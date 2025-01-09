  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

神州經脈 | 全年CPI低目標，600億離岸央票穩匯，滬指續跌

09/01/2025

　　需求不振、「內捲」加劇的環境下，中國2024年全年CPI同比僅升0.2%，遠低於3%的官方年度目標；這意味著中國通脹已連續13年未達成政府設定的目標。全年PPI下降2.2%，連續第二年負值，惟降幅按年收窄0.8個百分點。

 

神州經脈 | 全年CPI低目標，600億離岸央票穩匯，滬指續跌

（資料圖片）

　　

　　今日（9日）A股悶局，滬綜指收跌0.58%，連跌兩日，報3211.39點，深成指及創業板指分別漲0.32%及0.11%。滬深兩市全天成交1.11萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量1310億元或10%。

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.3320，較上個交易日4時30分收盤價跌3點子，兩連跌，創2023年9月8日以來逾16個月新低，全日在7.3288至7.3323之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1886，堅守7.2關，較上個交易日升1點子，止兩連跌，但和市場預測偏離仍超1250點

 

今日新聞精選

 

1. 國家統計局公布，2024年12月全國居民消費價格（CPI）同比漲0.1%，符合預期，但漲幅較11月回落0.1個百分點，且是2024年3月以來九個月最低；環比則持平。2024年全年，CPI同比漲0.2%，漲幅與2023年持平，但遠低於官方目標的「3%左右」。12月，扣除食品和能源價格的核心CPI繼續回升，同比漲0.4%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。分析人士認為，整體來看通縮壓力持續存在，預計2025年通脹將繼續保持低位，降準降息可期。

 

2. 國家統計局公布，2024年12月，全國工業生產者出廠價格（PPI）同比下降2.3%，優於預期的下跌2.4%，且降幅較11月收窄0.2個百分點，為2024年8月以來四個月高位；環比則由11月的上升0.1%轉為下降0.1%。2024年全年，工業生產者出廠價格下降2.2%，降幅比上年收窄0.8個百分點。統計局指，12月PPI數據受部分行業進入傳統生產淡季、國際大宗商品價格波動傳導等因素影響。

 

3. 人民銀行公告將於1月15日（下周三）在香港招標發行2025年第一期中央銀行票據，期限6個月(182天)，規模600億元，創歷來單次新高。這亦是人行首次在1月於香港發行離岸人民幣央票。渣打認為，人行此次發行目的顯然是在境內美元兌人民幣即期匯率跌至弱區間後，阻止人民幣在短期內進一步貶值，亦可能意味著美國候任總統特朗普就職後，甚至農曆新年結束後，離岸人民幣流動性可能仍會在較長一段時間內維持緊張。

 

4. 中國就歐盟針對中國電動汽車等的反補貼調查作出反制。中國商務部公告，去年7月10日應中國機電產品進出口商會申請，根據相關規定，就歐盟依據《外國補貼條例》（FSR）及其實施細則對中國企業調查中採取的相關做法，進行貿易投資壁壘調查。目前調查結束，商務部根據調查結果和《對外貿易壁壘調查規則》相關規定，認定歐盟相關做法構成貿易投資壁壘。

 

5. 胡潤研究院今日於北京首次發布《2024胡潤中國人工智能企業50強》，排名按照企業價值進行，上市公司市值按照2024年12月18日的收盤價計算，非上市公司估值參考同行業上市公司或者根據最新一輪融資情況進行估算。寒武紀以2380億的價值位居榜首；科大訊飛以1160億排第二；商湯科技以500億排第三。北京和上海的上榜企業佔據了六成，一線城市的企業超過八成。最年輕上榜企業是月之暗面、百川智能和零一萬物，均為北京大模型企業。

 

6. 乘聯分會公布，2024年12月，全國乘用車市場零售263.5萬輛，同比增長12.0%，環比增長8.7%。其中，新能源乘用車市場零售130.2萬輛，同比增長37.5%，環比增長2.6%。2024年全年，全國乘用車市場累計零售2289.4萬輛，同比增長5.5%。其中，新能源乘用車市場零售1089.9萬輛，同比增長40.7%。

 

7. 信達地產(滬:600657)公告，與中國信達(01359)及鑫盛利保共同發起設立房地產行業存量資產紓困盤活基金。母基金認繳總規模200.01億元，主要投資於房地產行業問題企業紓困、問題項目盤活，參與破產重整、法拍等特殊機遇投資，支持項目保交付和三大工程建設等。

 

8. 據《央視新聞》報道，泰國總理佩通坦今日在普吉視察工作時接受媒體採訪稱，泰國需要防範將本國作為中轉站進行犯罪的問題。佩通坦表示，中國籍男演員王星失聯事件發生後，泰國需要加強並完善相關法律法規，嚴厲打擊相關犯罪事件。此外，泰國國家警察總署督察長在接受央視CGTN海外報道員採訪時表示，泰國是一個安全的國家，將找出解決辦法確保中國人不會在泰國被拐賣販運至他國。

 

撰文：經濟通中國組

 

【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

08428

漢諾佳池

0.890

異動股

00763

中興通訊

23.700

異動股

00293

國泰航空

10.600

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08428 漢諾佳池
  • 0.890
  • 00763 中興通訊
  • 23.700
  • 00293 國泰航空
  • 10.600
  • 01822 中木國際
  • 0.241
  • 03896 金山雲
  • 5.910
股份推介
  • 00270 粵海投資
  • 5.890
  • 目標︰$7.30
  • 00027 銀河娛樂
  • 33.450
  • 目標︰$37.90
  • 01558 東陽光長江藥業
  • 9.910
  • 目標︰--
  • 00293 國泰航空
  • 10.600
  • 目標︰$11.00
  • 02883 中海油田服務
  • 7.070
  • 目標︰$8.60
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 373.400
  • 02013 微盟集團
  • 3.180
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 80.600
  • 00941 中國移動
  • 75.250
  • 00005 滙豐控股
  • 75.600
報章貼士
  • 02338 濰柴動力
  • 13.340
  • 目標︰$16.00
  • 01898 中煤能源
  • 8.750
  • 目標︰$10.00
  • 01836 九興控股
  • 16.640
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • 汽車 More
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 33.750
即時重點新聞

09/01/2025 17:00  《盤後部署》內地通脹弱難振港股，蘋果AI潛力大舜宇趁低吸納

09/01/2025 18:35  《新股上市》布魯可(325)暗盤收高逾74%，每手賺逾萬元

09/01/2025 18:35  騰訊減持優必選(9880)約1904萬股，持股降至2.08%

09/01/2025 18:59  騰訊減持微盟(02013)約1.84億股，持股降至2.94%

09/01/2025 17:27  廉署落案起訴證監會時任副總監鄧映霞串謀妨礙司法公正

09/01/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１１４億元，買騰訊沽美團

09/01/2025 09:03  【大行炒Ｄ乜】富瑞降平安好醫生至跑輸大市，高盛點評周期股

09/01/2025 16:32  《財資快訊》美電升報７﹒７８０５，一年拆息與上日維持３﹒９％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

騰訊大手沽微盟及優必選，套現近17億，持股降至不足3%新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全年CPI低目標，600億離岸央票穩匯，滬指續跌新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

內需股 | 內地通縮陰影不散，康師傅安踏反急升，內需股可以點揀？新文章
品味生活
生活
人氣文章

Member Zone

【etnet 賞你】Tea Round茶迴市集限定1+1品茗套裝兩套（總值港幣$100）
人氣文章

Member Zone

【etnet30周年連環賞】睇住賞Moon-River RELOVE 蛋白酵素去漬抑菌手洗精 (價值HK$188)
人氣文章

騙局大拆解

網上騙案︱釣魚詐騙短訊舉報5大排行榜！偽冒萬寧積分即將到期短訊最多、車主小心虛假「易通行」SMS！認清「#」號短訊開頭防中招！
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

冬日暖笠笠之選！尖沙咀北京菜名店內蒙古羊肉菜式：羊肉春卷、古法羊肉湯、啤酒羊腩煲
人氣文章

Beauty

Editor's Pick：年度空瓶回購推介！Bobbi Brown維他命底霜、Farmacy皇牌卸妝膏、TATCHA紫米面霜
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

灣仔五星酒店中菜廳冬日盛宴！古法羊腩煲、廿五年陳皮臘味醬荷芹炒南非鮮鮑魚、窩燒香芋油鴨膶腸脆米飯
健康好人生 Health Channel
人氣文章
55歲肺腺癌女患者每日必食的抗癌蔬菜：醫生推薦的8大益處助其5年無復發新文章
人氣文章
浸溫泉注意 │港女日本有馬溫泉面腫流膿急症8小時揭病因！浸溫泉9大注意事項
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/01/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 09/01/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 09/01/2025 21:22
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 09/01/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話09/01/2025
騰訊大手沽微盟及優必選，套現近17億，持股降至不足3%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Moon-River RELOVE 蛋白酵素去漬抑菌手洗精 (價值HK$188)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

自民黨的太陽從西邊出來了？

08/01/2025 11:40

大國博弈

高息定存 | 富邦推快閃定存優惠3個月3.9厘，華僑188日...

06/01/2025 15:54

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

秋天養生食療

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處