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KK園 | 公安部：緬北涉華電騙打擊治理顯效，惟電騙案仍高發

10/01/2025

KK園 | 公安部：緬北涉華電騙打擊治理顯效，惟電騙案仍高發

 

　　公安部發言人張明今日在新聞發布會上表示，針對緬北涉中國電信網絡詐騙問題，自2023年7月部署開展打擊緬北涉中國電信網絡詐騙犯罪專項工作以來，截至2024年底，已累計抓獲中國籍涉詐犯罪嫌疑人5.3萬餘名，徹底摧毀臭名昭著的緬北果敢「四大家族」犯罪集團，臨近中國邊境的緬北地區規模化電詐園區被全部鏟除，專項工作取得階段性重大戰果，帶動全國電信網絡詐騙立案數和損失大幅下降。目前，「四大家族」犯罪集團案件已經陸續進入訴訟環節。

 

騙徒為不同職業學歷定製詐騙劇本，受騙群體廣泛

 

　　不過，張明指出，儘管打擊治理工作取得明顯成效，但當前犯罪形勢依然嚴峻複雜。目前案件仍處高發期，電信網絡詐騙仍然是發案高、損失大、危害嚴重、群眾反映強烈的主要犯罪類型。詐騙手法亦加速翻新，詐騙分子緊跟社會熱點，迎合個人喜好，為各年齡段、各職業背景、各學歷層次的人量身定製詐騙劇本，受騙群體廣泛。

 

　　同時，境外窩點規模仍然龐大，緬北涉詐犯罪問題得到明顯改觀，但境外仍存在大量為電信網絡詐騙提供場所的所謂「科技園」、「開發區」等。詐騙集團並利用區塊鏈、虛擬貨幣、AI智能等新技術，不斷更新升級犯罪工具，攻防對抗不斷加劇升級。

 

　　此外，跨國有組織特徵明顯，詐騙集團組織嚴密，有的實施封閉式管理，通過暴力手段對窩點底層人員實施非法控制。同時，詐騙頭目和骨幹指揮境內人員從事App製作開發、引流推廣、轉帳洗錢等各類違法犯罪，境內境外銜接緊密。

 

撰文：經濟通中國組

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