神州經脈 | 換手機補貼五百，換車補貼額統一，滬綜指喘定弱反彈

以舊換新、養老服務改革兩大國策利好推動，滬深股市今日（8日）經歷早盤大跌、午後探底回升，三大股指收市漲跌不一，滬綜指喘定、全天升0.02%，收報3230.17點，重返三千二；創業板指盤中一度挫逾3%，收市時跌幅收窄至0.98%，深成指則跌0.54%。成交回暖，兩市全天成交額1.24萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量1663億元或15%。

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人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.3317，較上個交易日4時30分收盤價跌42點子，創2023年9月8日以來16個月新低，全日在7.3250至7.3320之間波動，日內低位距交易區間下限僅5點。國有大行繼續在境內投放美元流動性，助力匯市穩定。今日人民幣兌一美元中間價報7.1887，較上個交易日跌8點子，兩連跌，創2024年12月30日以來逾一周新低，和市場預測偏離擴至近1550點，為近七個月來最大偏離。

今日新聞精選

1. 國家發改委、財政部發布2025年加力擴圍以舊換新政策，對於個人消費者購買手機、平板、智能手錶手環等3類數碼產品（單件銷售價格不超過6000元），按產品銷售價格的15%給予補貼，每位消費者每類產品可補貼1件，每件補貼不超過500元。同時，今年繼續支持冰箱、洗衣機、電視、空調、電腦、熱水器、家用灶具、吸油煙機等8類家電產品以舊換新，並且將微波爐、淨水器、洗碗機、電飯煲等4類家電產品納入補貼範圍。

2. 2025年加力擴圍以舊換新政策還完善了汽車置換更新補貼標準，購買新能源乘用車單台補貼最高不超過1.5萬元，購買燃油乘用車單台補貼最高不超過1.3萬元；汽車報廢更新補貼方面，則在原基礎上將符合條件的國四排放標準燃油乘用車也納入可申請補貼的舊車範圍。對於新政策統一汽車置換更新補貼標準，乘聯分會秘書長崔東樹表示，此前各地的標準不一樣，這次統一能有效實現各地補貼政策的平等化，使各地市場的競爭更加均衡，也使得消費者能夠得到更好的政策支持。

3. 財政部經濟建設司司長符金陵今日在國新辦政策吹風會上表示，近日中央財政已預下達2025年消費品以舊換新資金810億元，支持各地做好政策持續實施的銜接工作。商務部市場運行和消費促進司司長李剛則稱，支持符合條件的不同品牌、不同型號產品參加手機補貼，不論是內資、外資、國有、民營、大型、中小企業，還是線上平台、線下實體企業，都能夠公開、平等地參與補貼政策。此外，國家發改委副主任趙辰昕表示，今年超長期特別國債用於支持「兩新」的資金總規模比去年有大幅增加，具體數額將在今年全國兩會時公布。

4. 據《中國證券報》援引產業鏈人士消息，蘋果春季「廉價版」iPhone新機型將於本月中旬開始量產。目前iPhone代工廠富士康正在開展招工，為新機型量產做準備。另有蘋果供應鏈公司人士表示，該公司已向蘋果春季iPhone新機型供貨零部件，預計該機型是售價相對便宜的iPhone產品。分析人士認為，蘋果2024年秋季發布的iPhone 16基礎機型需求低於預期，iPhone16系列銷量承壓，預計新款iPhone的推出有望抵消iPhone 16銷量疲弱產生的影響。

5. 比亞迪巴西工廠163名工人早前被發現住宿條件惡劣，處於「類似奴隸制」的工作狀態。《路透》最新報道稱，巴西的勞工監察人員指比亞迪涉嫌以非法簽證帶數百名中國工人到巴西建廠，而接近比亞迪人士透露，比亞迪認為簽證是合法發放，所有員工都是自願到巴西工作。中國外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上回應稱，中方多次強調，中國政府高度重視保障勞動者合法權益，一貫要求中資企業依法依規經營。中方願繼續同巴方一道，本著平等互利、合作共贏的原則，持續加強各領域的交流合作。

6. 據乘聯會初步統計，2024年12月1日-31日，乘用車市場零售262.2萬輛，同比2023年同期增11%，環比2024年11月增9%；2024年以來，累計零售2288萬輛，同比增長5%。2024年12月1日-31日，乘用車新能源市場零售137.9萬輛，同比2023年同期增46%，環比2024年11月增10%；2024年以來，累計零售1097.5萬輛，同比增長42%。

7. 國家發改委副主任李春臨在國新辦發布會表示，今年春運將從1月14日開始（下周二），到2月22日結束，為期40天。據交通運輸等部門預計，全社會跨區域人員流動將達到90億人次，鐵路、民航客運量有望分別突破5.1億人次和9000萬人次，均創歷史新高。自駕出行將穩居主體地位，預計達到72億人次，約佔全社會跨區域人員流動量的八成，高速公路車流量單日峰值或創歷史新高。

8. 西藏日喀則市定日縣地震已造成最少126死、188傷，逾3000戶房屋倒塌。國務院副總理張國清昨已根據國家主席習近平重要指示和總理李強要求，率有關部門負責人趕赴地震災區現場指導應急救援處置工作。張國清抵達日喀則後即趕往受災最重的定日縣長所鄉，代表黨中央、國務院看望慰問受災民眾和傷者，查看人員搜救、醫療救治、物資保障、生活安置和損毀設施搶修等情況。

撰文：經濟通中國組

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