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神州經脈 | 小額包裹免稅取消，美國停收中港包裹，車企打促銷戰

05/02/2025

　　內地春節假期結束，中美貿易戰火重燃，美國對華商品加徵10%關稅措施周二（4日）實施，中國亦快速推出一系列反制措施。A股今日（5日）蛇年開局高開低走，滬綜指全日收跌0.65%，報3229.49點，深成指收升0.08%，創業板指則跌0.04%。滬深兩市全天成交近1.3萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量1717億元或15%。

 

神州經脈 | 小額包裹免稅取消，美國停收中港包裹，車企打促銷戰

（資料圖片）

 

　　匯市復市首日，人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.2724，較上個交易日4時30分收盤價跌74點子，為1月23日以來新低，全日在7.2672至7.2863之間波動。人民幣兌一美元中間價報7.1693，較上個交易日升5點子，創2024年11月8日以來近三個月新高，與市場預測偏離擴大至近970點。分析認為，在中美貿易戰2.0開打的情況下，監管仍釋放穩定信號，或為後續談判提供空間。

 

今日新聞精選

 

1. 據《路透》報道，美國總統特朗普4日表示，並不急於與中國國家主席習近平通話以試圖平息中美新一輪貿易戰。中國外交部發言人林劍今日在例行記者會上回應稱，中美兩國元首1月17日通話時，中方已經闡明了原則立場，雙方也已就開展互利合作達成了原則共識，「現在需要的不是單方面加徵關稅，而是進行平等和相互尊重的對話」。林劍又重申，貿易戰、關稅戰沒有贏家，施壓威脅對中國行不通，敦促美方糾正錯誤做法，通過平等磋商解決各自的關切，推動中美關係穩定。

 

2. 特朗普政府自4日起對中國進口商品加徵10%關稅，中方隨即宣布多項反制措施，包括對原產於美國的煤炭、液化天然氣、原油、農業機械、大排量汽車等加徵10%-15%關稅；對Google立案調查反壟斷等。英國《金融時報》最新報道指，中國監管機構正考慮對英特爾展開正式調查。美國網媒則稱，華府正討論是否將中國電商SHEIN和Temu加入國土安全部的「強迫勞動」名單。林劍今日在外交部例行記者會上回應關稅事件稱，美方以芬太尼問題為由對中國加徵關稅，中方對此強烈不滿、堅決反對，並強調中方採取的措施是維護自身正當權益的必要之舉。

 

3. 美國除了對中國進口商品加徵10%關稅，還取消了價值低於800美元的小額包裹豁免條款。美國海關及邊境保衛局（CBP）官網3日刊聲明稱，所有寄自中國的郵件包裹都需要經過正式通關程序，並課徵10%關稅。美國國土安全部、CBP今日更發布通知稱，美國對華加徵10%關稅的措施同時適用於香港。美國郵政網站則公布，自4日起暫停接收來自中國內地和香港的入境包裹，而信件不受影響。林劍回應事件時，敦促美國停止將經貿問題政治化、工具化，停止無理打壓中國的企業，並強調中國將繼續採取必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

 

4. DeepSeek大模型發布後以低成本、高效能　引全球關注，連續多日登頂蘋果App Store和谷歌Play Store全球下載榜首。騰訊雲、華為雲、阿里雲及百度智能雲，先後宣布上線DeepSeek大模型，用戶可在平台調用DeepSeek-R1、DeepSeek-V3等；國家超算互聯網平台也已正式上線DeepSeek系列模型。另外，澳洲政府以「擔心安全風險」為由，周二（4日）宣布已禁止在所有政府設備中使用DeepSeek。

 

5. 人民銀行公布，2025年1月，國家開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行抵押補充貸款（PSL）餘額與上月持平，為23639億元，連續第二個月持平。同期，人行對金融機構開展常備借貸便利（SLF）操作共171.05億元，其中隔夜期113.35億元，7天期17.7億元，1個月期40億元。期末常備借貸便利餘額為46.1億元。隔夜、7天、1個月常備借貸便利利率分別為2.35%、2.50%、2.85%。

 

6. 歐盟執委會主席馮德萊恩日前在談及對華關係時表示，她認為中歐可以達成協議，並且有可能擴大雙方貿易和投資關係。中方在外交部例行記者會上回應指，中國視歐洲為全面戰略夥伴和多極世界中重要和獨立的一極，今年是中國同歐盟建交50周年，雙方關係處於承上啟下的重要節點。中國願同歐方一道加強戰略溝通和政治協調，增進互信、妥處分歧，共同應對全球性挑戰，推動中歐關係向好、向前發展。

 

7. 經文化和旅遊部數據中心測算，春節假期8天（1月28日至2月4日），全國國內出遊5.01億人次，同比增長5.9%；國內出遊總花費6770.02億元，同比增長7%。2025年綜合運輸春運工作專班數據顯示，春節假期全社會跨區域人員流動量超23億人次，比去年同期增長6%。國家稅務總局發布增值稅發票數據顯示，春節假期全國消費相關行業日均銷售收入同比去年春節增長10.8%。國家移民管理局則公布，春節假期全國邊檢機關共計保障1436.6萬人次中外人員出入境，同比去年春節增長6.3%。另據國家電影局統計，截至今早9時，2025年春節檔票房為95.10億元，觀影人次為1.87億，分別創下中國影史春節檔紀錄。

 

8. 春節假期剛結束，特斯拉就推出新一輪促銷優惠，今早在微博宣布Model 3史上最大力度優惠組合拳--限時保險補貼8000元+5年0息政策+特享充電權益，是特斯拉保險補貼首次覆蓋Model 3全系。小鵬汽車隨後宣布，推出行業唯一「五年0利息0首付」購車政策，至高貼息金額57000元。蔚來接著也宣布推出5年0息限時金融優惠政策，今年2月1日至28日期間，用戶支付定金購買蔚來，可享5年0息金融方案，首付僅需20%，手續費全免。

 

撰文：經濟通中國組

 

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