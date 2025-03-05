兩會焦點｜一文讀懂政府工作報告：全方位擴內需為今年首要任務

十四屆全國人大三次會議今日上午開幕，國務院總理李強作政府工作報告，強調今年要突出重點、把握關鍵，並將「大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求」擺在今年政府工作任務首位。

國務院總理李強在全國人大會議上宣讀政府工作報告。（AP圖片）

政府工作報告回顧過去一年的成績。（經濟通中國組製圖）

政府工作報告提出的今年主要目標。（經濟通中國組製圖）

今年部分重點工作

- 財政：赤字率擬按4%左右安排，赤字規模5.66萬億元（人民幣．下同），比上年增加1.6萬億元

- 政府投資：今年中央預算內投資擬安排7350億元；擬安排地方政府專項債券4.4萬億元、比上年增加5000億元，重點用於投資建設、土地收儲和收購存量商品房等；合計新增政府債務總規模11.86萬億元、比上年增加2.9萬億元

- 特別國債：擬發行超長期特別國債1.3萬億元、比上年增加3000億元；擬發行特別國債5000億元，支持國有大型商業銀行補充資本

政府工作報告指出，今年會適時降準降息。（資料圖片）

- 貨幣政策：適時降準降息，保持流動性充裕；優化和創新結構性貨幣政策工具，更大力度促進樓市股市健康發展；落實無還本續貸政策，強化融資增信和風險分擔等支持措施；保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

- 化解防範風險：做好地方政府隱性債務置換工作；加快剝離地方融資平台政府融資功能，推動市場化轉型和債務風險化解；強化央地監管協同；充實存款保險基金、金融穩定保障基金等化險資源

- 消費：實施提振消費專項行動；多渠道促進居民增收，推動中低收入群體增收減負；創新和豐富消費場景，加快數字、綠色、智能等新型消費發展；落實和優化休假制度，釋放文化、旅遊、體育等消費潛力；安排超長期特別國債3000億元支持消費品以舊換新

政府工作報告表示，今年要實施提振消費專項行動。（資料圖片）

- 新質生產力：推動商業航天、低空經濟等新興產業安全健康發展；培育生物製造、量子科技、具身智能、6G等未來產業；加快製造業數字化轉型；大力發展智能網聯新能源汽車、人工智能手機和電腦、智能機器人等新一代智能終端以及智能製造裝備

- 教育：深入實施科教興國戰略；擴大高中階段教育學位供給，逐步推行免費學前教育；大力支持、大膽使用青年科技人才

- 市場環境：落實解決拖欠企業帳款問題長效機制；開展規範涉企執法專項行動；綜合整治「內捲式」競爭

- 開放：推動互聯網、文化等領域有序開放，擴大電信、醫療、教育等領域開放試點；支持有條件的地方發展新型離岸貿易

- 住房：持續用力推動房地產市場止跌回穩；加力實施城中村和危舊房改造；推進收購存量商品房；繼續做好保交房工作

政府工作報告表示，今年要持續用力推動房地產市場止跌回穩。（資料圖片）

- 鄉村振興：深入實施種業振興行動；鞏固大豆擴種成果，挖掘油料擴產潛力；啟動中央統籌下的糧食產銷區省際橫向利益補償，加大對產糧大縣支持；做好「土特產」文章，發展林下經濟，拓寬農民增收渠道

- 城鎮化：推動將符合條件的農業轉移人口納入住房保障體系；持續推進城市更新和城鎮老舊小區改造，統籌城市低效用地再開發

- 生態：健全綠色消費激勵機制，推動形成綠色低碳的生產方式和生活方式；加快建設「沙戈荒」新能源基地，發展海上風電；開展煤電低碳化改造試點示範；制定固體廢物綜合治理行動計劃

- 就業：支持勞動密集型產業吸納和穩定就業；拓寬高校畢業生等青年就業創業渠道；加強靈活就業和新就業形態勞動者權益保障；提高技能人才待遇水平

就業方面，政府工作報告提出要拓寬高校畢業生等青年就業創業渠道。（資料圖片）

- 醫療衛生：優化藥品集採政策，強化質量評估和監管；支持創新藥發展；居民醫保和基本公共衛生服務經費人均財政補助標準分別再提高30元和5元

- 社會保障：城鄉居民基礎養老金最低標準再提高20元，適當提高退休人員基本養老金；制定促進生育政策，發放育兒補貼。

撰文：經濟通中國組

【你點睇？】澤連斯基與特朗普會面不歡而散，你認為美烏最終能否達成協議？英法或組「意願聯盟」，你認為歐洲有否能力促成俄烏和談？► 立即投票