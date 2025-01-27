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神州經脈 | 龍年股漲匯跌，PMI重回收縮，汽車行業利潤降

27/01/2025

　　今日（27日）是龍年最後一個交易日，滬深股市表現反覆，小幅高開後，受累1月官方製造業PMI再度陷入收縮，並遜於市場預期，滬市升幅收窄，深市倒跌；午後，銀行股力撐，AI概念股上揚，惟券商、地產及半導體股紛下跌，滬綜指最終收跌0.06%，報3250.60點，深市大跌，深成指跌1.3%，創業板挫2.7%。兩市成交1.11萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量9%。從龍年全年表現看，滬綜指累漲超13%，深證成指累漲超15%，創業板指累漲約20%。

 

神州經脈 | 龍年股漲匯跌，PMI重回收縮，汽車行業利潤降

龍年最後一個交易日，滬指整個農曆年累漲逾13%，人民幣即期則累貶1%。（AP圖片）

　　

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日高開低走，收報7.2650，較上個交易日4時30分收盤價大跌238點子，全日在7.2400至7.2680之間波動。今日成交顯著清淡，成交量僅170.2億美元。龍年全年，人民幣即期匯率由2024年2月9日的7.1927累計貶值1%，較兔年累貶5.8%大幅收窄。今日人民幣兌一美元中間價報7.1698，較上個交易日升7點子，兩連升，創1月22日以來近一周新高，與市場預測偏離大幅收窄至600點內。人民幣中間價在龍年累計貶值0.9%。

 

今日新聞精選

 

1. 中共中央、國務院上午在人民大會堂舉行2025年春節團拜會。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表講話，代表黨中央和國務院，向全國各族人民，向香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞拜年。習近平指，2025年是「十四五」規劃收官之年，將進一步全面深化改革，擴大高水平對外開放，防範化解重點領域風險和外部衝擊，推動經濟持續回升向好，保持社會和諧穩定，縱深推進全面從嚴治黨。

 

2. 國家統計局公布，中國1月製造業採購經理人指數（PMI）下滑至49.1，時隔3個月重返收縮區間並創五個月新低；服務業PMI為50.3%，未下破榮枯線，但亦有所回落。綜合PMI產出指數為50.1%，亦創五個月新低；上月52.2%為九個月高點。新出口訂單指數回落1.9個百分點至46.4%，為11個月低位。統計局表示，受春節因素影響，製造業生產和市場需求有所放緩。分析則稱，數據表明經濟回升態勢尚不穩定，需要更強力政策穩增長。

 

3. 國家統計局公布，2024年12月，規模以上工業企業利潤由11月同比下降7.3%轉為增長11%；營業收入同比增長4.2%，較11月份加快3.7個百分點。在一攬子增量政策及時出台後，四季度工業企業利潤穩步恢復，降幅較三季度大幅收窄12.7個百分點。全年看，2024年，規上工業企業營業收入較上年增長2.1%，實現利潤總額74310.5億元，較上年下降3.3%。統計局表示，全年工業企業利潤雖仍下降，但一攬子增量政策及時出台後，工業企業效益呈現持續恢復態勢。

 

4. 乘聯分會秘書長崔東樹今日發文稱，2024年1-12月，中國汽車行業收入106470億元，同比增4%；成本93301億元，增5%；利潤4623億元，同比降8%。同期，汽車行業利潤率4.3%，仍處歷史低位，而相對於下游工業企業利潤率6%的平均水平，汽車行業仍偏低。2024年12月，汽車行業收入11909億元，同比增13%；成本10352億元，增15%；利潤491億元，同比降13.5%；汽車行業利潤率4.1%。2024年，鋰離子電池製造行業利潤增長48.5%。

 

5. 有外媒今日在中國外交部例行記者會上提問，中方是否計劃接回在美的非法中國移民。中國外交部發言人毛寧回應稱，具體情況建議向中方的主管部門了解。毛寧強調，作為原則，中國政府堅決反對任何形式的非法移民活動，中方也同包括美國在內的有關國家的移民執法部門開展務實合作，取得了積極成效。對於遣返，中方的原則是先核查後遣返。對於經過核查確認是來自中國內地的中國公民，中方將予以接受。

 

6. 橫空出世的DeepSeek兩款大模型V3和R1因功能強大和成本低廉而震驚海內外，DeepSeek應用在27日登頂蘋果中國地區和美國地區應用商店免費App下載排行榜，在美國區下載榜更超越了ChatGPT。大量用戶湧入，DeepSeek服務繼昨日短時閃崩後，今日上午亦一度不可用，DeepSeek方面回應內媒查詢稱，技術服務的穩定性受多重因素影響，可能涉及突發流量、系統升級適配或底層基礎設施的臨時波動等。

 

7. 廣東省統計局早前公布，2024年廣東地區生產總值14.16萬億元，按年增3.5%，不及年初設定的目標5%。這是廣東連續第二年未達經濟成長目標。廣州市統計局今日公布，2024年，廣州市地區生產總值（GDP）為31032.50億元，按不變價格計算，同比增長2.1%。遠低全國水平的增5%。全市規模以上工業增加值同比下降3%。支柱產業中，仍處於動能轉換深度調整期的汽車製造業增加值同比下降18.2%。同期，全市社會消費品零售總額11055.77億元，同比微增0.03%；全市完成固定資產投資同比增長0.2%；房地產開發投資同比下降7.4%。

 

8. 商務部公布，2024年對外非金融類直接投資1438.5億美元，較上年增長10.5%。對東盟地區投資增長較快，較上年增長12.6%，主要投向新加坡、印度尼西亞、泰國等國。從行業看，主要流向租賃和商務服務業、製造業、批發零售業。中國企業在「一帶一路」共建國家非金融類直接投資336.9億美元，較上年增長5.4%，對外承包工程新簽合同額2324.8億美元，完成營業額1387.6億美元，分別佔總額的87%和83.6%。

 

撰文：經濟通中國組

 

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