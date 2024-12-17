神州經脈 | 過境免簽再放寬，中美金融工作組開會，滬指人幣連跌

A股三大指數今天（17日）低開低走，滬綜指收跌0.73%，三連跌，收報3361.49點，深成指亦軟0.35%，創業板半日收升、午後回落翻綠，收跌0.02%。成交續減，滬深兩市全日交易額1.5萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量1894億元或11%。

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人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2840，較上個交易日4時30分收盤價跌18點子，五連跌，連續三個交易日創2023年11月14日以來逾一年新低，全日在7.2756至7.2870之間波動。市場人士認為，人民幣即期面臨的調整壓力不減，而大行繼續通過長端掉期籌集美元並適時投放至即期市場助穩走勢，年內7.3元低點不一定會見到。今日人民幣兌一美元中間價報7.1891，較上個交易日跌9點子，四連跌，創12月10日以來一周新低。

今日新聞精選

1. 國家移民管理局今日公告，即日起全面放寬優化過境免簽政策，將過境免簽外國人在境內停留時間由原72小時和144小時，延長為240小時，同時新增21個口岸、共60個口岸為過境免簽人員入出境口岸。與72/144小時過境免簽政策相比，此次調整最大特點是允許跨區域通行，即過境免簽的外國人可以在24個省（區、市）允許停留活動區域內跨省域旅行，此前為19個省份。

2. 2024台北上海雙城論壇今日上午在台北晶華酒店正式舉行，據台媒報道，上海副市長華源致詞時表示，即日恢復上海陸客團赴台旅遊。這是疫情解封後首個大陸城市正式宣布恢復陸客團到台灣。華源並表示，上海方面將積極推動上海居民赴台團隊遊旅遊路線，「一定會包含台北市」。對此，陸委會回應稱，歡迎陸客來台觀光，相關機關已做好相關準備，將視陸方文旅部正式宣布開放的具體情況，即時相應實施。

3. 據《路透》消息，中國決策層上周同意維持明年GDP增長目標為5%左右，並且將財政赤字率提高至GDP的4%，比率創歷史新高。報道指，中央經濟工作會議已為相關目標達成共識，但尚未正式公布。這意味著明年預算赤字率將比今年目標高出1個百分點，相當於新增約1.3萬億元人民幣的財政赤字規模。消息人士稱，中國將通過發行預算外的特別國債和專項地方債進一步擴大財政刺激力度。

4. 中美金融工作組15日-16日在江蘇南京舉行第七次會議。中方就中央政治局會議和中央經濟工作會議對明年經濟工作的部署作了介紹。雙方就中美經濟金融形勢與貨幣政策、金融穩定與監管、國際金融治理、證券與資本市場等議題進行了務實溝通。作為本次會議的成果，中國國家金融監督管理總局與美國聯邦保險辦公室簽署了修訂後的關於加強雙方保險業交流合作的諒解備忘錄。

5. 國務院國資委近日印發《關於改進和加強中央企業控股上市公司市值管理工作的若干意見》，其中提出中央企業要將市值管理作為一項長期戰略管理行為，健全市值管理工作制度機制，提升市值管理工作成效。國資委將市值管理納入中央企業負責人經營業績考核，強化正向激勵。《意見》又提出，中央企業和控股上市公司要將股票回購增持作為一項長期性基礎性工作，建立常態化股票回購增持機制；並要高度重視控股上市公司破淨問題，將解決長期破淨問題納入年度重點工作。

6. 上海市統計局公布，1-11月，全市規模以上工業企業完成工業總產值35532.60億元，同比由1-10月的下跌0.1%轉為增長0.3%；全市實現社會消費品零售總額16369.85億元，同比下降3.1%，降幅較1-10月擴大1.1個百分點；全市全社會固定資產投資比上年同期增長5.6%，增幅較1-10月放緩0.5個百分點；全市房地產開發投資比去年同期增長5.4%，增幅較1-10月放緩1.3個百分點。

7. 北京市統計局公布，1-11月，全市固定資產投資同比增長5.6%，設備更新加快推進，設備購置投資增長37.7%；全市商品房銷售面積938萬平方米，同比下降0.9%，降幅比1-10月收窄0.9個百分點。同期全市市場總消費額同比增長2.1%，其中服務性消費額增長6.8%；實現社會消費品零售總額12865.9億元，下降2.8%。1-11月，規模以上工業增加值同比增長7%，比1-10月提高0.5個百分點。

8. 據《路透》報道，美國當選總統特朗普周一表示，他的政府將研究是否應在美國禁止字節旗下短視頻平台TikTok，一改其於2020年擔任總統時對TikTok採取的強硬立場。特朗普在佛羅里達州棕櫚灘海湖莊園舉行的新聞發布會上稱，會重新審視TikTok，「我對TikTok有特殊感情」。他將共和黨在年輕選民中所獲支持歸功於TikTok，認為其產生了影響，故正對有關禁令進行研究。

撰文：經濟通中國組

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