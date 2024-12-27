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神州經脈 | 工業利潤降幅收窄，低空經濟發展司成立，滬指全周升

27/12/2024

　　國家統計局今日（27日）公布，11月全國規模以上工業企業利潤同比下降7.3%，連續四個月下降，但降幅繼續收窄，較上月縮減2.7百分點。A股市場全天衝高回落，三大指數漲跌不一。滬綜指今早輕微低開後上衝，最高見3418.95點，不過午後升幅收窄，最後全日微升0.06%，收報3400.14點，危站3400點；深成指、創業板指高開低走，午後回落翻綠，分別收跌0.13%、0.22%。兩市全天成交1.43萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量1614億元或13%。從全周來看，滬綜指三日升、兩日跌，全周累升0.95%，結束連續兩周下跌。

 

神州經脈 | 工業利潤降幅收窄，低空經濟發展司成立，滬指全周升

國家發改委低空經濟發展司成立。圖為小鵬匯天「陸地航母」近日在上海首飛。（小鵬匯天微博圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2992，較上個交易日4時30分收盤價小跌3點子，創12月19日以來逾一周新低，全日在7.2950至7.2997之間波動；全日成交量207.9億美元，仍然清淡。今日人民幣兌一美元中間價報7.1893，較上個交易日升4點子，與市場預測偏離1088點子，上個交易日報7.1897。

 

今日新聞精選

 

1. 國家統計局公布，11月全國規模以上工業企業利潤同比下降7.3%，連續四個月下降，但降幅繼續收窄，較上月縮減2.7百分點。1-11月，全國規模以上工業企業實現利潤總額66674.8億元，同比下降4.7%，降幅較1-10月擴大0.4個百分點。1-11月，主要行業中，電力、熱力生產和供應業增長13.5%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長2.9%，汽車製造業下降7.3%。國家統計局工業司統計師于衛寧解讀數據指，政策組合效應持續發揮，帶動規上工業生產平穩增長，企業效益繼續恢復，當月企業營收降轉增。

 

2. 中國商務部公告，決定自2024年12月27日起對進口牛肉進行保障措施立案調查，預計調查在8個月內結束，特殊情況下可適當延長。本次調查確定的調查期為2019年1月1日至2024年6月30日。公告指，事源國內多個畜牧業協會向商務部申請對進口牛肉進行保障措施調查，指進口牛肉在2019年至2024年上半年急劇增長，對中國國內產業造成衝擊和嚴重損害。商務部發言人強調，這次保障措施調查不針對特定國家和地區，不區分產品來源地，調查期間不影響正常貿易。

 

3. 中國財政部公布，1-11月，全國國有及國有控股企業營業總收入748971.0億元，同比增長1.3%；利潤總額38485.9億元，同比下降0.1%；應交稅費52741.8億元，同比下降0.3%。11月末，國有企業資產負債率64.9%，與上年持平。

 

4. 交通運輸部副部長李揚在國新辦新聞發布會表示，2025年春運將於1月14日開始，至2月22日結束，共40天。綜合研判，全社會跨區域人員流動量、高速公路車流量單日峰值可能會創歷史新高。李揚又表示，預計2025年降低全社會物流成本有望達到3000億元，對實體經濟特別是製造業發展將帶來強力支撐。

 

5. 國家發改委官網披露，中國低空經濟發展司成立。該司是負責擬訂並組織實施低空經濟發展戰略、中長期發展規劃，提出有關政策建議，協調有關重大問題等的職能司局。官網顯示，低空經濟發展司於近日召開推動了低空基礎設施建設座談會和低空智能網聯系統建設專題座談會，與自然資源部、生態環境部等部委和有關中央企業以及通信、導航方面的有關專家進行了座談。

 

6. 中國乘聯分會秘書長崔東樹今日在其個人微信公眾號發文稱，2024年11月，中國汽車實現出口55萬台，同比2023年11月增速5%、環比上月下降6%，同、環比走勢有壓力。新能源汽車方面，11月出口量14萬台，佔汽車出口總量約25%，同比下降14%，環比上月下降32%；1-11月累計出口量186萬台，同比增長13%。

 

7. 工信部發布，全國工業和信息化工作會議26日至27日在京召開。會議預計全年規模以上工業增加值同比增長5.7%左右，製造業增加值佔GDP比重保持基本穩定。製造業投資持續擴大，國家產融合作平台助企融資突破萬億元。

 

8. 中國外交部今日宣布，就美國近日再次宣布對台售武及美國「2025財年國防授權法案」包括多項涉華消極條款，即日起對英斯圖公司、哈德森技術公司、薩羅尼克科技公司、雷神加拿大公司、雷神澳洲公司、愛爾康公司、國際海洋工程公司共7家公司及相關高管採取反制措施，包括凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產，禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。

 

撰文：經濟通中國組

 

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