神州經脈 | 美參議員明訪華，《哪吒2》延長上映，滬指周挫2%

A股市場連續三個交易日走弱，滬綜指今日（21日）午後跌幅擴大、全日挫1.29%，收報3364.83點，失守3400點；深成指亦跌1.76%，創業板指更跌2.17%。不過兩市成交有所回暖，滬深全日交易額1.55萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量1094億元或7.6%。

美國共和黨參議員戴恩斯明日訪華，據報會與中方高級別領導人會晤，為之後中美元首峰會鋪路。（資料截圖）

回顧本周，國家統計局公布1-2月關鍵經濟數據，顯示中國經濟年初開局向好，消費、投資和工業增加值均強於預期，不過樓市仍然承壓、失業率上升，另外，美國總統特朗普關稅政策令外圍擾動增加，中國當局或仍需採取進一步刺激措施以保住經濟回暖勢頭。滬指本周初小幅上漲，緊接著連跌三日，全周挫1.6%，早前連升兩周紀錄斷纜。

美國初請失業金人數顯示勞動力市場仍穩，美聯儲不著急降息支撐美元多頭人氣。人民幣兌一美元即期匯率（CNY）今日收報7.2489，較上個交易日4時30分收盤價跌106點子，三連跌，創3月10日以來近兩周新低，全日在7.2442至7.2540之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報7.1760，較上個交易日跌6點子，兩連跌，續創1月20日以來兩個月新低，和市場預測偏離擴至逾650點。

今日新聞精選

1. 國新辦今日就提升中藥質量促進中醫藥產業高質量發展舉行國務院政策例行吹風會。工信部消費品工業司司長何亞瓊在會上表示，主管部門專門組織建設了中藥全產業鏈質量可追溯數據平台，目前已面向全國100餘家重點中藥生產企業提供追溯服務，覆蓋113餘種常用中藥材。何亞瓊又指，工信部準備專門出台中藥高質量發展相關的配套文件，實施中藥原料的提質穩供、製造能力提升和卓越品牌培育等幾個專項行動，建設高標準的大型中藥原料的生產基地，培育一批引領帶動能力突出的中藥工業企業，培育一批過億元的中藥大品種等。

2. 據央視旗下微博「CGTN記者團」，中國外交部長王毅今日在日本東京會見韓國外長趙兌烈。王毅將於明日在當地出席第11次中日韓外長會，在日期間還將同日本外相岩屋毅共同主持第六次中日經濟高層對話。在北京，外交部發言人毛寧今日在例行記者會上表示，中日關係當前正呈現一個改善和發展的勢頭，通過這次訪問，中方希望日方同中方相向而行，全面推進中日戰略互惠關係，構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。

3. 外電早前消息，美國蒙大拿州共和黨參議員戴恩斯（Steve Daines）將於周六（22日）訪華，據報會與中方高級別領導人會晤，為之後中美元首峰會鋪路。今日中國外交部發言人毛寧表示，中方歡迎戴恩斯參議員訪華，也歡迎包括國會議員在內的美國各界人士訪華。中方一貫認為中美關係保持穩定、健康、可持續發展符合兩國人民的共同利益和國際社會的普遍期待。

4. 國家地方共建人形機器人創新中心今日聯合上海大學、清華大學，共同發布具身智能仿真平台「格物」。作為一款面向未來機器人研發的高性能仿真環境，「格物」集成了先進的強化學習框架與多模態運動控制技術，一套代碼覆蓋百餘款機器人，新機器人導入即訓練，無需重新編程，推動人形機器人技術從實驗室邁向產業化。此外，該中心今日正式發布對外開放基金，基金總規模300萬元，平均單項目資助金額30萬-50萬元，主要面向國內高校、科研機構、企業的優秀青年學者，資助相關研究團隊在相關領域開展基礎研究與前沿探索。

5. 西班牙政府發言人公布，西班牙首相桑切斯將於4月訪問中國，與中國國家主席習近平會面。桑切斯稱，會積極與全球南方國家接觸，尤其是中國這些大國。中國駐西班牙大使姚敬出席一個活動時，讚賞桑切斯對華態度務實，又指中國企業正商討在西班牙追加30億歐元投資。桑切斯上次訪問中國是在去年9月，當時他試圖緩解歐盟與中國之間因對中國產電動汽車徵收關稅而引發的貿易緊張局勢。

6. 國產動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（《哪吒2》）官方微博今日宣布，延長放映至2025年4月30日。《哪吒2》自今年1月29日在內地上映，曾在2月19日曾宣布延長上映至3月30日。據燈塔專業版實時數據，截至3月21日0時0分，《哪吒2》內地票房突破149億元，累計觀影人次31255萬。而截至3月15日，《哪吒2》全球票房（含預售）突破150.19億元人民幣，超過《星球大戰：原力覺醒》，進入全球影史票房榜前5名。

7. 比亞迪全新大型SUV騰勢N9或接入阿里AI。比亞迪將於今晚7時舉行「騰勢N9上市科技之夜」，新車定位為「科技安全全能旗艦SUV」。微博「騰勢汽車」昨發布騰勢N9上市預告，形容是「科技重構旗艦SUV，喚醒全場景智能出行新想象，可城可野、宜商宜家，集技術之大成造就新時代旗艦」。阿里雲微博昨亦標註騰勢汽車發文祝賀騰勢N9發布，並稱「阿里雲攜手通義將一如既往助力夥伴在全球乘風破浪」、「攜手並肩，共同見證N種可能」。

8. 特斯拉今日在微博宣布，特斯拉上海儲能超級工廠首批超大型商用電化學儲能系統Megapack正式出口發運。據特斯拉介紹，單個Megapack可以儲存約3900度電，相當於62輛Model3後輪驅動版的電池容量。特斯拉上海儲能超級工廠從開工建設到正式竣工驗收僅歷時7個月。官方資料顯示，該工廠投產後，超大型電化學商用儲能系統Megapack產量將達1萬台，儲能規模近40吉瓦時。

撰文：經濟通中國組

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