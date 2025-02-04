  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

京城近觀｜雍和宮搶「頭香」

04/02/2025

 

　　每到農曆新年的大年初一，很多人都有去寺廟祈福的習慣，祈求新的一年順順利利、福氣滿滿、健康又平安。說到燒頭柱香，香港最熱門的地方是黃大仙廟，而北京非雍和宮莫屬。那場面，真是壯觀又熱鬧非凡。大年初一早上7點整，在北京零下10度的寒冬裏，武警在最前領路，近4萬名香客進入雍和宮祈福。

 

京城近觀｜雍和宮搶「頭香」

武警手挽手形成人鏈維持秩序，香客隨後緩步有序進入。（網絡圖片）


　
上香由武警帶隊

 

　　因為兩名清朝皇帝--雍正、乾隆曾經住過，雍和宮名氣大，參觀的人也很多，求事業的都要去拜拜。不止是北京居民，很多外地遊客也會慕名而來，體驗北京的傳統文化。第一批香客約4萬人。大年初一（1月29日）清晨，北京的天還沒完全亮起來，天黑黑的。雖然寒風呼呼地吹，凍得人直打哆嗦，但絲毫沒有影響大家的熱情，等候區密密麻麻全是人，擠滿了整條街道。乍一看，真讓人有點震撼。北京的雍和宮街區，保留了當年皇家的風格及街區景色，周圍的房屋以四合院及平房為主。早上7點整雍和宮開門，武警凌晨3點到崗，在排隊民眾的最前端是6名穿帶整齊身高1米85的武警戰士，他們手挽手形成人鏈，在頭排壓步，香客隨後緩步有序進入雍和宮大門，開始焚香祈福，場面非常有中國特色。

 

京城近觀｜雍和宮搶「頭香」

到雍和宮上香是不少當地居民和遊客必做的「春節習俗」。（AP圖片）

　
　　不少香客為了搶到頭柱香不畏嚴寒徹夜排隊，最早到的第一排基本上在大年三十晚上九點開始排隊，在零下10度的寒風中排隊近10小時，隊伍一直延伸到大門外。武警除了在一開門的時候壓步帶領民眾前行，之後還會繼續在雍和宮內執勤，廟內人流多的時候，會在門口手拉著手形成人鏈，當「人體閘機」控制人流，暫緩香客進入，維持廟內上香民眾的秩序。


　
　　儘管「搶頭香」習俗廣為流傳，但雍和宮的主持及佛教界人士曾多次表示，燒不燒頭炷香與虔誠與否並無直接關係。「所謂的頭香，並不是某個跑在最前面的人燒的第一炷香，而是新的一年您自己頭一次在佛前上香。」應更加注重內心的虔誠和信仰的力量。

 

京城近觀｜雍和宮搶「頭香」

北京其他寺廟也充滿春節祈福人群。（AP圖片）

 

春節拉動旅拍人氣，商拍規範暴露行業陣痛

 

　　北京今年繼續成為國內春節出遊最受歡迎地方，春節期間，除了到雍和宮上香和逛廟會，「旅拍」也是一種新興旅遊消費方式。妝容精緻、插著旗頭、手持扇子或糖葫蘆作為拍照道具的「格格」「娘娘」們擠滿北京各大景區景點。然而，2024年12月，北京市部分此前允許商業性拍攝的市屬公園也陸續對商拍予以規範，起了廣泛關注。在天壇、恭王府等旅拍熱門地點，規範措施對旅拍行業產生的影響相對有限，普通遊客的旅拍熱情依然高漲。

 

京城近觀｜雍和宮搶「頭香」

戴上旗頭、手持糖葫蘆的「格格」遊故宮嘍！（AP圖片）

 

　　春節期間，緊鄰故宮、北海公園等熱門取景地的王府世紀尤為熱鬧非凡，這裏堪稱「北京格格生產基地」，是北京旅拍市場的核心地帶，近200家造型店紮根於此，形成了完整的旅拍服務產業鏈。在這裏，消費層次豐富多樣，從99元的基礎服飾租賃到上千元的高端套餐應有盡有，滿足了不同預算遊客的需求。

 

京城近觀｜雍和宮搶「頭香」

旅拍盛行，故宮紅牆外處處是「格格」、「娘娘」，恍如回到清朝。（AP圖片）

 

　　不過，去年12月底，北京市部分市屬公園對商業拍攝進行規範。天壇公園、北海公園等景區相繼發布禁止商拍的通知，引發廣泛關注。有商家坦言，規範商拍對旅拍行業的衝擊不容小覷。通知發布之後，以往隨處可見的打光燈、遮光板和大型攝影器材如今難覓蹤跡。早在2023年，故宮博物院、頤和園等就曾發布過「未經批准禁止商拍」的消息。

 

京城近觀｜雍和宮搶「頭香」

北京多個景點都有「格格」、「娘娘」蹤影。（AP圖片）

 

　　禁止商拍主要是因為此前大量商拍團隊湧入公園，攜帶如服裝、攝影器材、營地車等繁多道具和載具，在園內長時間佔道、圈地，進行化妝、換裝、跟拍、聚集等旅拍類活動。旅拍市場的需求依然存在。隨著景區商拍禁令的實施，如何在政策規範下尋求新的發展路徑，成為整個旅拍行業極待解決的問題。

 

　　新的一年，就在這熱鬧的氛圍中拉開了帷幕。希望每一個祈福的人，都能在新的一年裏，實現自己的願望，收穫滿滿的幸福。

 

撰文：經濟通駐京記者黃燕明

【你點睇？】陳茂波強調預算案將以節流為主，醫教開支、2元乘車、公務員薪酬，你最認同哪個節流方法？► 立即投票

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－Ｗ

98.550

異動股

02013

微盟集團

2.150

異動股

01821

ESR

12.040

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 98.550
  • 02013 微盟集團
  • 2.150
  • 01821 ESR
  • 12.040
  • 01783 晉景新能
  • 5.090
  • 09992 泡泡瑪特
  • 99.200
股份推介
  • 02888 渣打集團
  • 104.500
  • 目標︰$112.00
  • 03690 美團－Ｗ
  • 150.100
  • 目標︰$163.00
  • 00992 聯想集團
  • 11.500
  • 目標︰--
  • 00027 銀河娛樂
  • 29.600
  • 目標︰$38.00
  • 00497 資本策略地產
  • 0.080
  • 目標︰--
人氣股
  • 09880 優必選
  • 82.000
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 98.550
  • 00700 騰訊控股
  • 420.400
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.720
  • 00981 中芯國際
  • 47.900
報章貼士
  • 03998 波司登
  • 3.730
  • 目標︰$4.50
  • 00168 青島啤酒股份
  • 49.550
  • 目標︰$60.00
  • 00331 豐盛生活服務
  • 5.770
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

06/02/2025 17:00  《盤後部署》蘋概股飆恒指20400見支持，創新奇智揩AI可吼

06/02/2025 16:12  恒指收升294點報20891，比亞迪孖寶午後瘋漲，車股跑出

06/02/2025 16:36  《本港樓市》新世界「皇都」首批88伙，折實入場605萬起

06/02/2025 11:19  【ＡＩ】DeepSeek日活躍用戶達二千萬，據報在港設兩公司

06/02/2025 13:22  【特朗普新政】特朗普推「肥雞餐」，至少4萬聯邦僱員領餐離職

06/02/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入９０﹒６１億元，買盈富基金沽騰訊

06/02/2025 08:51  【大行炒Ｄ乜】麥格理首予中鋁中性評級，大華繼顯升藥明孖寶評級

06/02/2025 16:33  《財資快訊》美電軟報７﹒７８５９，兩周至一年均與上日維持不變

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 多國限制用DeepSeek，美郵政恢復收中港包裹新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

關稅戰 | 觸發避險金價屢創新高看3000美元，應揀買金礦股抑或黃金ETF？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

梁志堅料今年樓價升15%，會地推7盤涉2300伙新文章
品味生活
生活
人氣文章

小薯茶水間

王星直播：重提「賣豬仔」事件，願拍《孤注一擲》真人版做教科書，女友嘉嘉分享5大救人秘技
人氣文章

小薯茶水間

王星直播：重提「賣豬仔」事件，願拍《孤注一擲》真人版做教科書，女友嘉嘉分享5大救人秘技
人氣文章

玩樂 What’s On

香港櫻花情報：沙田與馬鞍山櫻花已綻放四成！香港三大賞櫻熱點、交通詳情
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

東京、大阪名牌購物總整理！熱捧Miu Miu手提包減逾$8,000、二萬元以下入手Prada人氣袋款！
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

蜂蜜VS楓糖漿營養大比拼！楓糖漿熱量低、有益血糖管理？蜂蜜抗菌能力較高？
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

誰人落馬誰人上場已毫無意義？Hedi Slimane離開Celine、Matthieu Blazy跳槽到Chanel：時裝品牌不斷易手的惡性循環
健康好人生 Health Channel
人氣文章
立春養生 │天氣變化受風邪易病，中醫推介6大養生法、4種食材與1款時令湯水助你強身！
人氣文章
研究發現：與人連結互傳微生物群！多與開朗心態良好的人相處，共享好菌促進健康！
人氣文章
斷崖式衰老 │ 前亞視一哥60歲陳啟泰近照曝光，蒼老前額禿發福，撞樣潘志文 新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/02/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/02/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/02/2025 19:11
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/02/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事06/02/2025
神州經脈 | 多國限制用DeepSeek，美郵政恢復收中港包裹
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

專訪 | 關稅戰 | 香港物流協會副會長梁庭彰：美物流商停收...

05/02/2025 17:52

大國博弈

高息定存 | 華僑銀行推新春港元定存優惠，88天或188天享...

03/02/2025 17:17

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處