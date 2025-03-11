神州經脈 | 全國人大閉幕，習特會傳下月開，A股反彈人幣大漲

十四屆全國人大三次會議今日（11日）下午3時舉行閉幕會，滬深股市尾盤走強，軟件服務、白酒、銀行、證券等板塊持續強勢，滬綜指止跌反彈收報3379.83點，升0.41%，深成指升0.33%，創業板指升0.19%。兩市全天成交1.48萬億元（人民幣．下同），較上個交易日微跌1%。兩會期間（3月4日-11日），滬綜指累升1.9%，深成指累升2%。

全國人大今日閉幕，今年全國兩會至此順利結束。（AP圖片）

在岸及離岸人民幣尾盤齊齊抽升，一度重上7.22水平。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2306，較上個交易日4時30分收盤價大升343點子，創去年11月13日以來近四個月新高，全日在7.2233至7.2608之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1741，較上個交易日跌8點子，三連跌，創3月3日以來逾一周新低，與市場偏離擴大至逾850點子。

今日新聞精選

1. 全國人大十四屆三次會議今日下午在人民大會堂舉行閉幕會，習近平等黨和國家領導人出席。閉幕會上，政府工作報告以2882票贊成、1票否決、1票棄權通過。閉幕會並表決通過了多項決議草案，包括全國人大常委會工作報告、最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告，以及關於修改《全國人大和地方各級人大代表法》的決定草案。人大委員長趙樂際因呼吸道感染向大會請假，由人大副委員長李鴻忠主持閉幕會。

2. 李鴻忠在全國人大會議閉幕會上表示，會議圓滿完成了各項議程，充分發揚民主，嚴格依法辦事，明確了目標任務，傳遞了信心力量，是一次凝心聚力、真抓實幹、團結奮進的大會。今年是「十四五」規劃收官之年，改革發展穩定任務繁重，要堅持穩中求進工作總基調，認真落實本次大會部署要求，堅定信心，真抓實幹，扎扎實實做好各項工作，高質量完成「十四五」規劃目標任務，為實現「十五五」良好開局打牢基礎。

3. 據《華爾街日報》周一（10日）引述知情人士報道，中美兩國已經開始就中國國家主席習近平、美國總統特朗普於6月可能在美國展開的「生日高峰會」（birthday summit）進行討論。另外，香港《南華早報》引述外交消息源報道，中美近來一直在討論安排兩位最高領導人會晤，初步探討特朗普訪問中國，預計會在4月或5月訪華。中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上回應傳聞稱，沒有可以發布的信息。

4. 中國汽車工業協會公布，今年2月，汽車產銷分別完成210.3萬輛和212.9萬輛，環比分別下降14.1%和12.2%，同比分別增長39.6%和34.4%。其中，新能源汽車產銷分別完成88.8萬輛和89.2萬輛，同比分別增長91.5%和87.1%。1-2月，汽車產銷分別完成455.3萬輛和455.2萬輛，同比分別增長16.2%和13.1%。其中，新能源汽車產銷分別完成190.3萬輛和183.5萬輛，同比均增長52%。

5. 消息指DeepSeek下一代AI模型DeepSeek-R2將於3月17日發布，《新浪科技》就有關信息求證，官方暫無回應。據介紹，DeepSeek-R2在多個關鍵領域實現突破，包括更出色的編程能力、多語言推理能力，以及以更低的成本提供更高的準確性。另外，《華爾街日報》引述知情人士透露，DeepSeek創始人梁文鋒告訴同事，他不急於獲得投資，擔心引入外部投資者可能會干預決策；梁文鋒並對與政府有關聯的投資者持謹慎態度，認為可能會為DeepSeek AI模型在全球獲得採用增加難度。

6. 深圳正推進人工智能技術在16類63個醫療衛生服務場景中落地應用。據深圳市衛健委消息，初步統計已有近450個人工智能產品在全市各級醫療衛生機構應用落地，其中臨床醫療服務類404個，醫院管理類29個，公共衛生管理類4個，科教研輔助類2個，支撐環境類8個。在深圳加快打造人工智能先鋒城市的背景下，深圳衛健系統也明確了自己的目標：全力打造醫學人工智能創新發展先鋒城市。

7. 據《美國之音》報道，美國國會眾議院當地時間10日一致通過兩項涉及中國的法案，分別將限制國土安全部購買中國企業製造的電池，以及將在國土安全部設立工作組，負責監控和應對來自中國的威脅。被點名的中國電池廠商有6家，包括寧德時代、比亞迪、遠景能源、億緯鋰能、海辰儲能、國軒高科。法案接下來將等待參議院進行審議。

8. 美國貿易代表辦公室將在當地時間11日就中國生產的傳統芯片（成熟製程芯片）舉行聽證會，探討進一步提高相關關稅的可能性。據美媒報道，這些芯片被廣泛應用於汽車、洗衣機和電信設備等日常用品中。

撰文：經濟通中國組

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