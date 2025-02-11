智駕｜王傳福：沒有智駕的車將成少數派，比亞迪要做到全民智駕

比亞迪(01211)(深:002594)昨(10日)晚在深圳總部舉行智能化戰略發布會，董事長王傳福宣布，高階智駕系統「天神之眼」正式發布，首批21款車型將稍後上市。王傳福指，過往僅售價20萬元（人民幣．下同）以上的汽車才配備智駕系統，比亞迪要改變這種狀況，因此，除10萬元級別以上的汽車配備全系智駕以外，10萬元人民幣以下的汽車亦會搭載部分智駕設備及功能。此次發布的21款智駕版車型中，最便宜的僅需6.98萬元。

王傳福宣告要做到全民智駕。（上海證券報微信公眾號圖片）

此外，比亞迪還宣布，其智能化電子電氣架構「璇璣架構」將全面接入DeepSeek，賦能車端AI、雲端AI雙循環，實現自研大模型和DeepSeek的深度融合。

王傳福：比亞迪要做到全民智駕

王傳福在會上稱：「沒有智駕的車將成為少數派，2025年是全民智駕元年」。他建議今年買車的朋友首先要看有沒有智駕，因為未來2至3年高階智駕將成為一項安全帶、安全氣囊一樣，必不可少的配置。他稱，好技術就應該人人可享，因此一定要把比亞迪的智駕，做到全民智駕。

王傳福指比亞迪做全民智駕有三大底氣。（上海證券報微信公眾號圖片）

王傳福又澄清，外界有誤解，認為比亞迪不重視智駕，「我們是做的多，說的少」，他稱比亞迪是最早在2018年就提出電動化是上半場、智能化是下半場的觀點。

「天神之眼」的智駕系統，配備多個攝像鏡頭及感應器，具備自動泊車、提醒警示及防避交通意外等功能。王傳福稱，集團擁有最大汽車雲、最強大的工程師團隊，以及可靠的供應鏈，均是比亞迪智駕系統的底氣。他認為，中國已經成為全球智駕創新的新高地，引領全球智駕發展方向。

撰文：經濟通中國組

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