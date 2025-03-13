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神州經脈 | 深圳CPI轉跌，阿里推「AI超級框」，滬指兩連跌

13/03/2025

　　A股市場震盪收低，滬綜指全日（13日）跌0.39%，兩連跌，收報3358.73點，深成指則挫0.99%，創業板收跌1.15%；半導體和人工智能(AI)等科創板塊領跌大市。分析人士認為，板塊會有輪動調整，但市場總體還是震盪偏穩的格局。

 

神州經脈 | 深圳CPI轉跌，阿里推「AI超級框」，滬指兩連跌

阿里巴巴推出AI旗艦應用「新夸克」（資圖片）

　　

　　滬深全天交易額1.6萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少771億元或4.6%。個股跌多漲少，兩市近3700隻個股下調。第一上海證券首席策略師葉尚志認為，A股大概率還是會延續震盪，「現在大家首先求穩，因為外部的一些情況都挺混亂的，所以其實都求穩了」。

 

　　美國通脹壓力暫緩，而美債收益率反彈為美元走勢提供支撐，同時受特朗普威脅升級全球貿易戰影響，短期市場情緒料保持謹慎，人民幣大概率維持區間波動。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2427，較上個交易日4時30分收盤價小升18點子，全日在7.2294至7.2457之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1728，較上個交易日跌32點子，與市場預測偏離擴至逾710點。

 

今日新聞精選

 

1. 官媒昨報道指中國商務部等相關部門日前約談沃爾瑪了解情況，因沃爾瑪要求中國供應商大幅降價，承擔美方加徵的關稅成本。商務部新聞發言人何咏前今日在新聞發布會上回應稱，注意到了媒體的有關報道，也陸續收到了部分企業的反應，因此商務部相關司局向沃爾瑪公司了解了有關情況，沃爾瑪公司對相關情況進行了說明。

 

2. 商務部發言人何咏前在例行發布會表示，2024年，22個自貿試驗區實際使用外資（FDI）為282.5億美元，佔全國的24.3%，比重較2023年進一步提升，對吸引外資產生了顯著的帶動作用。下一步，將更好發揮自貿試驗區先行先試作用，積極推動相關領域開放試點項目落地，深入對接國際高標準經貿規則，開展更廣領域、更深層次、更大力度的制度型開放試驗，打造透明、穩定、可預期的制度環境，為包括外資企業在內的各類經營主體提供更大的發展空間。

 

3. 內地《環球時報》報道，中國駐泰國大使韓志強日前受訪時表示，近期針對泰緬邊境連續發生網賭電詐惡性案件，中國、泰國、緬甸合力開展集中打擊行動，多個電詐窩點被鏟除，大批嫌犯落網。目前已有兩千多名中國籍犯罪嫌疑人被遣返回國。中方將繼續深化同包括泰國在內的相關國家之間的執法合作，加大力度打擊電詐網賭、人口販賣等跨境違法犯罪活動，全力協調查找解救失聯、被困人員。韓志強又提到，中泰雙方正積極籌備泰國國王將於今年下半年對中國進行歷史性國事訪問。

 

4. 阿里巴巴宣布推出AI旗艦應用--新夸克。新夸克基於阿里通義領先的推理及多模態大模型，全面升級為一個無邊界的「AI超級框」，為2億用戶帶來全新體驗。阿里巴巴表示，未來通義系列模型的最新成果都將第一時間接入夸克。據介紹，目前市場主流的AI產品形態是Chatbot，夸克則希望更進一步，將AI對話、深度思考、深度搜索、深度研究、深度執行整合到一起，以一個極簡的「AI超級框」，滿足用戶所有需求。

 

5. 廣州南沙區政府宣布，為全面落實廣東「百萬英才匯南粵」行動計劃，南沙即將出台《「圖南之智」若干措施》。當中最受關注的措施是免費住宿--在校大學生來南沙考察可享3晚免費住宿；應屆畢業生（含離校2年內未就業的高校畢業生）來南沙面試可享7晚全免，入職或創業再享15晚「過渡期」免費住宿。此外，省內市外及港澳地區應屆高校畢業生面試享300元交通補貼，省外應屆高校畢業生享800元補貼。新引進落戶的本科生、碩士、博士每月分別可申領1000元、2000元、4000元生活補貼，連續支持30個月。

 

6. 北京海關公布，今年前2個月，京津冀地區合計出口2070.5億元，創歷史同期新高，同比增長2.1%。2025年前2個月北京地區（含中央在京單位）出口947.8億元，同比增長5.5%，高於全國出口增速2.1個百分點。不過，北京首2月的進口數據暫沒見公布。

 

7. 國家統計局深圳調查隊公布，今年2月，深圳居民消費價格指數（CPI）環比由1月的上漲1.1%轉為下降0.7%，同比亦由1月的上漲1%轉為下降0.8%，同比降幅略遜於全國水平的0.7%。扣除食品和能源價格的核心CPI同比由上月上漲1.1%轉為下降0.5%。從環比看，食品價格由上月上漲0.6%轉為下降0.2%，非食品價格由上月上漲1.2%轉為下降0.7%。從同比看，食品價格下降2.5%，影響CPI下降約0.38個百分點；非食品價格下降0.5%，影響CPI下降約0.39個百分點。

 

8. 計劃今夏開園的上海樂高樂園宣布，目前80%的騎乘設備已安裝完畢：24個騎乘項目中，有12個進入調試階段。其中，飛龍過山車已經安裝完成，高60米的樂高樂園觀光塔也已完成安裝並開啟測試，高26米重136噸的全球最大巨型樂高人仔「搭搭」安裝完畢，全球首創樂高大飛車、樂高悟空小俠花果山冒險均安裝完成，進入設備調試階段。

 

撰文：經濟通中國組

 

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