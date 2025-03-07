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神州經脈 | 外貿弱開局，外儲黃金儲備同增，滬指周升逾1%

07/03/2025

　　A股市場今日（7日）全天震盪調整，滬綜指收跌0.25%，報3372.55點，創業板指領跌1.31%，深成指收低0.5%。滬深兩市全天成交額近1.82萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量881億元或4.6%。

 

外貿弱開局，外儲黃金儲備同增，滬指周升逾1%

以美元計價，中國首兩月出口、進口表現均遜於預期。（資料圖片）

　　

　　回歸全周，市場目光始終圍繞兩大焦點，一是全國兩會召開，當局為新一年經濟立下增長目標及發展方向，二是中美貿易紛爭，美方實施對華商品加徵20%新關稅，中方隨即反制，從加關稅、暫停進口及制裁美企等方面多措齊發。A股在五個交易日中升多跌少，全周仍錄1.56%升幅。

 

　　特朗普政府貿易政策反覆無常加劇各方對美國經濟前景的擔憂，美元表現持續疲軟，人民幣間接獲益。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2382，較上個交易日4時30分收盤價升46點子，四連升，創去年11月29日以來逾三個月新高，全日在7.2345至7.2535之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1705，較上個交易日跌13點子，止三連升，與市場預測偏離仍有約700點。

 

今日新聞精選

 

1. 海關總署公布，以美元計價，首兩月出口同比增長2.3%，增幅遜於市場預期的5%；進口升轉降，下降8.4%，亦遠遜於市場預期的增長1%，並創逾一年半最大降幅；貿易順差1705.2億美元，則高於預期的1423.5億美元。保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威指出，1-2月出口增速放緩，部分可能源於為規避貿易戰而出現的搶出口效應逐漸消退；進口驟降則反映出雙重因素：一方面是內需持續疲軟，另一方面加工貿易進口出現下滑。

 

2. 中共中央政治局委員、外交部長王毅今日在全國人大會議新聞中心舉行記者會。王毅表示，中國外交初心不改，將繼續同各國一道，堅守人間正道，把握時代潮流，捍衛國際公平正義，維護世界和平穩定。王毅又指，中國將營造更加優化的營商環境，穩步擴大制度型開放，有序擴大自主開放，持續對最不發達國家單邊開放，讓負面清單越來越短、准入門檻愈來愈低，讓中國始終是國際合作的「首選項」。

 

3. 對於中美關係，王毅指，大國應承擔起國際義務，履行好大國擔當。不能唯利是圖，更不能恃強凌弱。西方有句話，「沒有永遠的朋友，只有永遠的利益」，而在中國看來，朋友應當是永遠的，利益應當是共同的。對於關稅問題，王毅質問美國，「你們從這些年的關稅戰、貿易戰中得到了甚麼？貿易逆差是擴大了，還是縮小了？製造業的競爭力是上升了，還是下降了？通脹是好轉了，還是惡化了？民眾的生活是變好了，還是變糟了？」至於中俄關係，王毅強調，無論國際環境如何變化，中俄友好的歷史邏輯不變，內生動力不減；雙方決定永久睦鄰友好，開展全面戰略協作，尋求互利合作共贏。

 

4. 對於中日關係，王毅表示，去年11月，中日兩國領導人達成重要共識，全面推進中日戰略互惠關係，構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。在雙方共同努力下，兩國關係呈現改善發展的積極勢頭。歡迎兩國各界加強往來，深化互利合作，改善國民感情，這些都是符合雙方長遠利益之舉。另外，對於中歐面臨長期緊張的經貿關係，尤其是在新能源和電動車領域，王毅表示，中國對歐洲依然抱有信心，也相信歐洲可以成為中方信任的夥伴。雙方有能力、也有智慧通過友好磋商妥善解決好存在的問題。

 

5. 對於緬甸詐騙問題，王毅表示，臨近邊境的緬北電詐園區已經全部清除，中國、泰國、緬甸、老撾四個國家正在合力對泰緬邊境地區的電詐進行集中打擊，「我們的任務就是，斬斷伸向人民群眾的黑手，切除網絡電詐這顆毒瘤」。

 

6. 王毅在談到DeepSeek等領域創新及如何看待中美在科技領域的競爭時表示，暴風雨最猛烈的地方，恰恰是「哪吒鬧海」、「一飛沖天」的舞台。「中國有句古詩說得好，『青山遮不住，畢竟東流去』。小院高牆擋不住創新思維，脫勾斷鏈最終將孤立自己。」科學技術不應成為編織鐵幕的工具，而應當是普惠共享的財富。中方願意同更多的國家分享創新成果，同大家一起追逐星辰大海。

 

7. 據《路透》引述一份日期為2月27日的行政命令草案顯示，美國正計劃對停靠美國港口的船隻收取費用，「無論該船隻在哪裏建造或懸掛哪裏的旗幟，只要該船隻是船隊的一部分，而船隊中包括在中國建造或懸掛中國旗幟的船隻」。美國還將要求盟友採取類似行動，否則將面臨報復。

 

8. 人民銀行公布，中國2月末外匯儲備32272.24億美元，較上月增加181.88億美元，增幅為0.57%。中國2月末黃金儲備7361萬盎司，較上月增加16萬盎司，為連續第四個月增持黃金。國家外匯局指，2025年2月，受主要經濟體宏觀政策和經濟數據、主要央行貨幣政策預期等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格漲跌互現。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯儲備規模上升。

 

撰文：經濟通中國組

 

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