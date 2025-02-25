  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
2025-26年度財...
etnet專輯

神州經脈 | MLF縮量續做，特斯拉FSD落地，美再打壓中國芯

25/02/2025

　　美國總統特朗普簽署「美國優先投資政策」備忘錄，指明將限制養老基金及捐贈型基金等投資中國高科技行業，「限投令」引發美股市場恐慌，中概科技股大跌。滬深股市受累，今日（25日）開市低開，盤中再傳消息指特朗普政府正在制定比拜登時期更嚴格的半導體限制措施，並向盟友施壓，要求他們加強對中國芯片行業的限制。A股市場全日震盪走低，滬綜指收跌0.8%，報3346.04點，深成指跌1.17%，創業板指收低1.13%。兩市全天成交額1.9萬億元（人民幣．下同），中斷早前連續兩日成交二萬億，較上個交易日縮量1837億元。個股跌多漲少，滬深超3500隻個股下調。

 

神州經脈 | MLF縮量續做，特斯拉FSD落地，美再打壓中國芯

特斯拉中國將向已購買FSD的車輛分批次推送城市道路Autopilot自動輔助駕駛功能。（AP圖片）

　　

　　美國總統特朗普周一表示，對加拿大和墨西哥商品加徵進口關稅的工作仍在按時按計劃推進。市場焦點再回到關稅上，美元獲得提振，人民幣重新承壓。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2641，較上個交易日4時30分收盤價跌157點子，止三連升，創2月19日以來近一周新低，全日在7.2500至7.2639之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1726，較上個交易日跌9點子，兩連跌，創1月20日以來逾一個月新低，和市場預測偏離擴至逾800點。

 

今日新聞精選

 

1. 胡潤研究院今日發布《2024胡潤中國500強》，上榜門檻持平於265億元。台積電依然穩居榜首，價值上漲3.27萬億元，以6.98萬億元蟬聯中國價值最高的民營企業。騰訊價值上漲5700億元，以3.42萬億元穩居第二。字節跳動價值上漲2300億元，以1.63萬億元上升一位至第三。第四至第十分別是阿里巴巴、寧德時代、拼多多、美團、中國平安保險、比亞迪、華為。

 

2. 人民銀行本月縮量平價續做MLF（中期借貸便利），操作規模3000億元，期限1年，中標利率維持在2%。操作後，中期借貸便利餘額為40940億元。對沖上周二（18日）到期的5000億元MLF，即本月人行透過MLF收水2000億元。市場對於人行出手緩解資金饑渴的期待再次落空。分析認為，在宏觀環境依舊相對順風的情況下，人行短期政策執行上依舊堅持「冷靜」態度，降準和降息時點料將延後至下半年。

 

3. 今年以來國內銀行資金面緊張情況持續。中國貨幣網數據顯示，昨日上海銀行間同業拆放利率（Shibor）各期限的利率仍維持高位，隔夜Shibor利率為1.8660%，雖較上一交易日的1.9310%有所下降，但較2024年12月初的1.4%高出不少。有市場人士指，當前大中型銀行「缺存款」的部分原因源自此前加強的存款自律管理機制，該機制本意是希望銀行避免在負債端打價格戰令息差愈來愈薄，但存款利率降低後的另一個結果是很多資金去了理財。

 

4. 據《彭博》報道，特朗普政府正在草擬更嚴格的半導體限制措施，並向關鍵盟友施壓，要求他們升級對中國芯片產業的限制。中國外交部發言人林劍在今日的例行記者會上對此回應指，美方將經貿科技問題政治化、泛安全化、工具化，不斷加碼對華芯片的出口管制，脅迫別國打壓中國的半導體產業，這種行徑阻礙了全球半導體產業的發展，最終將反噬自身，損人害己。

 

5. 特斯拉中國今日發布軟件升級說明稱，將分批次推送城市道路Autopilot自動輔助駕駛功能。特斯拉中國銷售人員稱，推送範圍是使用最新芯片硬件和購買了FSD的車輛。這意味特斯拉FSD落地中國。對於中國版FSD能力是否與北美版相當，內媒《科創板日報》記者諮詢了特斯拉官方客服，獲告知國內推出的自動輔助駕駛目前僅達L2級別，尚不能實現美國FSD的完全無人駕駛功能。

 

6. 國家知識產權局表示，近期內地人工智能（AI）初創DeepSeek大模型在全球引發廣泛關注，有企業和自然人以「DEEPSEEK」或其商標圖像向商標局提交了商標註冊申請，個別代理機構涉嫌提供不法服務，具明顯「蹭熱點」、謀取不當利益的意圖。該局堅決打擊此類惡意申請行為，依法對63件商標註冊申請予以駁回。被駁回的包括深圳市復倍健合成生物科技有限公司的27個「DEEPSEEK」商標名稱、27個相關圖形商標申請。

 

7. 深圳市七屆人大六次會議今日召開，深圳市市長覃偉中作政府工作報告指，2025年深圳將推動產業加快向高向新向優升級，主動適應並引領全球科技革命和產業變革等，具體舉措包括全力競逐人工智能、低空與空天等產業新賽道，深入實施「人工智能+」行動，加快算法理論、智算芯片、具身智能、高階智駕、端側輕量化模型等核心突破。

 

8. 文遠知行WeRide的新一代量產Robotaxi「GXR」正式獲准在北京開展「車內無人」自動駕駛出行收費服務（Robotaxi），服務範圍包括北京經開區核心區域，包括市內高鐵站等重要站點。GXR是文遠知行在北京落地的第二個純無人商業化運營Robotaxi車型，也是繼去年12月在阿布扎比上線Uber平台後，首次在國內投入大規模純無人商業應用。

 

撰文：經濟通中國組

 

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

3,959.94

更多中國故事

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08379 懶豬科技
  • 0.227
  • 00017 新世界發展
  • 4.780
  • 09869 海倫司
  • 2.280
  • 00941 中國移動
  • 79.000
  • 00980 聯華超市
  • 0.415
股份推介
  • 02518 汽車之家—Ｓ
  • 55.200
  • 目標︰--
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 136.900
  • 目標︰$176.00
  • 00293 國泰航空
  • 10.180
  • 目標︰$10.66
  • 01913 普拉達
  • 68.300
  • 目標︰$76.00
  • 00696 中國民航信息網絡
  • 11.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 136.900
  • 00388 香港交易所
  • 361.200
  • 00700 騰訊控股
  • 501.500
  • 00005 滙豐控股
  • 88.750
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 56.300
報章貼士
  • 09926 康方生物
  • 73.800
  • 目標︰--
  • 01651 津上機床中國
  • 19.300
  • 目標︰$23.00
  • 02319 蒙牛乳業
  • 17.840
  • 目標︰$22.50
熱炒概念股
即時重點新聞

27/02/2025 07:50  《國金頭條》關稅戰引發擔憂，道指跌188點，英偉達盤後陷波動

27/02/2025 08:08  【ＡＩ】英偉達第四季營收按年升78%勝預期，但盤後股價波動

27/02/2025 07:53  中金公司及銀河證券分別澄清，控股股東不存在籌劃傳聞合併

27/02/2025 08:06  中軟國際全新政務AI及企業AI工具接入DeepSeek

27/02/2025 08:24  盈健醫療(1419)中期盈利同比跌16%不派息，員工成本大增

27/02/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１０４億元，買阿里沽盈富基金

26/02/2025 08:52  【大行炒Ｄ乜】攜程績後被大行齊削目標，大摩上調內險股目標

26/02/2025 16:27  《財資快訊》美電升報７﹒７７１６，兩個月至一年維持３﹒８％

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

預算案｜陳茂波宣讀新一份預算案及記者會（圖集）新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

預算案 | 本財年赤字872億，25/26年度財政儲備降至5803億新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 中金銀河傳合併，港將便利內地科企申請上市，股匯漲新文章
品味生活
生活
人氣文章

飛常談．鄧飛

「寓教於商」發展桌球運動，實現多贏局面
人氣文章

小薯茶水間

準備好抽濕機！濃霧加劇，周末回南天持續影響，天水圍將軍澳下周濕度將達100%
人氣文章

影視娛樂

張家輝自編自導自演新片《贖夢》，主題歌由他獻唱！女主角陳法拉拍MV，20年後再唱歌歌迷集氣助頒獎禮攞獎
DIVA CHANNEL
人氣文章

藝術人的修藏物．伍常

從李小龍、港產片到廣東歌，談香港文化IP產業
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

中環黑珍珠一鑽中菜餐廳「百川珍味」菜單：花膠老雞燉松茸、北京片皮鴨配自家製醬汁、韭香藤椒蒸鱈魚，將中菜帶向國際！
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

情人節急救大作戰！星級化妝師教化妝基本功：長備兩種美妝品！遮瑕膏點揀最適合自己？刮痧按摩點按最有效？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
日本醫院隱瞞真相：73歲男病人死於肺炎，警方查獲百份偽造死亡證明，院長及兩名醫生被捕
人氣文章
41歲關楚耀偕妻遊冰島遇大風雪變亡命之旅，被困車廂氣溫急降，靠空姐老婆拼死執番條命
人氣文章
57歲馬蹄露變身直播帶貨，網民驚訝「香港第一醜女」的驚人轉變！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/02/2025 08:55
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 27/02/2025 08:56
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 27/02/2025 08:55
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 26/02/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章香港要聞26/02/2025
預算案｜陳茂波宣讀新一份預算案及記者會（圖集）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

預算案｜陳茂波宣讀新一份預算案及記者會（圖集）

26/02/2025 19:58

2025-26年度財政預算案

特朗普憑甚麼能促成俄烏停戰？

25/02/2025 14:38

大國博弈

高息定存 | 銀行加港元存息，東亞3個月加至3.5厘10萬起...

24/02/2025 18:18

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處