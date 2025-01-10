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Tesla中港推新款Model Y，小米雷軍留兩字回應

10/01/2025

Tesla中港推新款Model Y，小米雷軍留兩字回應

 

　　特斯拉(Tesla)表示，於中國及香港推出升級版Model Y，其中內地售價26.35萬元人民幣起，將於3月開始交付。至於香港稅前售價則為30.665萬港元起，預期5月開始交付。

 

　　特斯拉中國發布「煥新Model Y 盡管對比」宣傳語，公布後輪驅動版售價26.35萬元人民幣，長續航全輪驅動則售30.35萬元人民幣，設5款顏色供選擇。而香港則分別售30.665萬元及34.752萬元。新款Model Y在車頭大燈方面與Cybertruck相似，採用了貫穿式燈帶設計；車尾燈則與Model 3 相近；Tesla亦推出需另加1.4萬元全新顏色「冰川藍」。

 

華為余承東:智界R7有明顯領先優勢

 

　　小米集團(01810)董事長雷軍在微博轉發「煥新Model Y 盡管對比」帖文及留下「好的」兩字回應。

 

　　華為常務董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東亦就此在朋友圈表示，智界R7仍有明顯領先優勢，亦指Tesla是在彌補過去產品一些問題及不足。華為亦會認真解剖其架構簡化、降低成本創新與實踐等值得學習的地方。

 

撰文：經濟通採訪組

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