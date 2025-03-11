  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

神州經脈 | 全國人大閉幕，習特會傳下月開，A股反彈人幣大漲

11/03/2025

　　十四屆全國人大三次會議今日（11日）下午3時舉行閉幕會，滬深股市尾盤走強，軟件服務、白酒、銀行、證券等板塊持續強勢，滬綜指止跌反彈收報3379.83點，升0.41%，深成指升0.33%，創業板指升0.19%。兩市全天成交1.48萬億元（人民幣．下同），較上個交易日微跌1%。兩會期間（3月4日-11日），滬綜指累升1.9%，深成指累升2%。

 

神州經脈 | 全國人大閉幕，習特會傳下月開，A股反彈人幣大漲

全國人大今日閉幕，今年全國兩會至此順利結束。（AP圖片）

　　

　　在岸及離岸人民幣尾盤齊齊抽升，一度重上7.22水平。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2306，較上個交易日4時30分收盤價大升343點子，創去年11月13日以來近四個月新高，全日在7.2233至7.2608之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1741，較上個交易日跌8點子，三連跌，創3月3日以來逾一周新低，與市場偏離擴大至逾850點子。

 

今日新聞精選

 

1. 全國人大十四屆三次會議今日下午在人民大會堂舉行閉幕會，習近平等黨和國家領導人出席。閉幕會上，政府工作報告以2882票贊成、1票否決、1票棄權通過。閉幕會並表決通過了多項決議草案，包括全國人大常委會工作報告、最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告，以及關於修改《全國人大和地方各級人大代表法》的決定草案。人大委員長趙樂際因呼吸道感染向大會請假，由人大副委員長李鴻忠主持閉幕會。

 

2. 李鴻忠在全國人大會議閉幕會上表示，會議圓滿完成了各項議程，充分發揚民主，嚴格依法辦事，明確了目標任務，傳遞了信心力量，是一次凝心聚力、真抓實幹、團結奮進的大會。今年是「十四五」規劃收官之年，改革發展穩定任務繁重，要堅持穩中求進工作總基調，認真落實本次大會部署要求，堅定信心，真抓實幹，扎扎實實做好各項工作，高質量完成「十四五」規劃目標任務，為實現「十五五」良好開局打牢基礎。

 

3. 據《華爾街日報》周一（10日）引述知情人士報道，中美兩國已經開始就中國國家主席習近平、美國總統特朗普於6月可能在美國展開的「生日高峰會」（birthday summit）進行討論。另外，香港《南華早報》引述外交消息源報道，中美近來一直在討論安排兩位最高領導人會晤，初步探討特朗普訪問中國，預計會在4月或5月訪華。中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上回應傳聞稱，沒有可以發布的信息。

 

4. 中國汽車工業協會公布，今年2月，汽車產銷分別完成210.3萬輛和212.9萬輛，環比分別下降14.1%和12.2%，同比分別增長39.6%和34.4%。其中，新能源汽車產銷分別完成88.8萬輛和89.2萬輛，同比分別增長91.5%和87.1%。1-2月，汽車產銷分別完成455.3萬輛和455.2萬輛，同比分別增長16.2%和13.1%。其中，新能源汽車產銷分別完成190.3萬輛和183.5萬輛，同比均增長52%。

 

5. 消息指DeepSeek下一代AI模型DeepSeek-R2將於3月17日發布，《新浪科技》就有關信息求證，官方暫無回應。據介紹，DeepSeek-R2在多個關鍵領域實現突破，包括更出色的編程能力、多語言推理能力，以及以更低的成本提供更高的準確性。另外，《華爾街日報》引述知情人士透露，DeepSeek創始人梁文鋒告訴同事，他不急於獲得投資，擔心引入外部投資者可能會干預決策；梁文鋒並對與政府有關聯的投資者持謹慎態度，認為可能會為DeepSeek AI模型在全球獲得採用增加難度。

 

6. 深圳正推進人工智能技術在16類63個醫療衛生服務場景中落地應用。據深圳市衛健委消息，初步統計已有近450個人工智能產品在全市各級醫療衛生機構應用落地，其中臨床醫療服務類404個，醫院管理類29個，公共衛生管理類4個，科教研輔助類2個，支撐環境類8個。在深圳加快打造人工智能先鋒城市的背景下，深圳衛健系統也明確了自己的目標：全力打造醫學人工智能創新發展先鋒城市。

 

7. 據《美國之音》報道，美國國會眾議院當地時間10日一致通過兩項涉及中國的法案，分別將限制國土安全部購買中國企業製造的電池，以及將在國土安全部設立工作組，負責監控和應對來自中國的威脅。被點名的中國電池廠商有6家，包括寧德時代、比亞迪、遠景能源、億緯鋰能、海辰儲能、國軒高科。法案接下來將等待參議院進行審議。

 

8. 美國貿易代表辦公室將在當地時間11日就中國生產的傳統芯片（成熟製程芯片）舉行聽證會，探討進一步提高相關關稅的可能性。據美媒報道，這些芯片被廣泛應用於汽車、洗衣機和電信設備等日常用品中。

 

撰文：經濟通中國組

 

樂本健【17週年開倉13 - 14/3】維柏健保健品低至$20！► 了解詳情

返回中國故事

相關資料 - 

A股

滬深300指數

3,941.42

更多中國故事

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 41,433.48
    -478.23 (-1.141%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,572.07
    -42.49 (-0.757%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 17,436.10
    -32.23 (-0.184%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升5.765
變動率︰+5.966%
較港股︰-8.05%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升63.657
變動率︰+2.374%
較港股︰+0.09%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰升520.597
變動率︰+2.368%
較港股︰+0.60%
01398 工商銀行
按盤價(HKD)︰升5.536
變動率︰+1.351%
較港股︰-0.43%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升38.780
變動率︰+6.509%
BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰升139.020
變動率︰+4.889%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰升22.770
變動率︰+4.402%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰升117.980
變動率︰+2.032%
精選美股 More
COIN
Coinbase Global
按盤價(USD)︰升191.690
變動率︰+6.952%
COKE
Coca-Cola Consolidated
按盤價(USD)︰升1,303.520
變動率︰+6.184%
MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌33.760
變動率︰-6.118%
BNTX
BioNTech SE American Depositary Share
按盤價(USD)︰跌98.390
變動率︰-6.607%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 11/03/2025 19:33 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：11/03/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 11/03/2025 19:33 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09010 安碩亞洲除日－Ｕ
  • 7.250
  • 08153 嘉鼎國際集團
  • 0.150
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 133.600
  • 00012 恒基地產
  • 23.200
  • 00981 中芯國際
  • 53.300
股份推介
  • 06690 海爾智家
  • 26.200
  • 目標︰$28.00
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 97.450
  • 目標︰$108.00
  • 01318 毛戈平
  • 104.300
  • 目標︰--
  • 00992 聯想集團
  • 12.520
  • 目標︰$15.00
  • 01346 利華控股集團
  • 1.280
  • 目標︰$1.40
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 133.600
  • 00001 長和
  • 49.950
  • 01024 快手－Ｗ
  • 66.350
  • 00005 滙豐控股
  • 85.200
  • 00700 騰訊控股
  • 517.500
報章貼士
  • 01318 毛戈平
  • 104.300
  • 目標︰--
  • 00388 香港交易所
  • 350.000
  • 目標︰$405.00
  • 02400 心動公司
  • 38.800
  • 目標︰--
熱炒概念股
即時重點新聞

11/03/2025 16:45  《盤後部署》資金力撐下恒指先跌後反彈，炒作入通華潤飲料追落後

11/03/2025 14:55  【ＡＩ】投資者欲入股DeepSeek，據報梁文鋒不急於獲投資

11/03/2025 16:36  【聚焦人幣】全國人大閉幕，人幣即期收漲343點子刷近四個月高

11/03/2025 15:43  【兩會焦點】小鵬汽車：未來續深耕人形機械人，或投入上千億人幣

11/03/2025 15:37  韓國投資者據報上月買入港股規模創三年來最高水平

11/03/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出４０﹒４１億元，買阿里沽盈富基金

11/03/2025 08:31  【大行炒Ｄ乜】花旗升小鵬評級目標價翻倍，九置績後被大行降目標

11/03/2025 16:28  《財資快訊》美電升報７﹒７６９１，一個月拆息較上日升２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

何小鵬：小鵬汽車未來續深耕人形機械人，或投入上千億人幣新文章
人氣文章

新聞>專訪

美股急跌 | 美股見轉勢訊號不宜撈，美國衰退年內或成真（有片）新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 全國人大閉幕，習特會傳下月開，A股反彈人幣大漲新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

香港電影導演會頒獎典禮｜許冠文43年後再奪影帝、衛詩雅最佳女主角、朱栢康最佳男配角，《破‧地獄》一家三口齊得獎
人氣文章

騙局大拆解

網購騙案｜過去兩星期警方接獲490宗網購騙案！港女網上拍賣平台買名牌袋 損失超過$70,000
人氣文章

Shopping What’s On

畢加索展覽限定商品必買！M+博物館機場新店超搶眼
DIVA CHANNEL
人氣文章

藝術人的修藏物．伍常

難忘方大同的雅致得體：細味《才二十三》、《回留》歌詞，悼一代音樂才子
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

杭州米芝蓮餐廳聯乘香港主廚星級盛宴 : 熟醉海膽西風蟹、剁椒醉金線、客家炆豬肉，新派演繹傳統味道
人氣文章

Fashion

OL穿搭術：從隨性優雅到極簡知性主義，筆記這5大日本質感時尚品牌！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
日系輕鬆護老好物：旋轉扶手餐椅、發光耳挖與日式指甲鉗 防跌防痛又貼心新文章
人氣文章
腎衰竭 丨 香港末期腎衰竭人數過萬！4個傷腎壞習慣，打工仔最易中1個！
人氣文章
接吻病 丨 20歲男與女友接吻後持續發燒喉痛，求醫竟是接吻病！醫生驚曝：逾90%成年人帶EB病毒！安全接吻必知貼士
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/03/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/03/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/03/2025 03:00
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/03/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話11/03/2025
何小鵬：小鵬汽車未來續深耕人形機械人，或投入上千億人幣
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

加拿大新總理硬懟特朗普

11/03/2025 16:56

大國博弈

抱樸守拙的預算案

10/03/2025 08:06

2025-26年度財政預算案

高息定存 | 一周高息合集，工銀亞洲低門檻3個月5厘，Mox...

09/03/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處