京城近觀｜人形機器人跑得更快，還爬得更高

人形機器人最近很忙，學會了跳舞，備戰半馬，不僅要跑得更快，還爬得更高。2月18日北京人形機器人再迎突破--天工機器人成功登上通州海子牆公園最高點。

天工新添爬山和雪地奔跑技能

機器人不只要會跳舞，據國家地方共建具身智能機器人創新中心介紹，北京人形機器人「天工」又新添了新技能。不僅可以無磕碰、不踩稜、不踏空地連續跨越多級樓梯和35厘米大高差台階。

天工機器人登上通州海子牆公園最高點。（北京亦莊微博圖片）

「天工」機器人現在還能夠在沙地、雪地、山坡等多種複雜地形中實現高速奔跑，成為全球首個能在雪地上奔跑的人形機器人。其奔跑速度也由最初的每小時6公里提升至每小時12公里，可能比人類還厲害。卓越的機動性和適應能力，應對複雜環境的能力邁上新的台階，將可走向救援、勘探等複雜場景的實際應用。

2023年11月，由優必選、小米機器人、京城機電、亦莊機器人等人形機器人行業領軍企事業單位聯合組建的北京人形機器人創新中心在北京亦莊成立。去年8月，這裏更名為「北京具身智能機器人創新中心」。短短兩個月後，又升級為「國家地方共建具身智能機器人創新中心」。具身智能（Embodied Intelligence），通俗形容是將人工智能融入機器人等物理實體，賦予它們像人一樣感知、學習和與環境動態交互的能力。

天工成為首個能在雪地上奔跑的人形機器人。（北京亦莊微博圖片）

機器人備戰半馬，人形機器人警察「巡邏」

今年4月，北京將舉辦一項機器人盛事，2025北京亦莊半程馬拉松將由1.2萬名參加半程馬拉松比賽的選手和2餘個全國人形機器人企業代表隊參賽，在21.0975公里的路程上，人類與人形機器人「同場競技」。

各個公司的人形機器人已經在抓緊備戰。在北京首鋼園，一款接近中國人中等身材的機器人進行了一場約4分鐘的跑步訓練，全程步態穩定、姿勢自然，步速最高達每小時5公里。這款人形機器人名為「夸父」，身高約1.6米、體重約45公斤，由樂聚（深圳）機器人技術有限公司研發。

說到深圳的人形機器人，已經投入實際應用。最近人形機器人輔助警察已率先上街，跟網格員一起在深圳街頭「巡邏」，引發網友廣泛關注。內地早就在數年前開始使用高科技輔助工作，但使用的大都是一些造型小巧呆萌、造型圓滾滾的機器人，更多用作宣傳重要信息，因為外觀新鮮，更能吸引旅客的注意。

深圳的人形機器人輔助警察跟警員一起在街頭「巡邏」。（視頻載圖）

這款人形機器人，身高138厘米，體重約40公斤，移動速度2m/s，是深圳眾擎機器人科技有限公司推出的高兼容開源人形機器人PM01。它們可以通過其攝像頭去捕捉環境信息，識別異常情況，可協助發現異常情況。深圳眾擎科技聯合創始人吳思誠表示，當前機器人輔助警察工作仍在試點，未來公司希望實現機器人上路巡查。「人形機器人並不是替代人類，而是輔助人類去做更多的工作，優化巡警效率。」

百餘台人形機器人在滬「集訓」，應對老齡化是發展方向

人形機器人的應用探索不只在危險場景執行任務，還要做飯收納，進廠打工。疾步走、踢足球、擦桌子、搬運、裝配、焊接……在上海張江的全國首個異構人形機器人訓練場，如同來到一個機器人「學校」，超100台異構人形機器人正在不同場景下進行訓練。這座由國家地方共建人形機器人創新中心搭建的訓練場，已正式啟用近1個月，實現單台機器人每日採集軌跡數據500條以上。

人形機器人在不同場景下接受訓練。（央視新聞載圖）

訓練場裏不僅有工業場景的訓練，還有足球場訓練機器人的視覺感知、控制能力、策略能力。（央視新聞載圖）

2024年，工信部等7部門印發《關於推動未來產業創新發展的實施意見》，智能製造、家庭服務和特殊環境作業等領域有望首先應用人形機器人作業。在應對人口老齡化，人形機器人的應用場景將大大拓展。優必選首席品牌官譚旻認為，技術成熟後，人形機器人在應對人口老齡化方面具有很大潛力，包括提供日常輔助、健康監測和情感陪伴等。

儘管現在的人形機能夠做簡單的家務，如疊衣服等，但是並不能獨立完成工作。在去年的世界機器人大會上，機器人平均疊一件衣服耗時約半分鐘，疊完需要工作人員把衣服放回框中，展示功能大於實用功能。但隨著技術日新月異的進步，為老年人退休生活提供優質陪伴，將是人形機器人未來的一個重要發展方向。

撰文：經濟通駐京記者黃燕明

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