，香港是離岸人民幣業務發展樞紐，中央會全力支持香港這方面發展。進一步加強香港和內地之間金融市場互聯互通開通，綠色金融也要做更多工作。

余偉文指，部委強調內地會進一步推進銀行業同資本市場改革及對外開放，香港會繼續發揮非常重要作用，例如用好香港國際化資本市場平台、更好支持內地優質企業來港上市發債融資、用香港作為國際業務起點及據點，並通過擴展互聯互通，為內地提供更多海外投資機會。通過拓展互聯互通，引進國際資本，為內地提供更多海外的投資機會。

銀公：兩地對理財通產品有需求，冀推動大灣區內其他互聯互通機會

金管局總裁余偉文（左）與香港銀行公會主席林慧虹（右）會見記者

銀行公會主席林慧虹在北京表示，訪京團今次與中央不同部委有很多交流機會，探討如何加強跨境金融合作、一帶一路發展。很多國內企業在一帶一路國家加大投資，香港作為區內專業的企業財資中心及最大離岸人民幣中心，可進一步發揮所長，幫助企業應付需要的流動性及外匯管理等。

林慧虹表示，截至10月「跨境理財通2.0」投資者數目逾12萬人，單計南向新增投資者4.6萬人，可見兩地對理財通產品有需求，她指理財通會不停優化，但強調要在風險可控情況下進行。她期望，推動大灣區內其他互聯互通機會，包括考慮兩地居民日常支付是否有更方便的支付方案，又指海外機構投資者很重視互聯互通機制，冀見到內地資本市場有更多開放政策及新產品落地。

她指出，2024年香港非本地企業增加至9960間，當中區域總部按年上升5%。由此可見，香港具空間進一步發揮區域財資中心的功能，為出海企業及來自世界各地的區域總部提供一站式管理現金池、外匯風險、融資等服務。

林慧虹又指，本港新股市場近期氣氛正面，有很多高質量內地企業在港上市，形容是三贏局面，對企業、香港股市、香港吸引外資均有利，期望可以繼續做得好。

撰文：駐京記者黃燕明、採訪組

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