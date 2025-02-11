AI | 智能駕駛開啟DeepSeek時代，約20車企接入DeepSeek模型

憑藉開源及低算力需求等優勢紅遍全球的DeepSeek(簡稱DS)最近陸續「上車」，據內媒不完全統計，約有20家內地車企於近日宣布，已在智能座艙端或AI運營領域與DeepSeek深度融合，包括一汽、吉利、奇瑞、東風、長城等，汽車智能駕駛正式開啟DeepSeek時代。

內地多家車企近日陸續將旗下智駕大模型接入DeepSeek。（AP圖片）

其中，一汽紅旗表示，紅旗九章平台靈犀座艙與DeepSeek完成深度融合，將進一步豐富靈犀座艙AI平台的靈活拓展性，並指今年第一、二季度將加快大模型上車。

一汽大眾藉DS提升營銷能力

一汽大眾就另辟蹊徑將DeepSeek融入營銷端，旗下新媒體AI內容運營數字化平台已全面接入DeepSeek大模型，市場數據分析能力將更高效，並可更精準地把握消費者行為偏好，產出更貼合用戶喜好的高質量營銷素材。

東風汽車則宣布完成DeepSeek全系列大語言模型接入。其中，嵐圖的逍遙座艙率先完成部署，並已啟動與DeepSeek大模型的深度融合，預計2月14日通過OTA(空中更新)更新，且全新嵐圖夢想家將同步搭載；猛士、奕派、風神、納米等自主品牌車型將於近期陸續搭載應用，其中東風猛士917汽車智能座艙已完成DeepSeek-R1模型的接入，預計今年4月通過OTA更新。

東風汽車近日宣布完成DeepSeek全系列大語言模型接入。（東風汽車微博圖片）

另外，長城汽車CTO吳會肖8日在微博發文稱，「DeepSeek的demo在我們的車上已經跑通了！Coffee Agent(長城自主研發大模型)已完成融合適配」。吳會肖表示，DeepSeek對算力依賴更低，長城汽車期待在DeepSeek的賦能下，讓更多用戶享受到AI帶來的便利。

吉利用DS訓練自研大模型

吉利6日宣布，自研星睿大模型已與DeepSeek-R1深度融合，吉利將利用DeepSeek-R1模型對星睿車控FunctionCall大模型、汽車主動交互端側大模型等進行蒸餾訓練。吉利稱，融合後的AI系統不僅能精準理解用戶的模糊意圖，準確調用約2000個車載接口，而且能基於車內外場景主動分析用戶潛在需求，提供車輛控制、主動對話、售後等服務，大幅提升智能交互體驗。

吉利旗下極氪翌日官宣，旗下自研Kr AI大模型與DeepSeek-R1大模型已完成深度融合，並且智能座艙助手AI Eva也已集成並即將上線。

極氪近日也宣布，下自研Kr AI大模型與DeepSeek-R1大模型已完成深度融合。（极氪ZEEKR微博圖片）

此外，吉利與平治合資品牌smart的智能座艙團隊宣布，已完成自研AI Agent與DeepSeek-R1大模型融合測試。

吉利汽車集團CEO淦家閱還在9日的2025年度經營工作大會上宣布，將於今年3月初對外發布重磅AI智能化戰略，稱「吉利將成為智能汽車AI科技的引領者，為用戶帶來顛覆性的智能化體驗」。

廣汽模型融合DS，提升認知與推理能力

廣汽自主研發的ADiGO SENSE端雲一體大模型亦已與DeepSeek-R1大模型完成深度融合，成果預計今年上半年上線，並逐步覆蓋旗下昊鉑、傳祺、埃安三大品牌的產品，為車主提供創新的智能化服務。據介紹，DeepSeek-R1的算法突破提升了廣汽智能系統的認知與推理能力，使汽車成為能感知、會思考、主動服務的智能體。ADiGO SENSE端雲一體大模型與DeepSeek-R1大模型深度融合後的突破主要體現在交互延遲降至毫秒級、交互體驗更自然流暢、進行深度場景推理識別用戶潛在需求等。

廣汽ADiGO SENSE端雲一體大模型與DeepSeek深度融合後，將逐步覆蓋旗下埃安等產品。（埃安AION微博圖片）

奇瑞也已與DeepSeek圍繞智能化大模型系統展開深度技術融合，其中雄獅智能座艙系統Lion AI智艙大模型依託DeepSeek將實現更精準的語音指令響應，更智能化的場景應用。融合DeepSeek技術後的雄獅智艙將逐步應用於奇瑞、星途、捷途、iCAR各品牌更多新車型，並同步探索挖掘智能化應用場景的更多可能性，如車享元宇宙、智能駕駛輔助等。

智己引入DS並與豆包通義等深度聯合訓練

零跑汽車則宣布，部署DeepSeek-R1的零跑全新座艙即將上線。目前小零GPT大模型已接入DeepSeek-R1，同時DeepSeek-R1大模型已在零跑內部IT團隊運營部署，輔助工作提效。

智己汽車的智能座艙亦已深度引入DeepSeek大模型，並與豆包、通義等大模型合作，通過深度聯合訓練，構建多場景插拔式AI矩陣平台。

寶駿享境已裝載與DeepSeek深度融合後的靈語智艙。（寶駿汽車微博圖片）

上汽通用五菱旗下寶駿汽車也表示，旗下靈語智艙已與DeepSeek大模型完成深度融合，其中寶駿享境已完成實車裝載，未來寶駿雲海、寶駿悅也Plus等車型也將陸續通過OTA實現應用。

比亞迪璇璣架構將全面接入DS

此外，比亞迪昨晚在高階智駕發布會上宣布，其智能化電子電氣架構「璇璣架構」將全面接入DeepSeek，賦能車端AI、雲端AI雙循環，實現自研大模型和DeepSeek的深度融合。

王傳福表示，今年是全民智駕元年，沒有智駕的車將成為少數派。（比亞迪汽車微博圖片）

比亞迪董事長王傳福昨晚在發布會上宣告，今年是「全民智駕元年」、「沒有智駕的車將成為少數派」，揚言「一定要比亞迪的智駕做到全民智駕」。

DeepSeek上車，相信將加速實現「全民智駕」。

撰文：經濟通中國組

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