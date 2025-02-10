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神州經脈 | 對美加徵關稅生效，王毅訪英重啟戰略對話，滬指連升

10/02/2025

　　美國總統特朗普計劃對所有進口的鋼鐵和鋁加徵25%的關稅，料進一步擴大貿易戰範圍，而在今日（10日）凌晨，中國對美國原油、液化天然氣、農業機械、大排量汽車等商品加徵10%-15%的關稅正式生效。不過，外圍帶給市場的困擾，被DeepSeek引發的AI概念熱消化，滬深股市齊收高，滬指收升0.56%，報3322.17點，連升三日；深成指亦升0.52%，創業板指升0.44%。兩市全天成交1.73萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量2294億元或12%。

 

神州經脈 | 對美加徵關稅生效，王毅訪英重啟戰略對話，滬指連升

（資料圖片）

 

　　特朗普新關稅威脅令美元指數走強，不過中間價繼續維穩。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.3077，較上個交易日4時30分收盤價跌188點子，創1月20日以來三周新低，全日在7.2950至7.3090之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1707，較上個交易日跌8點子，創1月23日以來逾兩周新低，和市場預測偏離擴至1343點。

 

今日新聞精選

 

1. 央視旗下「玉淵譚天」報道指，在中國對美加徵關稅生效這一天，中國貿促會帶著涉及礦產能源、石油化工、機械製造等行業的30多家內地知名企業前往哈薩克，組織雙方企業簽署合作意向。該30多家企業當中，來自能源領域的佔最多，達三分之一，包括中國石油天然氣股份有限公司、中國海洋石油集團有限公司、中國石油化工集團有限公司等。這些公司將與哈薩克企業在油汽貿易、清潔能源等領域簽署合作意向。接下來貿促會還將帶著中國企業前往中東、中亞、歐洲、非洲等地區開拓多元化市場，商談油氣貿易、汽車、農業機械等方面的合作。

 

2. 中國外交部宣布，國務院副總理張國清將於2月9日至12日應邀赴法國出席人工智能（AI）行動峰會。外交部發言人林劍表示，中方期待通過出席此次峰會，同各方加強溝通交流，凝聚合作共識。外媒認為，DeepSeek將可能成為峰會焦點。該峰會的「科學日」於當地時間6日在巴黎綜合理工學院（IP Paris）開幕，該院院長、數學和人工智能專家羅拉Laura Chaubard認為，Deepseek的成功是一個積極信號，當前人工智能領域最緊迫的任務之一是擺脫規模龐大、成本高昂、能耗巨大的模式，因為該模式未必適合推動經濟和工業轉型。

 

3.工信部最新發文表示，內地三家基礎電信企業中國移動、中國電信及中國聯通，均全面接入DeepSeek開源大模型，實現在多場景、多產品中應用，針對熱門的DeepSeek-R1模型提供專屬算力方案和配套環境，助力國產大模型性能釋放。此外，美國總統特朗普當地時間7日表示，DeepSeek不會對美國國安構成威脅，美國最終可以從DeepSeek的人工智能創新中受益，AI將要便宜得多。對於DeepSeek在國際引起廣泛關注，中國外交部發言人郭嘉昆今日例行記者會上表示，中方願同各方加強人工智能交流合作，共同深度求索。

 

4. 國家移民管理局今天公告，即日起，實施東盟國家旅遊團入境雲南西雙版納免簽政策。馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓、新加坡、文萊、越南、老撾、緬甸、柬埔寨等10個東盟國家的旅遊團（2人及以上），持普通護照經中國境內旅行社組織接待，可由西雙版納嘎灑國際機場口岸、磨憨鐵路口岸、磨憨公路口岸免辦簽證整團入境出境，活動範圍為雲南省西雙版納州行政區域，停留時間不超過6天。

 

5. 兩大央企--東風汽車集團、兵器裝備集團傳出最新動作，正在與其他國資央企集團籌劃重組事項。昨晚東風系和兵裝系旗下共9家上市公司陸續披露公告稱，控股股東或間接控股股東將發生變化。該9家上市公司分別為東風汽車集團旗下的東風股份和東風科技，兵器裝備集團旗下的長安汽車、東安動力、湖南天雁、建設工業、中光學、華強科技和長城軍工。

 

6. 據「中國廣州發布」微信公眾號消息，廣州市海珠區正在建設琶洲港澳客運碼頭樞紐型垂直起降場，而海珠（琶洲）低空飛行運營中心料今年年中投入使用，屆時將開通琶洲直升機運營中心至廣州白雲國際機場、增城、從化、南沙，以及佛山、東莞、江門、珠海、深圳、香港、澳門等城際間的低空航線，日均飛行100架次至150架次。屆時，從琶洲出發，僅需9分鐘即可抵達白雲機場，前往香港機場也僅需26分鐘；其中機場線票價估計約為450元至620元。

 

7. 海關總署黨委書記孫梅君7日在全國海關工作會議上表示，2024年中國外貿首次突破43萬億大關，同比增長5%，連續第8年保持貨物貿易第一大國地位。當前，外貿發展面臨的最大挑戰是外部環境的衝擊。2025年，要把促進高質量發展、高水平開放作為重中之重，及時出台精準性強、含金量高的支持措施，幫助企業穩訂單、拓市場。

 

8. 上海市政府介紹2025「樂．上海」服務消費券發放事宜，指本輪服務消費券投入市級財政資金5億元，資金分配為：餐飲3.6億元、旅遊9000萬元、電影3000萬元、體育2000萬元。消費者最早可於2月22日報名參加餐飲、旅遊消費券的搖號，所有消費券於3月1日起核銷，於6月發放完畢。其中，餐飲與旅遊消費券通過銀聯雲閃付、支付寶、微信支付發放；電影消費券通過淘票票、貓眼兩大購票平台發放；體育消費券通過「來滬動｜健身地圖」平台發放。

 

撰文：經濟通中國組

 

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