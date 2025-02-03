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大S | 台灣藝人徐熙媛因流感併發肺炎逝世，享年48歲

03/02/2025

大S | 台灣藝人徐熙媛因流感併發肺炎逝世，享年48歲

 

　　根據台灣多間媒體報導，台灣藝人徐熙媛（大S），在日本旅遊期間，因得了流感併發肺炎逝世，享年48歲。其妹徐熙娣（小S）的經理人已經證實該消息。

 

　　小S經紀人回應：「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你　together remember forever」。

 

　　徐熙媛17歲出道，並與徐熙娣（小S）以「S.O.S」（Sisters Of Shu、徐氏姊妹）的名義發行首張唱片《佔領年輕》；2001年，大S與男子偶像團體F4合演《流星花園》；2011年與商人汪小菲閃婚並育有一子一女，2021年11月22日，大S宣布與汪小菲離婚；2022年具俊曄重新聯絡大S，兩人復合並於2022年2月8日在韓國登記結婚。

 

　　早在一日前，有FACEBOOK PAGE 「日本旅人　旅遊　購物美食情報」曾發文指：「台灣有位大明星過世，稍後會有官方公布，48歲，日本流感急病」，並留言表示主角為：「女，已婚；明天火化，個邊家人會公布；係流星花園年代。」


　　
　　消息傳出後，已有不少網友猜測是台灣藝人徐熙媛，惟其身邊家人及朋友三緘其口，到今早約10:45分後小S經紀人才公布消息。

 

撰文：經濟通市場組

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