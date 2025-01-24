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神州經脈 | 特朗普或與華討論關稅，人民幣大漲，滬指連升兩周

24/01/2025

　　滬深股市三大指數今日（24日）震盪收升，滬綜指揚0.7%，收報3252.63點，深成指亦升1.15%，創業板指升1.36%。兩市成交1.22萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量1333億元或約一成。

 

神州經脈 | 特朗普或與華討論關稅，人民幣大漲，滬指連升兩周

（資料圖片）

 

　　

　　回顧全周，中美關係及關稅問題成左右市場的關鍵因素。美國總統特朗普上任首日沒提對華關稅問題，誰知就職次日他就透露考慮從2月1日起對中國產品加徵10%關稅，影響A股小幅下跌。不過，特朗普似乎沒有拿定主意，最新言論又指寧願不對中國徵收關稅，認為美國可以與中國達成貿易協議。中央為應對外圍風險，六財金部門近日宣布推進險企等中長期資金入市，中外研究機構均料將為A股帶來萬億增量資金。A股企穩，連升兩周，滬綜指本周升0.33%。

 

　　受特朗普對華關稅新表態提振，人民幣今日強勢反彈。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2412，較上個交易日4時30分收盤價大升462點子，創2024年11月29日以來近兩個月新高，全日在7.2370至7.2861之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1705，較上個交易日升3點子，和市場預測偏離1074點。

 

今日新聞精選

 

1. 國家主席習近平昨日下午到遼寧省本溪市，考察本鋼集團的板材冷軋總廠第三冷軋廠，察看企業的集控中心和生產線，了解企業加快轉型升級、推進高質量發展等情況。習近平表示，本鋼是國家老企業，通過鞍鋼重組本鋼，完善現代企業制度，推動產業轉型升級煥發青春。習近平強調，鋼鐵產業是國家的重要基礎產業，實體經濟是國民經濟的根基所在，要繼續努力，把短板補上，把結構調優，繼續為中國式現代化多作貢獻。

 

2. 美國總統特朗普在當地時間23日晚播出的霍士新聞訪談中表示，他「寧願不對中國徵收關稅」，但指關稅是針對中國的「巨大力量」，又稱他可以讓中美達成貿易協議。中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上回應稱，對於關稅問題，中方已經多次表明了立場。中美經貿合作是互利共贏的。如果雙方有分歧和摩擦，應當通過對話和協商來解決。貿易戰、關稅戰沒有贏家，不符合任何一方的利益，也不利於世界。

 

3. 人民銀行今日開展2000億元1年期中期借貸便利（MLF）操作，中標利率持平2%。對沖月內9950億元MLF到期，人行通過MLF淨回籠中長期流動性7950億元。人行同日還開展了2840億元14天期逆回購操作，扣除1050億元的逆回購到期規模後，當日淨投放短期流動性約1790億元。中信證券首席經濟學家明明表示，本次操作在數量層面屬縮長放短。1月資金面持續偏緊，考慮到「適度寬鬆」的政策基調及保持流動性合理充裕要求，預計在MLF延續縮量的環境下，1月買斷式逆回購將更多加力以對沖中長期流動性缺口。

 

4. 商務部副部長盛秋平今日在國新辦發布會上表示，截至1月23日24時，全國共收到2025年汽車以舊換新報廢更新補貼申請3.4萬份，84.4萬名消費者購買了12大類家電以舊換新產品103.7萬台。手機等數碼產品購新補貼自1月20日實施以來，已有792萬名消費者申請了1078.6萬件手機等數碼產品購新補貼。2024年，全國汽車以舊換新超680萬輛，8大類家電以舊換新產品銷售超6276萬台，家裝廚衛「煥新」補貼產品約6000萬件，電動自行車以舊換新超138萬輛，合計帶動相關產品的銷售額超1.3萬億元，拉升了全年社零增速1個百分點。

 

5. 中國黃金協會數據顯示，2024年，中國國內原料產金377.242噸，比2023年增加2.087噸，同比增長0.56%；進口原料產金156.864噸，同比增長8.83%；加上進口部分，全國共生產黃金534.106噸，同比增長2.85%。2024年，中國黃金消費量985.31噸，同比下降9.58%。其中，黃金首飾532.02噸，同比下降24.69%；金條及金幣373.13噸，同比增長24.54%；工業及其他用金80.16噸，同比下降4.12%。

 

6. 財政部公布，2024年12月，全國發行新增債券453億元，其中一般債券242億元、專項債券211億元。全國發行再融資債券10460億元，其中一般債券581億元、專項債券9879億元。合計，全國發行地方政府債券10913億元，其中一般債券823億元、專項債券10090億元。2024年1-12月，全國發行新增地方政府債券47193億元，其中一般債券7005億元、專項債券40188億元。全國發行再融資債券50743億元，其中一般債券13670億元、專項債券37073億元。全國發行地方政府債券合計97936億元，其中一般債券20675億元、專項債券77261億元。

 

7. 上海保險交易所搭建「車險好投保」平台，25日正式上線，為新能源車險消費者提供更加便捷的投保服務。首批有10家財險公司接入該平台，分別為人保財險、平安產險、太平洋產險、國壽財險、中華聯合財險、陽光財險、大地產險、太平財險、申能財險、永安財險。

 

8. 支付寶「碰一下」支付功能推出後不時流傳有用戶被「隔空盜刷」，近期甚至有相關短片流傳。支付寶安全中心微博昨晚發出通報指，近期部分自媒體為吸引眼球和流量，發布擺拍虛假視頻，捏造「使用支付寶碰一下錢被隔空盜刷」等不實內容。經公安機關依法辦案，部分造謠者已受到應有的懲處。支付寶呼籲消費者勿輕信網絡謠言，並強調互聯網不是法外之地。

 

撰文：經濟通中國組

 

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