神州經脈 | 中方斥美再加關稅，美元存款利率要降，滬指月升2%

美國對華關稅加碼，A股周五（28日）應聲下跌，前期漲勢強勁的科創板塊跌幅顯著。滬綜指收跌1.98%為近兩個月最大單日跌幅，收報3320.90點，深成指亦跌2.89%，創業板指挫3.82%。滬深兩市全天成交額1.87萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量1375億元或7%。

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回顧本周，中美貿易戰始終是市場焦點，兩國經濟高層一邊溝通，美國總統特朗普一邊簽署「美國優先投資政策」備忘錄，旨在限制中國等在美關鍵戰略領域進行投資；最新又宣布在2月初加徵10%關稅基礎上，由3月4日起對中國進口商品再徵收額外的10%關稅。外圍風險增加，滬綜指本周跌1.72%，結束三周連升。不過，全月來看，滬指仍漲2.16%，深成指按月升4.48%，創業板漲5.16%。三大指數保住全月升勢，很大程度上有賴DeepSeek引發的AI熱潮。

特朗普決定進一步增加關稅，人民幣面臨的外部壓力明顯上升。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周五收報7.2838，較上個交易日4時30分收盤價跌128點子，兩連跌，續創2月19日以來逾一周新低，全日在7.2788至7.2914之間波動。全月計，2月人民幣即期匯率貶值0.26%。周五人民幣兌一美元中間價報7.1738，較上個交易日小升2點子，止四連跌，和市場預測偏離擴至近1150點。

今日新聞精選

1. 全國兩會將於下月召開，國家主席習近平周五主持召開中共中央政治局會議，討論政府工作報告稿。會議提到今年要實施更加積極有為的宏觀政策，擴大國內需求，推動科技創新和產業創新融合發展，穩住樓市股市，防範化解重點領域風險和外部衝擊。摩根士丹利預計，兩會提出的增長目標和財政預算可能符合一致性預期：即適度財政擴張，對消費和科技採取溫和支持，但缺乏更深層次的社會福利改革。

2. 全國兩會召開在即，國家統計局發布《2024年國民經濟和社會發展統計公報》，初步核算，全年國內生產總值1349084億元，比上年增長5.0%，與此前公布數據一致。年末國家外匯儲備32024億美元，比上年末減少356億美元。全年人民幣平均匯率為1美元兌7.1217元人民幣，比上年貶值1.1%。全年新設外商投資企業59080家，比上年增長9.9%。實際使用外資（FDI）8263億元，下降27.1%，折合1162億美元，下降28.8%。

3. 美國總統特朗普再以芬太尼問題為由，威脅將於3月4日起對中國輸美產品再加徵10%關稅。中國商務部發言人回應稱，中方對此堅決反對，希望美方不要一錯再錯。中國外交部發言人林劍亦強調，中方對此強烈不滿，堅決反對，將採取一切必要措施，堅定維護自身的正當利益。林劍並指出，美方借芬太尼問題執意搞關稅的施壓訛詐，一意孤行、恩將仇報，不可能解決自身的關切，只會適得其反，對雙方在禁毒領域的對話與合作造成嚴重衝擊。

4. 據《路透》引述消息人士報道稱，過去幾周，中國各地的大小銀行都接到了人民銀行的通知，要求它們下調美元存款利率。這一指示似乎旨在阻止美元存款的進一步上升，刺激人們更多地將美元兌換成人民幣。報道提到，由於美元收益率較高和人民幣匯率下滑，中國的零售投資者和出口商積累了近萬億美元的存款。

5. 小米周四（27日）晚發布最新款電動汽車小米SU7 Ultra，定價52.99萬元，較去年所定的81.49萬元預售價大幅降低28.5萬元。小米CEO雷軍表示，這是「要讓喜歡這輛車的人真的買得起」。小米SU7 Ultra今年銷量目標為1萬台，而周四晚開售2小時大定已超1萬台。

6. 奇瑞汽車向港交所遞交IPO申請，中金、華泰及廣發為聯席保薦人。此次啟動港股IPO，奇瑞汽車計劃將募集資金用於研發不同車型和版本的乘用車以進一步擴大產品組合、研發下一代汽車及先進技術以提升核心技術能力、拓展海外市場及執行全球化策略、提升生產設施以及用於營運資金補充。

7. 百度文心一言微信公眾號周五發文宣布，文心大模型4.5將於3月16日正式發布。百度文心大模型最新版4.5不僅在基礎模型能力上有大幅提升，且具備原生多模態、深度思考等能力。另外，騰訊混元周四傍晚發布新一代快思考模型Turbo S。有別於DeepSeek-R1、混元T1等需要「想一下再回答」的慢思考模型，混元Turbo S能夠實現「秒回」，更快速輸出答案，吐字速度提升一倍，首字時延降低44%。

8. 國家發展改革委等八部門印發《促進普惠養老服務高質量發展的若干措施》，其中提到，培育發展服務機構。支持各類經營主體發展連鎖化、集團化普惠支持型養老機構。以健康養老為主業和具有康養業務板塊的中央企業、地方國有企業要在品牌創建、服務標準、設施運營、人員培養等方面發揮引領作用。充分發揮中央預算內投資帶動作用，加強普惠支持型養老機構建設。鼓勵有條件的地方提出針對性扶持培育舉措，引導更多民營企業和返鄉人員扎根農村舉辦互助型普惠養老服務機構。

撰文：經濟通中國組

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