美銀：投資者對今年內地經濟持續增長看法審慎

內地最新公布去年全年GDP增長5%達標，末季增長亦勝預期，但美銀全球研究部中國研究部聯席主管、首席中國策略師、亞太區首席金融分析師吳旖在記者會上指出，投資者仍對今年內地經濟持續增長能力看法審慎，例如上月出口受惠於關稅實施前的預先訂單；去年首季消費好轉後亦無以為繼。而且經濟暫時好轉，投資者亦憂慮其後刺激政策力度會否因此低於預期，因此關注未來數月相關數字持續性。

若今季信貸增長顯著加快，下半年內地股市料持續性反彈

吳旖指出，經歷內地股市多次估值下跌及價格大幅調整後，加上可見去年9、10月創新高的成交量，相信最壞情況已經過去，但相信今年市場盈利仍存不確定性，若今年第一季信貸增長顯著加快，今年下半年內地股市可能出現具持續性反彈，並於明年好轉；短期則建議保持謹慎。

吳旖亦提到，H股、ADR更容易受到金融脫勾的影響，而A股盈利則對貿易緊張局勢更敏感。吳旖建議投資具防守性高收益股票，例如銀行、能源；優質Beta如科技股、非銀行金融股；國內刺激政策受惠者如消費、汽車、智能手機；內地龍頭企業「出海」股份。

本港二手樓價料續跌3-5%

本港樓價持續受壓。美銀全球研究部大中華區房地產研究主管蔡崇嘉預期，今年地產板塊會迎來較好的一年，惟本港二手樓價仍跌3%至5%，由於宏觀逆向因素及地產商將以低價去庫存。內房方面，則預期政府會較數年前更保護地產市場，今年受影響程度較少，但部分發展商仍面對流動性壓力。該行估算，今年全國住宅銷售及具質素的國企內房按年跌幅收窄，及至明年料分別持平及回升。

車股方面，美銀全球研究部大中華區汽車行業與工業主管李明勳預期小米(01810)、華為表現較強勁，其中今年小米汽車銷售料達30萬輛；華為HIMA品牌汽車銷量料接近80萬輛，並會與更多國企合作。

電商方面，美銀全球研究部大中華區互聯網及媒體研究組電商分析師琚里昕預計，今年內地電子商務市場按年增長7.5%，較去年7.8%放緩。

商品方面，美銀全球研究部中國研究部聯席主管、亞太區基礎材料及能源研究部主管、亞太區環境、社會和企業治理研究部主管趙彥琳指出，對金、水泥、鋁、銅、天然氣看法正面；石油及鋼鐵看法中性。其中，今年金價上望每盎司2750美元，按年約成15%。

撰文：經濟通採訪組

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