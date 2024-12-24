ALIBABA | 財新：菜鳥CFO劉政將任螞蟻集團CFO，因獲蔡崇信賞識

據內媒《財新》報道，近期，螞蟻集團高層空缺逐步補位，菜鳥集團CFO劉政加入螞蟻集團，將接替韓歆毅，擔任螞蟻集團CFO。此前，螞蟻集團宣布總裁韓歆毅於2025年3月1日起正式接替井賢棟任螞蟻集團CEO一職，同時兼任首席財務官（CFO）一職。有關劉政將加入螞蟻集團的消息自今年7月傳出，但近期才落地。

據知情人士透露，在菜鳥籌備上市過程中，阿里主席蔡崇信對劉政印象很好。2023年9月菜鳥開啟港股IPO進程，時任菜鳥集團CFO的劉政，負責監督菜鳥的整體運營及管理，監督菜鳥的整體財務運作、融資及投資活動、法律及合規事宜。

自2024年3月26日菜鳥集團撤回IPO申請以來，劉政已卸任菜鳥集團旗下多家公司的監事職務，包括浙江菜鳥傳橙網絡技術有限公司、上海菜鳥管理咨詢有限公司、北京菜鳥物流有限公司等。

前述知情人士表示，阿里巴巴此前進行過一輪集團組織架構改革，將集團分為6個大板塊和多個獨立公司（即6+n），各板塊和子公司的CFO都各自獨立，但最近又把財權全收回集團統一管理。

阿里升逾2%，金融科技業務有動作增設兩事業群

阿里(09988)現價升2.2%，報82.8元，該股成交約966萬股，涉資7.97億元，盤中高見82.8元，最低見82.15元。

據內媒報道，螞蟻集團總裁韓歆毅發出員工信指，集團將實施架構調整，將新成立數字支付事業群和支付寶事業群，兩個新事業部將實施輪值總裁制，輪值總裁任期6個月。

員工信中又指，新支付寶事業群雖然未改名，但內涵大為不同，標誌支付寶從一個工具型軟體向互聯網轉型，並體現支付寶在服務業數字化上的決心。

螞蟻集團總裁兼首席財務官韓歆毅表示，今年支付寶事業群推進支付寶雙飛輪及AIFirst戰略，展望新的一年，為加快推進戰略落地以及協助優秀領導者加快成長，支付寶事業群將進行新的組織調整。未來集團將進一步圍繞垂直行業深服務及AI時代的生活管家這兩個策略，探索醫療健康、芝麻信用及循環經濟與支小寶的創新組織方式。

撰文：經濟通市場組

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