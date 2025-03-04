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吉利推智駕系統千里浩瀚，覆蓋全品牌，最高階版本支持L3級智駕

04/03/2025

吉利推智駕系統千里浩瀚，覆蓋全品牌，最高階版本支持L3級智駕

 

　　吉利汽車(00175)在昨日發布會上公布名為「千里浩瀚」的全新高階智能駕駛系統，該系統全系標配高速NOA和自動泊車APA，並將陸續覆蓋吉利集團旗下所有品牌、全系車型。特別要留意的是，官方表示，最頂級的H9方案是行業首個具備量產能力的L3級智慧駕駛方案。

 

　　發布會介紹，「千里浩瀚」以字母H+奇數數字規劃了五個不同層級的智駕方案。其中H9方案為L3級智能駕駛方案，H9將採用英偉達雙Thor晶片，支持行業最大車端算力，而起步方案H1算力也超過100 TOPS，數值遠超行業同級起步標準。

 

　　目前，H1方案已率先在吉利銀河星耀8和全新銀河E8上全系搭載。今年下半年，吉利銀河全新及改款產品，都將全系搭載不同層級的智駕方案。同時，下半年，吉利還將發布一款搭載千里浩瀚H7層級智駕方案，聲稱其擁有頂級算力。

 

　　發布會表示，「千里浩瀚」將在3月實現全場景通勤，並為用戶推送環島掉頭、ETC通訊等功能。而D2D（車位到車位領航輔助）也將在3月正式大規模推送。

 

撰文：經濟通市場組

 

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