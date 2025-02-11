  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
2025-26年度財...
etnet專輯

智駕｜王傳福：沒有智駕的車將成少數派，比亞迪要做到全民智駕

11/02/2025

 

　　比亞迪(01211)(深:002594)昨(10日)晚在深圳總部舉行智能化戰略發布會，董事長王傳福宣布，高階智駕系統「天神之眼」正式發布，首批21款車型將稍後上市。王傳福指，過往僅售價20萬元（人民幣．下同）以上的汽車才配備智駕系統，比亞迪要改變這種狀況，因此，除10萬元級別以上的汽車配備全系智駕以外，10萬元人民幣以下的汽車亦會搭載部分智駕設備及功能。此次發布的21款智駕版車型中，最便宜的僅需6.98萬元。

 

王傳福：沒有智駕的車將成少數派，比亞迪要做到全民智駕

王傳福宣告要做到全民智駕。（上海證券報微信公眾號圖片）

 

　　此外，比亞迪還宣布，其智能化電子電氣架構「璇璣架構」將全面接入DeepSeek，賦能車端AI、雲端AI雙循環，實現自研大模型和DeepSeek的深度融合。

 

王傳福：比亞迪要做到全民智駕

 

　　王傳福在會上稱：「沒有智駕的車將成為少數派，2025年是全民智駕元年」。他建議今年買車的朋友首先要看有沒有智駕，因為未來2至3年高階智駕將成為一項安全帶、安全氣囊一樣，必不可少的配置。他稱，好技術就應該人人可享，因此一定要把比亞迪的智駕，做到全民智駕。

 

王傳福：沒有智駕的車將成少數派，比亞迪要做到全民智駕

王傳福指比亞迪做全民智駕有三大底氣。（上海證券報微信公眾號圖片）

 

　　王傳福又澄清，外界有誤解，認為比亞迪不重視智駕，「我們是做的多，說的少」，他稱比亞迪是最早在2018年就提出電動化是上半場、智能化是下半場的觀點。

 

　　「天神之眼」的智駕系統，配備多個攝像鏡頭及感應器，具備自動泊車、提醒警示及防避交通意外等功能。王傳福稱，集團擁有最大汽車雲、最強大的工程師團隊，以及可靠的供應鏈，均是比亞迪智駕系統的底氣。他認為，中國已經成為全球智駕創新的新高地，引領全球智駕發展方向。

 

撰文：經濟通中國組

【強免疫‧抗病毒】3大健康法寶低至$88 (徇眾要求 優惠期延長至25年2月21日)► 了解詳情

返回中國故事

相關資料 - 

異動股

異動股

00960

龍湖集團

9.720

異動股

08340

紫荊國際金融－新

0.400

異動股

09961

攜程集團—Ｓ

518.500

更多中國故事

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 44,593.65
    +123.24 (+0.277%)
  • 標準普爾500指數
    升 6,068.50
    +2.06 (+0.034%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 19,643.86
    -70.41 (-0.357%)
精選預託證券 More
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升85.091
變動率︰+1.374%
較港股︰+1.54%
02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌44.493
變動率︰-1.352%
較港股︰+0.44%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌431.142
變動率︰-2.071%
較港股︰+0.88%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌51.682
變動率︰-2.139%
較港股︰+0.84%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升34.290
變動率︰+17.231%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌17.610
變動率︰-3.980%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌2.290
變動率︰-4.583%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌89.440
變動率︰-4.699%
精選美股 More
INTC
英特爾
按盤價(USD)︰升20.970
變動率︰+6.070%
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰跌266.900
變動率︰-4.753%
MAR
Marriott International
按盤價(USD)︰跌288.000
變動率︰-5.403%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰跌328.500
變動率︰-6.338%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 11/02/2025 17:09 EST
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：11/02/2025 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 11/02/2025 17:09 EST
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 00960 龍湖集團
  • 9.720
  • 08340 紫荊國際金融－新
  • 0.400
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 518.500
  • 00700 騰訊控股
  • 427.400
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 104.900
股份推介
  • 02899 紫金礦業
  • 16.380
  • 目標︰$18.00
  • 00941 中國移動
  • 77.050
  • 目標︰--
  • 00325 布魯可
  • 91.650
  • 目標︰$120.00
  • 09660 地平線機器人－Ｗ
  • 5.490
  • 目標︰$9.00
  • 02888 渣打集團
  • 106.000
  • 目標︰$112.00
人氣股
  • 00005 滙豐控股
  • 83.800
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 104.900
  • 00700 騰訊控股
  • 427.400
  • 00388 香港交易所
  • 318.000
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.710
報章貼士
  • 00788 中國鐵塔
  • 1.180
  • 目標︰$1.25
  • 01211 比亞迪股份
  • 327.800
  • 目標︰$380.00
  • 00489 東風集團股份
  • 4.040
  • 目標︰$4.50
熱炒概念股
即時重點新聞

11/02/2025 16:34  《盤後部署》恒指終止三連升料續整固，撈底王加持阿里升勢未完

11/02/2025 17:40  中芯去年第四季淨利潤按年跌38%，首季指引收入按季增最多8%

11/02/2025 18:35  《新股上市》古茗(1364)暗盤收高近11%，每手賺432元

11/02/2025 17:58  《新股上市》消息：蜜雪冰城擬本月底香港招股，集資約39億元

11/02/2025 17:18  鄭家純配偶葉美卿以近1487萬元購入北角「皇都」兩單位

11/02/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出８８﹒９８億元，買吉利汽車沽盈富基金

11/02/2025 09:00  【大行炒Ｄ乜】花旗上調滙控渣打目標，大摩升多隻內房股目標價

11/02/2025 16:29  《財資快訊》美電升報７﹒７９２４，一個月拆息較上日軟１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>生財有道

高息定存 | 信銀國際12個月港元定存高達3.5厘新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指止三連升，乘用車零售跌一成，DS引燃投資熱情新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

大腸桿菌 | 瑪嘉烈醫院3醫生疑感染產志賀毒素一人死，推斷或進食受污染食物新文章
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

日版Viennetta停產！森永乳業宣佈：2025年3月31日販賣終了！
人氣文章

生財有道

高息定存 | 信銀國際12個月港元定存高達3.5厘
人氣文章

政政經經．石鏡泉

AI AI 中港股愛愛
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

慈善攝影集《EXTREMELY》by Olivia Tsang：收錄楊紫瓊、佘詩曼和陳法拉的黑白肖像，凝視現代女性力量
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

時尚界流行隨性拍攝風格！隨手在球場拍出假日風情，貼地生活感才是最真實的時尚
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《明天還有夢》：探討父權與女性權利的議題
健康好人生 Health Channel
人氣文章
減肥急救 │ 節日大吃大喝體重急增？營養學家分享減肥急救全日餐單，聚餐必避開 5類食物
人氣文章
大S猝逝 │ 徐熙媛肺炎離世：醫生警告2大重症指標病徵，應比發燒更需關注
人氣文章
樂齡自主新一面！創新安老院主題電視劇《老是常出現》，輕鬆搞笑探討安老議題
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/02/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/02/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/02/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/02/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章生財有道11/02/2025
高息定存 | 信銀國際12個月港元定存高達3.5厘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

財政預算案 | ACCA倡2元乘車優惠由劃一資助改為分級補貼...

11/02/2025 14:49

2025-26年度財政預算案

波羅的海三國在「脫俄之路」上又邁出一步

11/02/2025 11:43

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，蛇年定存金蛇起舞，1個月定存高達...

09/02/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處