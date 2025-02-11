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神州經脈 | 滬指止三連升，乘用車零售跌一成，DS引燃投資熱情

11/02/2025

　　滬綜指今日（11日）結束三連升，收跌0.12%，報3318.06點，創業板指領跌1.43%，深成指亦軟0.69%。兩市全天成交1.64萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少948億元或5.5%。

 

神州經脈 | 滬指止三連升，乘用車零售跌一成，DS引燃投資熱情

（資料圖片）

 

　　人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.3061，較上個交易日4時30分收盤價升16點子，全日在7.3023至7.3100之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1716，較上個交易日跌9點子，三連跌，創1月20日以來三周新低，和市場預測偏離擴至逾1350點。

 

今日新聞精選

 

1. 商務部、文化和旅遊部、國鐵集團等9單位發布《關於增開銀髮旅遊列車促進服務消費發展的行動計劃》，提出面向社會徵集並受理銀髮旅遊列車開行需求，多種形式開展產品定製服務，將銀髮旅遊列車適老化、綠色化、舒適化改造，納入大規模設備更新和消費品以舊換新支持範圍，開發銀髮旅遊列車主題旅遊線路和產品等。

 

2. 美國總統特朗普已簽署行政命令對進口美國的鋼鐵和鋁徵收25%關稅，並稱汽車、半導體行業或將為下一個徵稅對象。

 

3. 《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）票房一路飆升，其相關周邊產品也掀起搶購熱潮。泡泡瑪特方面告訴內媒記者，與《哪吒2》聯名推出的天生羈絆系列上線後在其各個渠道已售罄，已經緊急調整生產計劃積極補貨。目前泡泡瑪特官方旗艦店該系列預售要6月15日前發貨。另據央視財經報道，湖南湘潭一家企業是《哪吒2》周邊3D塑膠類食品玩具授權生產製造商，500多名員工大年初五就回到車間趕製產品，截至目前該企業生產的哪吒系列食玩手辦，線上平台累計銷售額超2億元。

 

4. 據《彭博》報道，OpenAI首席全球事務官Chris Lehane表示，OpenAI已與美國政府官員討論了該公司正在進行的調查--關於中國AI初創企業DeepSeek（簡稱DS）是否以未經授權方式使用了從ChatGPT開發方OpenAI的技術中獲取的數據，並指公司已經發現一些證據。

 

5. 高盛在一份報告中表示，全球對沖基金於今年大部分時間都在搶購中國股票，隨著中國人工智能初創公司DeepSeek崛起激發投資者熱情，全球對沖基金更在過去一周加速買入。截至2月7日，在岸和離岸中國股票加起來是高盛全球機構經紀業務中迄今為止「名義上淨買入最多的市場」；2月3日至7日當周，對沖基金的購買創四個多月來最高紀錄。當周95%的買盤都集中在個股上，其中以非必需消費品、信息技術、工業和通信服務等行業為主，而在此期間，能源、公用事業和房地產遭到對沖基金拋售。

 

6. 比亞迪昨晚正式發布高階智駕系統「天神之眼」，同時上市了21款搭載「天神之眼」的智駕車型，實現10萬元級以上車型全系標配，10萬元以下車型多數搭載，最便宜的智駕車型為僅需6.98萬元。董事長王傳福在會上稱：「沒有智駕的車將成為少數派，2025年是全民智駕元年」。此外，比亞迪智能化電子電氣架構「璇璣架構」將全面接入DeepSeek，賦能車端AI、雲端AI雙循環，實現自研大模型和DeepSeek的深度融合。

 

7. 有消息顯示華為與上汽的合作敲定，鴻蒙智行將推第五品牌。《華爾街見聞》引述華為方面回應稱，一切以官方消息為準。《36氪》引述多位行業人士指，華為與上汽的合作模式已確定為智選車模式，從上汽早前註冊的商標看，品牌名初步為「尚界」，又透露尚界將面向更年輕市場，車型起售價約17萬-18萬元，25萬元左右封頂。

 

8. 乘聯會數據顯示，2025年1月全國乘用車市場零售179.4萬輛，同比下降12.1%，環比下降31.9%。1月零售處於歷史低位，環比增速降幅31.9%也是僅低於2023年1月的41%降幅。1月新能源乘用車批發銷量88.9萬輛，同比增長27.1%，環比下降41.2%。1月新能源乘用車零售銷量74.4萬輛，同比增長10.5%，環比下降42.9%。

 

撰文：經濟通中國組

 

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