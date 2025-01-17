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神州經脈 | 去年GDP增5%達標，樓價按月持平，滬指周漲2%

17/01/2025

　　中央頻頻出台刺激措施奏效，中國經濟去年實現了官方增長目標5%；四季度GDP同比增速更加快至5.4%，超出預期並創六季度最高。滬指連升兩日，今日（17日）收升0.18%，報3241.82點，深成指亦升0.6%，創業板指揚0.78%。兩市全天成交1.14萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量1382億元或11%。

 

神州經脈 | 去年GDP增5%達標，樓價按月持平，滬指周漲2%

中國2024年GDP增長5%，實現「5%左右」的全年目標。（AP圖片）

 

　　

　　回顧全周，美國拜登政府趕卸任前全方位強化圍堵中國措施。其中針對AI芯片行業連出兩條新規，一是將全球國家地區劃分為三個等級，管控先進芯片銷售，防止流入中俄等國家；二是要求台積電、三星電子和英特爾等生產商更嚴格審查客戶、加強盡職調查，封上讓華為等中國客戶得以繼續獲取先進芯片的後門。另外還將多家中國公司列入涉疆企業清單及商務部的限制出口名單等。不過，特朗普上任前後的風險波動已在市場預期之中，滬綜指升多跌少、全周仍漲逾2.3%

 

　　美國聯儲會釋降息信號且中國經濟數據好於預期，人民幣今日走強。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.3284，較上個交易日4時30分收盤價升33點子，兩連升，創1月7日以來近兩周新高，全日在7.3226至7.3320之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1889，較上個交易日跌8點子，創1月10日以來一周新低，和市場預測偏離擴至近1400點。

 

今日新聞精選

 

1. 國家統計局公布，初步核算，2024年第四季國內生產總值（GDP）同比增長5.4%，優於預期的增長5%，增速較第三季擴大0.8個百分點。全年計，國內生產總值1349084億元，首次突破130萬億，按不變價格計算，比上年增長5.0%，完成「5%左右」的全年目標。有分析認為，全年GDP增長5%超出普遍預期，實現了政府目標；而四季度5.4%的GDP增速也預示2025年經濟增長目標應保持不變。統計局局長康義稱，中國現階段經濟的潛在增長率仍然保持中高速水平，下階段要實施好更加積極有為的宏觀政策，為經濟穩定運行、持續回升提供更加有力的支撐。

 

2. 國家統計局公布，2024年12月規模以上工業增加值同比實際增長6.2%，大勝預期，增幅較11月擴大0.8個百分點，且是2024年4月以來最大。2024年，規模以上工業增加值比上年增長5.8%。12月，社會消費品零售總額45172億元，同比增長3.7%，優預期且增幅較11月擴大0.7個百分點。其中，除汽車以外的消費品零售額39509億元，增長4.2%。2024年，全國固定資產投資514374億元，比上年增長3.2%，增幅略低於預期的3.3%，並較1-11月收窄0.1個百分點。

 

3. 國家統計局公布，2024年12月，全國城鎮調查失業率為5.1%，較11月略微擴大0.1個百分點。2024年全年，全國城鎮調查失業率平均值為5.1%，比上年下降0.1個百分點。統計局發言人付凌暉在記者會上透露，12月不包含在校生的16-24歲勞動力失業率較上月下降0.4個百分點，為連續四個月下降。據《路透》測算，12月的16-24歲青年失業率為15.7%，為六個月最低水平。

 

4. 國家統計局公布，2024年，全國房地產開發投資100280億元，比上年下降10.6%，降幅較1-11月擴大0.2個百分點，且是有記錄以來最差；其中，住宅投資76040億元，下降10.5%。不過統計局長康義在解讀數據時指出，四季度新建商品房銷售面積、銷售額同比分別增長0.5%、1.0%，扭轉了之前連續下滑的態勢。統計局並公布，2024年，新建商品房銷售額96750億元，下降17.1%，降幅較1-11月收窄2.1個百分點，其中住宅銷售額下降17.6%。

 

5. 國家統計局公布2024年12月商品住宅銷售價格變動情況，統計局城市司統計師王中華解讀數據稱，12月70個大中城市中，一線城市商品住宅銷售價格環比上漲，二三線城市環比總體降幅收窄；一二三線城市同比降幅均繼續收窄。《路透》根據統計局數據測算，當月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌5.3%，跌幅連續第二個月縮窄；12月環比則由「負轉平」，是自2023年6月以來首次轉為持平。去年12月70個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有23個（上月17個）；下跌43個（上月49個）；持平的有四個（上月四個）。

 

6. 文旅部宣布，將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊遊。台灣陸委會表示，歡迎陸客來台旅遊，但指具體實施有待陸方公布。陸委會亦未有表態是否同步解除對陸旅遊警戒與「禁團令」。國台辦發言人陳斌華表示，對福建、上海居民赴台團隊遊「積極支持，樂見其成」，希望民進黨當局正視島內主流民意和業界呼聲，盡早解除「禁團令」，取消島內民眾到大陸的旅遊警示，全面恢復兩岸客運直航航點航班，為兩岸人員往來和各領域交流創造有利條件。

 

7. 內媒《經濟觀察網》日前報道，深圳市相關工作專班已全面介入內地房企龍頭--萬科，公司或將面臨接管改組。該媒體稍早還稱，萬科總裁祝九勝已於周三（15日）被公安機關帶走。不過，祝九勝今天凌晨在朋友圈轉發一條萬科泊寓微信公眾號的鏈接，疑似闢謠其遭帶走的傳聞。目前該網相關報道已刪除。

 

8. 美國貿易代表辦公室（USTR）周四發布「301調查報告」，指中國不合理地主導全球海運、物流和造船業，對美國經濟貿易構成負擔及限制，稱可根據301條款採取行動，但未有提供行動建議。中國外交部發言人郭嘉昆表示，中方對此強烈不滿，堅決反對，並指美國多份研究報告顯示，美國造船業因過度保護，在多年前就已經失去了競爭優勢，拜登政府將自身問題歸咎於中國，既缺乏事實依據，也有悖經濟常識。中方敦促美方立即停止錯誤做法。

 

撰文：經濟通中國組

 

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