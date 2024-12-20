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神州經脈 | LPR續穩，中國持美債逾15年低，專家發言納管理

20/12/2024

　　人行今日（20日）公布12月一年期、五年期以上LPR（貸款市場報價利率）均維持不變，與市場預期一致。A股三大指數走勢反覆，今早低開後盤中反彈翻紅，惟午後升幅逐漸收窄，最終倒跌收市，滬指微跌0.06%，收報3368.07點，深成指收跌0.02%，創業板指軟0.18%。滬深兩市全日成交1.51萬億元（人民幣．下同），較上日回升710億元或5%。

 

神州經脈 | LPR續穩，中國持美債逾15年低，專家發言納管理

（資料圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2985，較上個交易日4時30分收盤價升7點子，結束七連跌，全日在7.2900至7.2993之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1901，較上個交易日升10點子，上個交易日報7.1911。

 

今日新聞精選

 

1. 中國12月兩個期限的貸款市場報價利率（LPR）一如預期維持不變，1年期LPR為3.1%，5年期以上LPR為3.6%，連續第二個月持穩。《上海證券報》指，回顧2024年全年，1年期LPR累計下行35個基點，5年期以上LPR累計下行60個基點，年度累計下行幅度為LPR改革以來的新高。招聯首席研究員董希淼預計，2025年或將降準0.5至0.75個百分點，下調政策利率50個基點，引導LPR下降25到50個基點，從而在總量上保障流動性更加充裕，在價格上適度降低成本。

 

2. 美國財政部公布數據顯示，2024年10月，三大海外債主日本、中國、英國均減持美國國債。其中，中國10月減持119億美元美國國債至7601億美元，是今年6月加倉後連續第四個月減持，持倉規模跌破去年10月的低位7696億美元，創2009年2月以來逾15年新低。此外，日本10月減持206億美元美國國債，持倉規模為11027億美元，依然是美國第一大債主。英國10月減持184億美元美國國債至7460億美元，持倉規模位列第三。

 

3. 中國證券業協會近日在業內發布通知，從主體管理責任、聘任規範、對外發聲事前審核、聲譽風險管理等六個維度進一步加強行業機構首席經濟學家的自律管理。中證協要求，首席經濟學家在一定期限內多次因其個人不當言行引發聲譽風險事件，或產生嚴重不良影響的，公司應從重處理直至解聘。首席經濟學家應當遵循獨立、客觀、公平、審慎、專業、誠信的執業原則，負責任發聲，正確把握黨和國家大政方針，在宣傳解讀好黨和國家路線、方針、政策，合理引導市場預期、增強投資者信心方面發揮積極作用。

 

4. 金融監管總局制定《保險資金運用內部控制應用指引（第4號-第6號）》，其中第4號指引提出，保險公司不得將直接或間接股權投資作為通道，變相突破監管規定，違規為關聯方或關聯方指定方提供融資。第5號指引提出，保險公司開展不動產投資，要建立覆蓋底層資產的關聯交易控制機制，防止股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員等利用關聯交易損害公司的利益。第6號指引則提出，保險機構不得將金融產品作為通道，變相突破監管規定，違規為關聯方或關聯方指定方提供融資。

 

5. 據《路透》引述了解內情人士表示，英國財政大臣李韻睛（Rachel Reeves）將於1月11日起對中國進行為期兩天的訪問，以重啟自2019年以來凍結的高級別經濟和金融會談。李韻睛屆時將在北京會見中國國務院副總理何立峰，探討經濟和金融合作。如果討論取得進展，雙方可能尋求在明年晚些時候重啟中英經貿聯委會（JETCO）的定期會議。李韻睛還將前往上海會見在華經營的英國公司。

 

6. 12月19日晚，智能硬件品牌閃極科技發布了國內首款量產AI拍攝眼鏡--閃極AI拍拍鏡，售價999元起。雲天勵飛為這款眼鏡提供了基於自研大模型的萬物識別等功能，並提供自有算力芯片以及雲端存算一體服務器群來支撐閃極科技的開發。閃極AI拍拍鏡還支持數十家大模型接入，包括文心一言、訊飛星火、字節豆包、通義千問、騰訊混元、Kimi、智譜、商湯等。

 

7. 國家能源局公布，11月全社會用電量7849億千瓦時，同比增長2.8%，增速較10月的同比增長4.3%，明顯放緩。1-11月，全社會用電量累計89686億千瓦時，同比增長7.1%，其中規模以上工業發電量為85687億千瓦時。另外，截至11月底，全國累計發電裝機容量約32.3億千瓦，同比增長14.4%。1-11月，全國發電設備累計平均利用3147小時，比上年同期減少151小時；全國主要發電企業電源工程完成投資8665億元，同比增長12.0%；電網工程完成投資5290億元，同比增長18.7%。

 

8. 近期，資本市場出現炒作「豆包概念股」現象，字節跳動就此發布風險提示稱，市場流傳著眾多誇大其詞甚至是虛構的內容，涉及字節跳動資本開支、數據中心花費、AI硬件、應用合作等多方面。請投資者切勿輕信市場傳言，以免遭受不必要的投資損失。

 

撰文：經濟通中國組

 

 

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