京城近觀｜雍和宮搶「頭香」

每到農曆新年的大年初一，很多人都有去寺廟祈福的習慣，祈求新的一年順順利利、福氣滿滿、健康又平安。說到燒頭柱香，香港最熱門的地方是黃大仙廟，而北京非雍和宮莫屬。那場面，真是壯觀又熱鬧非凡。大年初一早上7點整，在北京零下10度的寒冬裏，武警在最前領路，近4萬名香客進入雍和宮祈福。

武警手挽手形成人鏈維持秩序，香客隨後緩步有序進入。（網絡圖片）





上香由武警帶隊

因為兩名清朝皇帝--雍正、乾隆曾經住過，雍和宮名氣大，參觀的人也很多，求事業的都要去拜拜。不止是北京居民，很多外地遊客也會慕名而來，體驗北京的傳統文化。第一批香客約4萬人。大年初一（1月29日）清晨，北京的天還沒完全亮起來，天黑黑的。雖然寒風呼呼地吹，凍得人直打哆嗦，但絲毫沒有影響大家的熱情，等候區密密麻麻全是人，擠滿了整條街道。乍一看，真讓人有點震撼。北京的雍和宮街區，保留了當年皇家的風格及街區景色，周圍的房屋以四合院及平房為主。早上7點整雍和宮開門，武警凌晨3點到崗，在排隊民眾的最前端是6名穿帶整齊身高1米85的武警戰士，他們手挽手形成人鏈，在頭排壓步，香客隨後緩步有序進入雍和宮大門，開始焚香祈福，場面非常有中國特色。

到雍和宮上香是不少當地居民和遊客必做的「春節習俗」。（AP圖片）



不少香客為了搶到頭柱香不畏嚴寒徹夜排隊，最早到的第一排基本上在大年三十晚上九點開始排隊，在零下10度的寒風中排隊近10小時，隊伍一直延伸到大門外。武警除了在一開門的時候壓步帶領民眾前行，之後還會繼續在雍和宮內執勤，廟內人流多的時候，會在門口手拉著手形成人鏈，當「人體閘機」控制人流，暫緩香客進入，維持廟內上香民眾的秩序。





儘管「搶頭香」習俗廣為流傳，但雍和宮的主持及佛教界人士曾多次表示，燒不燒頭炷香與虔誠與否並無直接關係。「所謂的頭香，並不是某個跑在最前面的人燒的第一炷香，而是新的一年您自己頭一次在佛前上香。」應更加注重內心的虔誠和信仰的力量。

北京其他寺廟也充滿春節祈福人群。（AP圖片）

春節拉動旅拍人氣，商拍規範暴露行業陣痛

北京今年繼續成為國內春節出遊最受歡迎地方，春節期間，除了到雍和宮上香和逛廟會，「旅拍」也是一種新興旅遊消費方式。妝容精緻、插著旗頭、手持扇子或糖葫蘆作為拍照道具的「格格」「娘娘」們擠滿北京各大景區景點。然而，2024年12月，北京市部分此前允許商業性拍攝的市屬公園也陸續對商拍予以規範，起了廣泛關注。在天壇、恭王府等旅拍熱門地點，規範措施對旅拍行業產生的影響相對有限，普通遊客的旅拍熱情依然高漲。

戴上旗頭、手持糖葫蘆的「格格」遊故宮嘍！（AP圖片）



春節期間，緊鄰故宮、北海公園等熱門取景地的王府世紀尤為熱鬧非凡，這裏堪稱「北京格格生產基地」，是北京旅拍市場的核心地帶，近200家造型店紮根於此，形成了完整的旅拍服務產業鏈。在這裏，消費層次豐富多樣，從99元的基礎服飾租賃到上千元的高端套餐應有盡有，滿足了不同預算遊客的需求。

旅拍盛行，故宮紅牆外處處是「格格」、「娘娘」，恍如回到清朝。（AP圖片）

不過，去年12月底，北京市部分市屬公園對商業拍攝進行規範。天壇公園、北海公園等景區相繼發布禁止商拍的通知，引發廣泛關注。有商家坦言，規範商拍對旅拍行業的衝擊不容小覷。通知發布之後，以往隨處可見的打光燈、遮光板和大型攝影器材如今難覓蹤跡。早在2023年，故宮博物院、頤和園等就曾發布過「未經批准禁止商拍」的消息。

北京多個景點都有「格格」、「娘娘」蹤影。（AP圖片）

禁止商拍主要是因為此前大量商拍團隊湧入公園，攜帶如服裝、攝影器材、營地車等繁多道具和載具，在園內長時間佔道、圈地，進行化妝、換裝、跟拍、聚集等旅拍類活動。旅拍市場的需求依然存在。隨著景區商拍禁令的實施，如何在政策規範下尋求新的發展路徑，成為整個旅拍行業極待解決的問題。

新的一年，就在這熱鬧的氛圍中拉開了帷幕。希望每一個祈福的人，都能在新的一年裏，實現自己的願望，收穫滿滿的幸福。

撰文：經濟通駐京記者黃燕明

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