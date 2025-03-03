神州經脈 | 全國政協明開幕，財新PMI勝預期，美農產品或加稅

滬綜三大指數周一（3日）集體高開，收市升跌不一，滬綜指衝高回落，收跌0.12%，兩連跌，報3316.93點；深成指則彈0.36%，創業板指收漲1.2%。全國兩會即將召開，投資市場略顯觀望，兩市全日成交1.62萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量2424億元或13%。

（資料圖片）

人民幣兌一美元即期匯率（CNY）周一收報7.2931，較上個交易日4時30分收盤價跌93點子，三連跌，創2月12日以來近三周新低，全日在7.2781至7.2941之間波動。周一人民幣兌一美元中間價報7.1745，較上個交易日跌7點子，創1月20日以來近一個半月新低，與市場預測偏離略為收窄至1115點，上個交易日報7.1738。

今日新聞精選

1. 全國政協十四屆三次會議將於3月4日下午3時開幕，3月10日上午閉幕，會期6天。大會新聞發言人劉結一周一在政協記者會上，對於當前中國經濟恢復的基礎還不穩固的說法回應稱，中國清醒地認識到，當前內外部環境發生深刻複雜變化，中國經濟運行面臨一些困難和挑戰，消費需求仍然不足，一些領域風險隱患仍待化解。但更要看到，中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變。只要正視困難、堅定信心，貫徹落實好黨中央決策部署，中國經濟高質量發展就一定能不斷邁上新台階。

2. 新質生產力在去年全國兩會上被首次寫入政府工作報告，並被列入十大工作內容之一。劉結一表示，過去一年中國新質生產力收效顯著，人形機器人上「春晚」扭秧歌，無人機飛夜空放「賽博煙花」，人工智能開源大模型引發世界熱議。規上高技術製造業增加值增長8.9%，工業機器人裝機量佔全球過半。劉結一稱，大力推動新質生產力發展是全國政協議政建言重要著力點；聚焦數據要素市場、人工智能應用等主題深度協商座談，分析促進新質生產力發展的途徑和體制機制保障，提出針對性、前瞻性對策建議，得到主管部門重視和採納。

3. 對於美方再以芬太尼問題為由，威脅將於3月4日起對中國輸美產品再加徵10%關稅，內媒《環球時報》周一引述消息指，中國正研究擬定反制措施，包括對原產於美國的農食產品加徵關稅，以及一系列非關稅措施。中國外交部發言人林劍周一在外交部例行記者會上回應稱，此前已就相關問題闡明了中方的嚴正立場，中方堅決反對美方再次以芬太尼問題為借口，威脅對中國的輸美產品加徵關稅，將採取一切必要措施，堅定維護自身的正當利益。

4. 據《彭博》引述知情人士報道，自美國總統特朗普宣布在2月對華加徵10%的關稅後，中國外匯局便對國內部分進出口企業開展調研，摸底美國新增關稅和中國反制措施對企業的影響，以及企業的應對之策。知情人士稱，針對出口企業，調研重點問及美國新增關稅對企業經營的影響和企業打算如何應對；針對進口企業，調研側重於中國施加的反制關稅對企業經營的影響，以及企業考慮採取哪些相應措施來規避或減輕影響。

5. 受春節假期後員工返崗復工的推動，2月財新中國製造業採購經理指數（PMI）錄得50.8，優於預期的50.3，較1月回升0.7個百分點，為近三個月來高點，製造業生產經營活動擴張加速。其中，生產指數和新訂單指數均在擴張區間升至三個月來最高；新出口訂單止跌回升，相應指數升至2024年5月來最高。2月就業指數在收縮區間反彈至略低於臨界點位置。

6. 比亞迪董事長王傳福周日（2日）晚在比亞迪智能車載無人機系統發布會上宣布，比亞迪和大疆共同研發的智能車載無人機系統正式命名為「靈鳶」，經雙方雙重技術測試和一系列安全認證後，「靈鳶」實現了量產，比亞迪成為全球首家量產車載無人機的車企。比亞迪旗下全品牌都將有車型搭載「靈鳶」，並將基於不同用車場景和出行需求而有不同版本的「靈鳶」。

7. 深圳市工業和信息化局網站發布《深圳市加快推進人工智能終端產業發展行動計劃（2025－2026年）》，目標到2026年，人工智能終端產業核心競爭力進一步增強，全市人工智能終端產業規模達8000億元以上、力爭1萬億元，在智能製造、智慧金融、智慧城市、智慧養老等領域打造60個以上人工智能終端典型應用場景等。另外，深圳市科技創新局發布《深圳市具身智能機器人技術創新與產業發展行動計劃（2025-2027年）》，其中提出重點支持具身智能機器人核心零部件、AI芯片、仿生靈巧手、基座及垂直領域大模型、本體控制等關鍵核心技術攻關，目標包括具身智能機器人產業綜合實力達到國際領先水平。

8. 中指研究院最新發布的數據顯示，今年前兩個月，內地百強房企銷售總額為4479.9億元，同比下降5.9%，降幅較1月大幅收窄10.6個百分點。2月單月，在多地舉辦房交會、購房節刺激需求的背景下，百強房企銷售額同比增長17.3%，呈回穩態勢。從房企銷售額排名來看，今年1-2月，保利發展以340億元的銷售額位居榜首，中海地產與華潤置地銷售額相若，以252億元和251億元分別位居第二、三位。

撰文：經濟通中國組

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